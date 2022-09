《城市裡，你的座標在哪裡？》：唯有在天台閣樓，你才能保有隱私，且獨享大自然

文:俞炫準

隧道

有一部1994年的電影《星際奇兵》(Stargate),電影本身並不怎麼樣,卻有一幕場景令我印象深刻——只要踏進一扇在古文明遺址裡挖掘出來的如同一面圓鏡的星際之門,就會被吸入另一個世界。其實,現代城市裡的隧道,也很像《星際奇兵》裡那一扇能讓人瞬間移動的星際之門。

在隧道裡,無論上下左右都是牆壁,只有前後打通,而我們只能向前進、不能向後行。時間,也是如此。在時間的長河裡,我們無法向後退,也無法鑽旁路,只能寄身於上,隨流前行。而在隧道裡,我們都是從後方來,而且唯有向前進。所以,隧道雖然是個空間,但每次走進隧道裡,我都會感覺像走進時間的流裡。

水溝蓋

小時候,我曾經一邊看著肚臍,一邊納悶:肚臍為何存在?看著肚臍,我們總忍不住去想像,肚子裡那些複雜運作著的內臟器官。城市也有肚臍,那就是地上的水溝蓋。水溝蓋的下方,隱藏著錯綜複雜的地下水道和管線,它們如同城市的血管和器官,讓城市這個龐大的生命體生生不息地運作。它們都隱藏在地面之下,而水溝蓋的存在,正激發著人們去想像地底下的世界。我們雖然無法進去一探究竟,但水溝蓋就像某種蟲洞,不斷提醒著人們——除了看得見的空間以外,還有很多我們看不見的空間存在。

天台閣樓的好處

建築領域裡,凡是能夠俯視他人的空間,都代表握有某種程度的權力。因為,在你之下的人看不見你,你卻看得見他們,可以滿足一部分的偷窺癖。所以,頂層公寓往往最貴,董事長辦公室大多位在最高層,比我們高位的人會稱之為「上司」。那麼,一棟建築裡,位置最高的空間會是哪裡?自然是「屋頂」。任何一名小小的基層員工,在屋頂上喘口氣的時候,都會感覺像是成為了整棟大樓裡權力最高的人。所以最近,頂樓咖啡館愈來愈受歡迎。

現代城市裡,即便擁有自家庭院,也不可能再像以前那樣舒服了,因為四周高樓林立,自己隨時都可能被別人看著。在公園裡,若被人看著,固然會比較安全,但相對地,也會缺乏隱私。於是,要在現代城市裡找到和以前的傳統韓屋院子一樣好的空間,與其尋找同樣位於一樓的庭院,不如考慮屋頂天台。

只不過,普通的屋頂天台仍然比不上傳統韓屋的院子,因為傳統韓屋的院子,四周有廳堂、房間、檐廊。所以,屋頂天台最好應該再有個閣樓,這樣,天台才會真正變成像傳統韓屋院子一樣的空間。電視劇裡,很多經濟拮据的主角都住在天台閣樓,在屋頂曬衣服、種花草,並且搭個木板讓自己可以坐下來休息。那樣的話,天台便會發揮出院子的功能。

所以,現代城市裡,最類似於傳統韓屋的空間,是屋頂天台的閣樓。因為在城市裡,唯有在那裡,你才能保有隱私,且獨享大自然。倘若行有餘力,你甚至可以在天台放個充氣泳池,就算只是拿來泡一泡腳,也算是一個有自家泳池的頂層公寓了。

書籍介紹

本文摘錄自《城市裡,你的座標在哪裡?》

作者:俞炫準

譯者:邱麟翔

我們所在的城市,也像是解體的玩具堆。

雖然充斥著失去用途、廢棄的空間和如同廢棄物的建築,但其中也存在著能產生新意義的空間。

我們有自己聆聽的歌曲Playlist,然而,我們卻沒有一個關於「空間」的清單——憂鬱或需要充電的時候可以去哪裡?需要思考或想獨處的時候可以去哪裡?可以讓我感到幸福快樂的空間有哪些?

每個人活在這個世上都是不容易的。有哪些空間造就了你?有哪些空間是現在的你很需要的?你所生活過的社區、巷弄和房子,即便早已物是人非,其中也一定存在著只有你看得見的光芒。如果有了這樣的「空間清單」,我們每個人都會得到更大的慰藉,且人生變得更加閃耀。旅行,並不是非得出國才能達成;在每天生活的城市裡,你也可以「發明」只屬於自己的空間、賦予新的意義,定位自己的座標,甚至創造回憶。

如同作者俞炫準建築師在書中所言:「這本書所提到的各種空間,是造就我的空間,以及我所喜歡的空間。那些空間,是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書,就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來,打造出屬於自己的星座座標。」

城市裡,你的座標在哪裡?

A love letter to my city, my soul, my base.

