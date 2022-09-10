《城市裡，你的座標在哪裡？》：唯有在天台閣樓，你才能保有隱私，且獨享大自然
我們想讓你知道的是
如同作者俞炫準建築師在書中所言：「這本書所提到的各種空間，是造就我的空間，以及我所喜歡的空間。那些空間，是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書，就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來，打造出屬於自己的星座座標。」
文：俞炫準
隧道
有一部1994年的電影《星際奇兵》（Stargate），電影本身並不怎麼樣，卻有一幕場景令我印象深刻——只要踏進一扇在古文明遺址裡挖掘出來的如同一面圓鏡的星際之門，就會被吸入另一個世界。其實，現代城市裡的隧道，也很像《星際奇兵》裡那一扇能讓人瞬間移動的星際之門。
在隧道裡，無論上下左右都是牆壁，只有前後打通，而我們只能向前進、不能向後行。時間，也是如此。在時間的長河裡，我們無法向後退，也無法鑽旁路，只能寄身於上，隨流前行。而在隧道裡，我們都是從後方來，而且唯有向前進。所以，隧道雖然是個空間，但每次走進隧道裡，我都會感覺像走進時間的流裡。
水溝蓋
小時候，我曾經一邊看著肚臍，一邊納悶：肚臍為何存在？看著肚臍，我們總忍不住去想像，肚子裡那些複雜運作著的內臟器官。城市也有肚臍，那就是地上的水溝蓋。水溝蓋的下方，隱藏著錯綜複雜的地下水道和管線，它們如同城市的血管和器官，讓城市這個龐大的生命體生生不息地運作。它們都隱藏在地面之下，而水溝蓋的存在，正激發著人們去想像地底下的世界。我們雖然無法進去一探究竟，但水溝蓋就像某種蟲洞，不斷提醒著人們——除了看得見的空間以外，還有很多我們看不見的空間存在。
天台閣樓的好處
建築領域裡，凡是能夠俯視他人的空間，都代表握有某種程度的權力。因為，在你之下的人看不見你，你卻看得見他們，可以滿足一部分的偷窺癖。所以，頂層公寓往往最貴，董事長辦公室大多位在最高層，比我們高位的人會稱之為「上司」。那麼，一棟建築裡，位置最高的空間會是哪裡？自然是「屋頂」。任何一名小小的基層員工，在屋頂上喘口氣的時候，都會感覺像是成為了整棟大樓裡權力最高的人。所以最近，頂樓咖啡館愈來愈受歡迎。
現代城市裡，即便擁有自家庭院，也不可能再像以前那樣舒服了，因為四周高樓林立，自己隨時都可能被別人看著。在公園裡，若被人看著，固然會比較安全，但相對地，也會缺乏隱私。於是，要在現代城市裡找到和以前的傳統韓屋院子一樣好的空間，與其尋找同樣位於一樓的庭院，不如考慮屋頂天台。
只不過，普通的屋頂天台仍然比不上傳統韓屋的院子，因為傳統韓屋的院子，四周有廳堂、房間、檐廊。所以，屋頂天台最好應該再有個閣樓，這樣，天台才會真正變成像傳統韓屋院子一樣的空間。電視劇裡，很多經濟拮据的主角都住在天台閣樓，在屋頂曬衣服、種花草，並且搭個木板讓自己可以坐下來休息。那樣的話，天台便會發揮出院子的功能。
所以，現代城市裡，最類似於傳統韓屋的空間，是屋頂天台的閣樓。因為在城市裡，唯有在那裡，你才能保有隱私，且獨享大自然。倘若行有餘力，你甚至可以在天台放個充氣泳池，就算只是拿來泡一泡腳，也算是一個有自家泳池的頂層公寓了。
書籍介紹
本文摘錄自《城市裡，你的座標在哪裡？》，典藏藝術家庭出版
作者：俞炫準
譯者：邱麟翔
我們所在的城市，也像是解體的玩具堆。
雖然充斥著失去用途、廢棄的空間和如同廢棄物的建築，但其中也存在著能產生新意義的空間。
我們有自己聆聽的歌曲Playlist，然而，我們卻沒有一個關於「空間」的清單——憂鬱或需要充電的時候可以去哪裡？需要思考或想獨處的時候可以去哪裡？可以讓我感到幸福快樂的空間有哪些？
每個人活在這個世上都是不容易的。有哪些空間造就了你？有哪些空間是現在的你很需要的？你所生活過的社區、巷弄和房子，即便早已物是人非，其中也一定存在著只有你看得見的光芒。如果有了這樣的「空間清單」，我們每個人都會得到更大的慰藉，且人生變得更加閃耀。旅行，並不是非得出國才能達成；在每天生活的城市裡，你也可以「發明」只屬於自己的空間、賦予新的意義，定位自己的座標，甚至創造回憶。
如同作者俞炫準建築師在書中所言：「這本書所提到的各種空間，是造就我的空間，以及我所喜歡的空間。那些空間，是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書，就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來，打造出屬於自己的星座座標。」
城市裡，你的座標在哪裡？
A love letter to my city, my soul, my base.
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。