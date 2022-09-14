美國丟失核彈的那些往事：「斷箭」的過去和未來

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一旦找到失蹤的帕洛馬雷斯核彈，拆彈專家就必須想辦法拆掉引信

美國已經丟失了三枚核彈，至今仍不知所蹤。這是怎麼發生的？它們在哪裡？我們還能找到它們嗎？

那是一個溫暖的冬日早晨，冷戰正酣。

1966年1月17日上午10點30分左右，一名西班牙捕蝦漁民看到一個奇怪的白色物件從空中墜落……無聲地墮入阿爾伯蘭海（Alboran Sea）。上面掛著件什麼東西，但看不清。然後它就在海浪中不見了蹤跡。

與此同時，在附近的漁村帕洛馬雷斯（Palomares），當地的天空，卻有截然不同的一幕——空中出現兩個巨大的火球。幾秒鐘之內，寧靜的田園風光就被打破了。建築物搖晃。碎片、碎物從天而落。

幾周後，菲利普・邁耶斯（Philip Meyers）從電傳打印機 （一種可以收發原始電子郵件的設備） 中收到一條消息。他當時在西西里島東部的西戈內拉海軍航空基地 （Naval Air Facility Sigonella） 擔任拆彈員。他接到命令，西班牙發生了一件絶密緊急事件，他必須在幾天內趕到那裡報到。

然而，軍方希望的保密並未實現。邁耶斯說:，「這並不意外。公眾都知道發生了什麼。」那天晚上，他參加晚宴，說要去執行神秘任務，但這成了一個笑話。「有點尷尬，」邁爾斯說。「這本來是一個秘密，但我的朋友告訴我要去幹什麼。」

數周以來，全球各地的報紙都在報導一起可怕事故的傳言——兩架美國軍用飛機在空中相撞，四枚B28熱核炸彈散落在帕洛馬雷斯。其中三枚很快就在陸地上找到了，但其中一枚消失在東南方波光粼粼的廣闊藍色海域，可能落入地中海海底。必須找到它——炸彈裝有110萬噸當量的彈頭，爆炸威力相當於110萬噸TNT炸藥。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在帕洛馬雷斯丟失的炸彈將7磅（3.2公斤）鈈釋放入環境中

一個未知數字

事實上，帕洛馬雷斯事件並不是唯一一次核武器遺失。自1950年以來，已經至少發生32起所謂的「斷箭」事故——這些事故中丟失的都是些具毀滅性、足以夷平地球的核武裝置。在許多情況下，這些武器都是誤操作或在緊急情況下丟棄的，後來又被尋回。但有三枚美國炸彈失蹤了——它們至今仍不知所蹤，隱匿在地球某個角落的沼澤、田野和海洋中。

加州詹姆斯・馬丁防核擴散研究中心（James Martin Center for Non-proliferation Studies）東亞防擴散項目主任傑弗里・劉易斯（Jeffrey Lewis）說，「我們大多所知是美國案例。」他解釋說，完整名單出現在20世紀80年代美國國防部的一份解密簡報中。

許多事件發生在冷戰期間，當時美蘇兩國都處在「相互毀滅」（Mutually Assured Destruction，MAD） 的懸崖邊緣。1960年到1968年，在被稱為「鉻穹」（Chrome Dome）的行動中，攜有核彈的美軍轟炸機一刻不停的在空中接力巡航。

「但我們對其他國家了解不多，對英國、法國、俄羅斯或中國一無所知，」劉易斯說。「所以我不認為清單完整。」

蘇聯的核武器歷史尤其模糊——截至1986年，已積累了4.5萬枚核武器。在一些已知的案例中，蘇軍也有丟失核彈，但與美國不同，都是潛艇核彈，即使無法尋回，但位置確定。

其中一次是在1970年4月8日。當時一艘蘇聯K-8核動力潛艇在比斯開灣（Bay of Biscay）潛航，空調系統起火，並蔓延開來。比斯開灣是大西洋東北部西班牙和法國海岸附近一段危險的水域，以猛烈的風暴而聞名，許多船隻都在這裡遇難。潛艇攜帶四枚核魚雷迅速沉沒。

然而，這些失蹤核彈並不總是物歸原主。1974年，一架攜帶三枚核導彈的蘇聯K-129戰機在夏威夷西北部的太平洋海域神秘失事，美國很快發現了，並決定實施秘密行動擄走核彈，「這真是一個相當漂亮且瘋狂的行動。」劉易斯說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 如今，美國的核防禦系統包括陸基洲際彈道導彈、轟炸機和彈道導彈潛艇

癖好古怪的美國億萬富翁霍華德・休斯（Howard Hughes）涉獵廣泛 ，既愛駕駛飛機，又能導演拍片，因此聞名。他假裝對深海採礦感興趣。「但事實上，這不是深海採礦，這是一個巨大的挖掘裝置，可以一直到海底，抓住潛艇，把它打撈回來，」劉易斯說。這就是亞速爾計劃（Project Azorian）——不幸的是，沒有成功。潛艇在打撈時解體了。

劉易斯說，「因此，那些核彈會落回海底。」一些人認為它們至今仍在那裡，被困在鏽跡斑斑的潛艇中。

不時有報導稱，美國一些丟失的核武器被找到了。

1998年，一位退休軍官和他的伙伴突發奇想尋找丟失核彈，就是那枚1958年在喬治亞州泰碧島附近錯拋的那枚。他們採訪了飛行員，以及那些幾十年前尋找核彈的人，並將搜索範圍縮小到大西洋附近的瓦索灣（Wassaw Sound）。多年來，這對特立獨行的搭檔一直乘船在這片區域搜尋，在他們用蓋革探測裝置（Geiger counter），檢查輻射變化。

有一天，就在飛行員描述的地方附近，輻射水平是其他地方的10倍。政府迅速派出一個小組進行調查。但遺憾的是，不是核彈，而是海底礦物產生的輻射。

因此，就目前而言，美國丟失的三枚氫彈，以及蘇聯的一些核魚雷，都還在海中，它們成為核戰爭風險的紀念碑，儘管在很大程度上已被遺忘。為什麼我們還沒找到這些武器？它們有爆炸的危險嗎？我們還能拿回來嗎？

一件神秘物體