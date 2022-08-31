通膨帶動食品價格上漲，不同國家的人們如何應對「餐桌挑戰」？
我們想讓你知道的是
在奈及利亞，麵包店的大部分食材都是進口的。但是一條麵包的售價只是歐洲價格的一小部分，所以麵包漲價很難被市場消化。該國還面臨公共電力供應不穩定的問題，大多數企業都使用燃燒柴油的私人髮電機。但燃料價格上漲了30%。雖然奈及利亞石油資源豐富，但它沒有燃料精煉廠，所有的柴油都要進口。
通貨膨脹大潮席捲世界各地。即使是最普通的每日食品也變得越來越昂貴，有時甚至越來越稀缺。面對嚴峻的現實，各國民眾都被迫適應新的環境，而他們應對的方式則各有特色。
美國——深夜去沃爾瑪採購
凌晨4點，當唐娜・馬丁（Donna Martin）上班時，喬治亞州夏日炎熱的空氣黏黏糊糊。新的一天，也意味著一場新的戰鬥—— 讓她所在學區的孩子們吃飽。
馬丁女士是食品服務總監，負責加入當地聯邦免費學校膳食計劃的4200名兒童的餐食。
「在人口2.2萬的社區裡有兩家食品雜貨店，」 她說。「那真正稱得上是食品沙漠。」
過去一年裡，她一直在努力獲得提供這項服務所需要的東西。
7月份，年食品通脹率達到10.9%，是1979年以來的最高水平。隨著價格飆升，馬丁女士的一些食品供應商不再對學校供餐感興趣。
「他們告訴我，『你這麼挑剔，給你供貨也沒利潤，』」她說。
美國的聯邦學校供餐計劃受到嚴格監管。這意味著像炸雞塊上的麵包屑這樣的食材必須是全麥的，食物必須低糖和低鹽。因此，馬丁女士採購的所有食材都必須是特定類型的，從穀物到貝果或酸奶。
她理解自己的供應商也在苦苦掙扎。長期的勞動力短缺意味著他們找不到司機，而燃料價格自去（2021）年以來已上漲了60%。
- 美國7月份的年度食品通脹率為10.9%
- 美國人將收入的7.1%用於食品（USDA 2021）
當供應商斷供時，她必須足智多謀，靈活變通。最近，她買不到孩子們喜歡的花生醬，就用豆子蘸漿代替。
「我知道孩子們不會那麼喜歡它，但我必須讓他們吃些東西，」她說。
通常，她和她的員工不得不在清晨和深夜去沃爾瑪等當地超市採購打折食品。
「每一周的每一天，我們都不得不把整個鎮子的酸奶都買光。」
「許多孩子高高興興去學校，我不希望他們回家後訴苦說，『媽媽，我們今天沒有喝到冰沙』。」
斯里蘭卡——菠蘿蜜登台亮相
在斯里蘭卡中部康提郊外一處果園菜地，阿諾瑪・庫瑪裡・帕拉納塔拉（Anoma Kumari Paranathala）正在採摘青豆和新鮮薄荷。那兒曾經是一片稻田。
身處這個菜園，很難想像這個國家在經濟崩潰、政府癱瘓時，各地是怎樣的混亂局面。
所有的物資都短缺——藥品，燃料和食物。即使是有好工作的人也在盡量只購買必須品。
「人們在擔心自己的未來，」 帕拉納塔拉女士說。「他們害怕沒有東西可吃。」
這片土地屬於她的家人，他們在大流行期間開始種植只是為了好玩，現在這是一個生存問題。
- 斯里蘭卡6月份年食品通脹率達到75.8%
- 斯里蘭卡人收入的29.6%用於食品
帕拉納塔拉女士從書籍和YouTube視頻中自學了如何種植蔬菜。現在，她的花園裡有西紅柿、菠菜、葫蘆、芋頭和紅薯。
不是每個人都有幸擁有一大片土地，但許多斯里蘭卡人正在轉向另一種食物來源——菠蘿蜜樹。
「幾乎每家的院子裡都有一棵菠蘿蜜樹，」 帕拉納塔拉女士說。
「但不久前人們對菠蘿蜜都視而不見。它們熟透了就從樹上掉下來，浪費了。」
她已經開始用這種水果做奶油椰漿咖哩，用來代替現在很貴的蔬菜咖哩或肉咖哩。
菠蘿蜜現在也出現在kottu中；那是一種很受歡迎的炒菜，作為街頭食品出售。還有人把波羅蜜種子磨成粉用來烤麵包、蛋糕，做烤肉。
幾年前，菠蘿蜜作為肉類替代品出現在世界各地時髦餐廳的菜單上，但在它土生土長的斯里蘭卡，還是經過一場危機才開始流行起來。
那麼，水果的味道如何呢？「味道好極了，無法形容，」她說。「絶美無比。」
奈及利亞——麵包師的絶望
伊曼紐爾・奧諾拉（Emmanuel Onuorah）平時對政治沒什麼興趣，他是麵包師，只關心賣麵包。
但最近，在奈及利亞，他的工作幾乎難以為繼。
「過去一年裡，小麥粉價格上漲了200%多，糖漲價近150%，我們用於烘焙的雞蛋價格漲了約120%，」 他說。
「我們一直在虧損，」 他說。他不得不解僱350名員工中的305人。「他們將如何養家糊口？」
作為奈及利亞優質麵包製造商協會會長，他處於一場運動的中心。7月，他召集了近50萬麵包師，宣告「撤銷服務」，集體歇業4天。
他希望政府能注意到這個行業的呼聲，降低相關物資的進口關稅。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行後收成不佳和需求增加的雙重壓力導致小麥和植物油價格飆升。烏克蘭衝突則雪上加霜，使情況變得更糟。
在奈及利亞，麵包店的大部分食材都是進口的。但是一條麵包的售價只是歐洲價格的一小部分，所以麵包漲價很難被市場消化。
- 奈及利亞7月份的年度食品通脹率達到22%
- 奈及利亞人將收入的59.1%用於食品
該國還面臨公共電力供應不穩定的問題，大多數企業都使用燃燒柴油的私人髮電機。但燃料價格上漲了30%。雖然奈及利亞石油資源豐富，但它沒有燃料精煉廠，所有的柴油都要進口。
奧諾拉說，儘管成本增加了兩倍，但他只能把麵包價格提高10-12%。他的客戶負擔不起更多。
「奈及利亞人很窮，企業正在關閉，工資停滯不升，不能讓人們負擔太重，」他說。
平均而言，奈及利亞人將近60%的收入用於食品。相比之下，在美國，這一數字接近7%。
繼續這樣對麵包店來說是不可持續的。「我們不是一個慈善協會，我們做生意是為了盈利。」
「但我們還得繼續蹣跚前行，」他說，「否則奈及利亞人可能就沒飯吃了。」
秘魯——社區大鍋菜養活了75人
賈斯蒂娜・弗洛雷斯（Justina Flores）沿著一條崎嶇不平的小路往上慢慢走著，眺望著霧濛濛的利馬城，試圖確定自己今天要做什麼飯。
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