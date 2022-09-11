《跟著肯恩費雪洞悉市場》：至少從歷史上看我不認為「長期熊市」存在，不值得過度緊張

文：肯恩．費雪（Ken Fisher）、菈菈．霍夫曼斯（Lara Hoffmans）

緣起：平均而言，熊市通常不會持續到兩年

你是否聽過這句話，「這只是長期熊市中的週期性牛市？」如果沒有，那太好了。你可以跳過這一章。如果有，請繼續閱讀。

長期熊市理論上就是一個非常、非常長的熊市，可能持續十年，過程中會有起伏與波動。舉例來說，那些相信長期熊市的人，並不認為2007年到2008年是一個高於平均水準的熊市，而是一個持續多年——也許十年或更長的時間——的熊市的一部分。哎呀！

至少從歷史上看我不認為長期熊市存在，不值得過度緊張。大熊市跟短於或低於平均水準的牛市連在一起？沒錯！在一段很長的期間內會有大量的波動，而點對點的整體表現是持平或下跌？完全沒錯——2000年就是那樣。但是，熊市會持續十年？十七年是普遍（非常不正確的）引用的具體情況？

不。如果真的是，你也無法預測任何事情會持續這麼久。人們很快會忘記：即使在看似整體平穩的較長時期內，也總有較短的（也許可持續幾年）向上波動間隔——足以讓人們暈頭轉向，讓大多數人相信天堂就在前方。但總的來說，我在歷史上找不到長期熊市。

奇怪的是，那些相信長期熊市的人傾向於將牛市（沒錯，整個牛市）視為整體下行趨勢中的反趨勢——經常稱之為「長期熊市中的週期性牛市」，或甚至是「熊市反彈」。因此，任何上漲時間都不足以證明投資是正確的。

的確，你會在熊市中遇到反趨勢的反彈——就像在牛市中你會遇到修正一樣。但整個牛市是反趨勢？《金融時報》（Financial Times）的這句話很好的描述了這個想法：「我很清楚的記得2003年到2007年的熊市反彈——是的，那就是⋯⋯」當時全球股市上漲五年有161%的漲幅，是熊市反彈？（美國股市也上漲了121%！）如果再過兩年又多上漲30%，這些人依然會認為這是長期熊市中的週期性牛市嗎？

現在，讓我們來澄清一下。如第二章的圖2.1所示，熊市平均持續21個月。經濟大蕭條後期的大規模熊市影響了準確性，拉高了平均值，這個熊市持續時間幾乎是第二久熊市的兩倍。不過，即使是有紀錄以來最長的熊市，也只持續了五年多一些——而且那是75年前的事了。

平均而言，熊市通常不會持續到兩年。牛市持續的時間則很長——平均為57個月。從另一個角度來看：牛市的平均時間幾乎跟經濟大蕭條以來最長的熊市一樣長！如果你認為熊市會持續很長的時間，那麼你所預期的事情是歷史上非常少見的事情（而如果你自己曾經經歷過一點點投資歷史，那麼你很容易就能記住這點）。

通常，確定「長期熊市」需要進行一點「資料挖掘」，也可以稱為捏造。相信這些資料需要：⑴ 非常短暫的記憶，⑵ 完全無視歷史。相信長期熊市的人希望你從長期角度思考，但從這樣做的結果來看，對我來說，很明顯的是長期熊市並不存在，但長期牛市實際上可能存在。然而，預測這兩種情況都是徒勞的（在第六章會有更多解釋）。在本章中，我們將研究：

是什麼影響了長期看空者他們看待世界的方式。

兩個罪魁禍首——長期看空者最常指出的兩個時期。

長期牛市存在嗎？

錯誤的熊市觀點1：人性傾向關注危險的事物

研究表明，人類的大腦在幾千年前天生就更關注危險的事物，而不是不危險的事物（來自丹尼爾．康納曼﹝Daniel Kahneman﹞獲得諾貝爾獎的展望理論﹝prospect theory﹞）。這就是為什麼人們對搭飛機旅行的恐懼，遠超過對開車旅行的恐懼——儘管在每個國家，每年開車死亡的人比搭飛機死亡的人多更多。

投資也是如此。雖然長期熊市很難找到，但長期看空者卻不難找，你可以很輕易的在電視上與報紙上找到他們，這跟那些偏向看漲的人的作法正好相反。長期看空者犯錯的時候比對的時候多——除了在熊市期間，但歷史上熊市占的時間比牛市少許多。然而，他們被證明是正確的——出於某種原因，人們很快就會忘記在超過三分之二的時間裡他們都看跌，他們在那時都是錯的。

我的猜測是，長期、永恆的看空者會被媒體大肆渲染，因為人類天性傾向於不假思索的相信懷疑論者。人們是悲觀主義者。他們不會白白稱電影評論者為評論家，他們肯定不會稱他們為電影分析師。稱他們為評論家，是因為評論在大多數人看來，是老練、聰明的，甚至是科學的！另一方面，人類傾向於把樂觀主義者看作是容易受騙的人——過分樂觀的人似乎沒有意識到我們周圍的所有麻煩，吹著口哨過著玫瑰色的生活（約翰爵士幾乎一生都被視為樂天派）。

請注意，在資本市場上，歷史堅定的站在更為樂觀的這一邊（意思不是資本市場為永恆的牛市，而是牛市占的時間比熊市更多）。但尖酸刻薄的悲觀主義者，總能有一些具有很強說服力的東西。

另外，成為一個堅持己見的看空者十分容易。如果股票大幅上漲，你可以說：「這只是長期熊市中的一次調整。」它們爬得愈高，就有可能跌得愈慘——而下跌的設想比讓人感覺很好的機會，更讓人們感到害怕。不知道為什麼，比起如果你看錯而讓人們遭受下跌，如果你看錯而錯過上漲，人們會對你更寬容——儘管歷史表明，長期而言，因為看跌而犯錯對長期結果的破壞性，比因為看漲而犯錯的破壞性更大。我認為這就是行為主義者所證明的觀點：在情感上，人們對損失的厭惡程度是他們享受收益的兩倍。