美國丟失核彈的那些往事：「斷箭」的過去和未來
我們想讓你知道的是
自1950年以來，已經至少發生32起所謂的「斷箭」事故——這些事故中丟失的都是些具毀滅性、足以夷平地球的核武裝置。在許多情況下，這些武器都是誤操作或在緊急情況下丟棄的，後來又被尋回。但有三枚美國炸彈失蹤了——它們至今仍不知所蹤，隱匿在地球某個角落的沼澤、田野和海洋中。
美國已經丟失了三枚核彈，至今仍不知所蹤。這是怎麼發生的？它們在哪裡？我們還能找到它們嗎？
那是一個溫暖的冬日早晨，冷戰正酣。
1966年1月17日上午10點30分左右，一名西班牙捕蝦漁民看到一個奇怪的白色物件從空中墜落……無聲地墮入阿爾伯蘭海（Alboran Sea）。上面掛著件什麼東西，但看不清。然後它就在海浪中不見了蹤跡。
與此同時，在附近的漁村帕洛馬雷斯（Palomares），當地的天空，卻有截然不同的一幕——空中出現兩個巨大的火球。幾秒鐘之內，寧靜的田園風光就被打破了。建築物搖晃。碎片、碎物從天而落。
幾周後，菲利普・邁耶斯（Philip Meyers）從電傳打印機 （一種可以收發原始電子郵件的設備） 中收到一條消息。他當時在西西里島東部的西戈內拉海軍航空基地 （Naval Air Facility Sigonella） 擔任拆彈員。他接到命令，西班牙發生了一件絶密緊急事件，他必須在幾天內趕到那裡報到。
然而，軍方希望的保密並未實現。邁耶斯說:，「這並不意外。公眾都知道發生了什麼。」那天晚上，他參加晚宴，說要去執行神秘任務，但這成了一個笑話。「有點尷尬，」邁爾斯說。「這本來是一個秘密，但我的朋友告訴我要去幹什麼。」
數周以來，全球各地的報紙都在報導一起可怕事故的傳言——兩架美國軍用飛機在空中相撞，四枚B28熱核炸彈散落在帕洛馬雷斯。其中三枚很快就在陸地上找到了，但其中一枚消失在東南方波光粼粼的廣闊藍色海域，可能落入地中海海底。必須找到它——炸彈裝有110萬噸當量的彈頭，爆炸威力相當於110萬噸TNT炸藥。
一個未知數字
事實上，帕洛馬雷斯事件並不是唯一一次核武器遺失。自1950年以來，已經至少發生32起所謂的「斷箭」事故——這些事故中丟失的都是些具毀滅性、足以夷平地球的核武裝置。在許多情況下，這些武器都是誤操作或在緊急情況下丟棄的，後來又被尋回。但有三枚美國炸彈失蹤了——它們至今仍不知所蹤，隱匿在地球某個角落的沼澤、田野和海洋中。
加州詹姆斯・馬丁防核擴散研究中心（James Martin Center for Non-proliferation Studies）東亞防擴散項目主任傑弗里・劉易斯（Jeffrey Lewis）說，「我們大多所知是美國案例。」他解釋說，完整名單出現在20世紀80年代美國國防部的一份解密簡報中。
許多事件發生在冷戰期間，當時美蘇兩國都處在「相互毀滅」（Mutually Assured Destruction，MAD） 的懸崖邊緣。1960年到1968年，在被稱為「鉻穹」（Chrome Dome）的行動中，攜有核彈的美軍轟炸機一刻不停的在空中接力巡航。
「但我們對其他國家了解不多，對英國、法國、俄羅斯或中國一無所知，」劉易斯說。「所以我不認為清單完整。」
蘇聯的核武器歷史尤其模糊——截至1986年，已積累了4.5萬枚核武器。在一些已知的案例中，蘇軍也有丟失核彈，但與美國不同，都是潛艇核彈，即使無法尋回，但位置確定。
其中一次是在1970年4月8日。當時一艘蘇聯K-8核動力潛艇在比斯開灣（Bay of Biscay）潛航，空調系統起火，並蔓延開來。比斯開灣是大西洋東北部西班牙和法國海岸附近一段危險的水域，以猛烈的風暴而聞名，許多船隻都在這裡遇難。潛艇攜帶四枚核魚雷迅速沉沒。
然而，這些失蹤核彈並不總是物歸原主。1974年，一架攜帶三枚核導彈的蘇聯K-129戰機在夏威夷西北部的太平洋海域神秘失事，美國很快發現了，並決定實施秘密行動擄走核彈，「這真是一個相當漂亮且瘋狂的行動。」劉易斯說。
癖好古怪的美國億萬富翁霍華德・休斯（Howard Hughes）涉獵廣泛 ，既愛駕駛飛機，又能導演拍片，因此聞名。他假裝對深海採礦感興趣。「但事實上，這不是深海採礦，這是一個巨大的挖掘裝置，可以一直到海底，抓住潛艇，把它打撈回來，」劉易斯說。這就是亞速爾計劃（Project Azorian）——不幸的是，沒有成功。潛艇在打撈時解體了。
劉易斯說，「因此，那些核彈會落回海底。」一些人認為它們至今仍在那裡，被困在鏽跡斑斑的潛艇中。
不時有報導稱，美國一些丟失的核武器被找到了。
1998年，一位退休軍官和他的伙伴突發奇想尋找丟失核彈，就是那枚1958年在喬治亞州泰碧島附近錯拋的那枚。他們採訪了飛行員，以及那些幾十年前尋找核彈的人，並將搜索範圍縮小到大西洋附近的瓦索灣（Wassaw Sound）。多年來，這對特立獨行的搭檔一直乘船在這片區域搜尋，在他們用蓋革探測裝置（Geiger counter），檢查輻射變化。
有一天，就在飛行員描述的地方附近，輻射水平是其他地方的10倍。政府迅速派出一個小組進行調查。但遺憾的是，不是核彈，而是海底礦物產生的輻射。
因此，就目前而言，美國丟失的三枚氫彈，以及蘇聯的一些核魚雷，都還在海中，它們成為核戰爭風險的紀念碑，儘管在很大程度上已被遺忘。為什麼我們還沒找到這些武器？它們有爆炸的危險嗎？我們還能拿回來嗎？
一件神秘物體
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
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Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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