台南人看必比登名單：「我家巷口」才是真理，被在地人批「走味」反映台南小吃的兩難
我們想讓你知道的是
名單上有些店，被在地人批評為早已走味，這實際上就是台南小吃的兩難：是維持以前的做法，限制顧客人數，承擔不友善的罵名，同時少賺很多錢；或者是，改變烹飪流程，在略微降低餐點品質的條件下，想辦法服務最多客人。
文：黎時潮
合先敘明，本文作者不討厭米其林評鑑，也認為該評鑑對於推廣旅遊和在地餐飲確實有幫助；當然，有多少幫助？可以拿出後續研究數據近一步討論。如果不同意以上觀點，就不用浪費時間繼續閱讀了。
這幾天米其林陸續公布各城市必比登名單，其中台南市的名單備受矚目，也引起一些爭議與討論。
必比登名單大致平穩沒啥大問題
大體而言，名單本身有一點點新意，基本上沒太大問題，入選的都是早已受到肯定的店家；說真的，這些店就算沒入選必比登，生意也是好到做不完。從這個角度思考，必比登就像是馬太效應，多的只會更多。
必比登選入幾家位置比較偏遠的餐廳值得肯定。長期以來，大家認知的台南旅遊，幾乎都只限於舊城區，甚至於狹隘到只限中西區加上安平區。對於那些雖然擁有優秀觀光資源，卻永遠得不到關注的地區來說，或許米其林評鑑會是打開一條生路的方法之一。
田媽媽長盈海味屋就是一例。這家位於北門區靠近蘆竹溝漁港的海鮮餐廳，靠著帶著濃厚歐陸風格的裝潢、菜單設計、餐點擺盤，原本就在當地林立的海產餐廳中獨樹一格；而店家與人為善的經營態度，頗受在地人與遊客稱讚。如果這次入選必比登，能讓這家餐廳更受矚目，或許可以連動蘆竹溝以及往南的馬沙溝濱海遊憩區，活化整個地區的旅遊生態。
學甲永通虱目魚粥入選，是另一個值得讚賞的指標。學甲地區一直都是台南虱目魚主要產地，當地食用虱目魚的方式，或許是最正統的。像我這種自詡能吃、懂吃的人，被學甲朋友取笑不會吃虱目魚，大概是畢生難忘的經歷。
永通入選，或許可以讓更多人知道，仕紳化之前的虱目魚料理的本真面貌。當然，永通也已經非常觀光化了，不過，用永通當作認識虱目魚食用文化的起點，還算是不錯的開始。
名單上有些店，被在地人批評為早已走味，這實際上就是台南小吃的兩難。
台南美食如何避免走味不容易
台南小吃店的特色之一就是，很費工。有家豆菜麵以前我很愛，因為他們家的豆芽是掐頭去尾處理過的銀芽，吃到的口感，和沒處理過的截然不同。然而，隨著聘請員工的成本越來越高，這家麵店已經不可能聘請一位全職員工，專門處理豆芽菜。於是，在吃到糟糕口感的豆菜麵之後，我選擇不會再去這家。
然而，沒有這種味覺記憶的人，還是會覺得很好吃，因為他們超過一甲子的經驗，絕對會端出調味正確的餐點。因此，在地人批評的走味，對遊客來說，實在沒太多參考價值，某間入選的餐廳是最好的例子。
這家餐廳有60張四人桌，每天開店後半小時內，整間店就會擠滿食客。如果他們繼續用以前現點現做的方式，根本無法應對這麼多顧客。這時候餐廳經營者面對兩種選擇：是維持以前的做法，限制顧客人數，承擔不友善的罵名，同時少賺很多錢；或者是，改變烹飪流程，在略微降低餐點品質的條件下，想辦法服務最多客人。
入選那家被在地人批評走味的餐廳，選擇第二條路；雖然被在地人批評，但至少頗受觀光客好評，也入選了必比登。
但也有選第一條路的餐廳。就我所知，有一家店，經營者為了維持品質，拒絕任何宣傳和網購合作邀約。聽說，那家連美鳳有約的拍攝邀請都拒絕了，更別說某美食社團邀請他提供品牌與烹飪指導、聯合出品網購調理包賺大錢的提議也被拒絕了。店主的理由很有趣：我沒辦法確認，掛我名字在賣的食物，和我煮的味道相同。
另一方面，這家店的兄弟店，入選了必比登。
不賺大錢的「我家巷口」美食店
這種店就是一般在地人說的「我家巷口」。店主沒有太多賺大錢的想法，對店主來說，他賺的已經夠多了，不需要讓生意過度飽和，結果自己累得要死。
所以，對於那些還沒走味卻入選的店，接下來的天人交戰，恐怕才是難題。
福泰第三代飯桌，算是在味道與生意之間，平衡得還不錯的店。身為從開張第一天吃到現在的顧客，如果有外地朋友來台南玩，還是願意帶他們吃這家。看著他們從一開始向本店看齊的菜單，逐漸調整變成標準化流程，雖然有些失落，但至少他們維持住基本的調味能力，餐點味道絕對對得起顧客付出的每一分錢。
另一方面，有幾家入選餐廳，供應的餐點確實存在一些問題，讓我覺得輪胎人的標準似乎不一致。或許是因為參與評鑑的秘密客人數眾多，很難維持一致標準。不過，事實上輪胎人評選，味道只是其中一個選項，價格、用餐環境等等，也都考慮在內。或許，這些我認為味道我不喜歡的店，其他方面表現得不錯。
簡而言之，米其林評鑑的主要用處，在於提供觀光客一份不太會踩到雷的餐飲清單，對於熟悉該地的外地人來說，本就沒多少參考價值。但，至少，跟著米其林走，不容易遇到專宰觀光客的黑店。
沒將鱔魚、鍋燒、菜粽入列，台南人不解
看著這次必比登台南清單，我有點百味雜陳。一方面慶幸幾家自己的愛店沒入選，不用擔心以後要跟大量觀光客搶座位；另一方面，這份清單居然沒有炒鱔魚、鍋燒意麵、菜粽，讓我懷疑輪胎人評選的專業性。
每個台南人心中都有自己最愛的鱔魚店、鍋燒意麵店啊。至於菜粽，也是藏在多數台南人飲食基因的重要品項。一份台南飲食清單，這三種餐點都缺席，恐怕是不可原諒的缺失。
無論如何，身為愛吃的台南人，在此衷心祝福所有店家都能因自家手藝賺大錢，也感謝那些只想賺小錢而維持住味道的店家。無論有沒有米其林，台南的餐飲永遠會讓喜歡挖掘的人驚喜。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！