2022/12/09,
美加

美國眾議院正式通過《尊重婚姻法》保障同婚，各州須承認其為合法婚姻

美國眾議院正式通過《尊重婚姻法》保障同婚，各州須承認其為合法婚姻
昨（8）日眾議院議長裴洛西簽署了《尊重婚姻法》。｜Photo Credit：AP / 達志影像

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「今天，我們的國家在爭取平等的長征上又向前邁出了一步。美國人一起改變了抗擊愛滋病毒／愛滋病的鬥爭。」裴洛西在推特上發出聲明強調，「我們一起把『不問，不說』（Don't Ask, Don't Tell）扔進了歷史的垃圾桶。現在，我們將婚姻平等寫入聯邦法律。」

保障同性婚姻的《尊重婚姻法》（Respect for Marriage Act），昨（8）日在美國眾議院通過，讓同性婚姻得以受到聯邦法律的保護。對此，總統拜登（Joe Biden）表示會迅速簽署法案，使其生效。

美國眾議院昨日通過《尊重婚姻法》，將再交由拜登簽署成為法律

《美聯社》報導，該法案昨日在眾議院以258票贊成、169票反對通過，其中有39票共和黨人投票表達支持。

事實上，該法在今（2022）年7月中旬，已在眾議院以267比157票通過，當時有47名共和黨人表態支持。不過，由於當時的版本與參議院在11月29日通過的修正案有些微差異，因此才需要再重新回到眾議院進行表決。

在參議院所通過的修正案中，主要是明訂婚姻為2個人的形式、並強調不會影響到宗教自由。而《尊重婚姻法》昨日在眾議院表決通過後，也代表著各州需承認不分性別、種族、民族或國籍的婚姻。

對此，即將卸任的民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，這項法案是愛與自由的光榮勝利。並且，她更在法案通過時流下喜悅的淚水，「我們終於創造了歷史，我們不僅站在歷史的正確一邊，我們也站在未來正確的一邊：讓自由在美國擴大。」

綜合《美聯社》與《衛報》報導，自美國高院在今年6月推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）之後，有許多人開始擔心這將影響到高院在2015年的同性婚姻判決結果。

而關於這項法案的內容，其實主要是用來廢除美國前總統柯林頓執政時期的《婚姻保護法》（Defense of Marriage Act, DOMA）。原因就在於當時其將婚姻定義為一男一女的結合，並拒絕向同性伴侶提供聯邦福利。

因此，《尊重婚姻法》的通過就格外具有歷史意義，該法就旨在要求聯邦和州政府承認同性婚姻和跨種族婚姻，禁止他們基於性別、種族或族裔否認在另一州合法結婚的有效性。

該法獲得兩黨支持，共和黨眾議員扮演關鍵角色

而在投票前的辯論過程中，幾名眾議院議員就發表了該項法案對於自身的意義。

《美聯社》報導，民主黨眾議員西西林（David Cicilline）就表示，在過去婚姻平等是一個牽強的想法。「但現在這是美國的法律，而這得到了絕大多數美國人的支持。」

不過，綜合《美聯社》與《衛報》，在眾議院就該法案進行辯論期間，有部分共和黨眾議員就批評該提案是對宗教自由的污辱。此外，儘管得到了一些共和黨議員的支持，但大多數人仍然反對這項立法，稱它沒有必要。

「我來告訴你我的優先事項，保護宗教自由，保護有信仰的人，保護相信婚姻真正意義的美國人。」密蘇里州共和黨眾議員哈茨勒（Vicky Hartzler）在投票前呼籲反對該法案，並強調這破壞了男女之間的自然婚姻（natural marriage）。

不過，當中也有部分的共和黨議員表態支持，更在投票時扮演重要的角色。

「對我來說，這只是與憲法站在一起。」在2次投票時都支持該法案的密蘇里州共和黨眾議員瓦格納（Ann Wagner）如此強調，並反駁了共和黨的論點，強調沒有人的宗教自由會受到任何形式或方式的影響。

該法曾推出修正案，重申不會危害到他人權益，以消除共和黨議員疑慮

而為了支持更多共和黨的支持，以首位公開出櫃的民主黨參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）與亞利桑那州的參議員希內瑪（Kyrsten Sinema）為首的民主黨人，就與支持該法案的共和黨參議員合作。他們透過談判，澄清該法不會損害個人或企業的權利以解決共和黨的擔憂。

「今天我們正在創造歷史，但我們也在為數百萬美國人帶來改變。」鮑德溫在法案通過後也表示，「隨著《尊重婚姻法》的通過，我們可以消除數百萬恩愛伴侶所有的擔憂，亦即擔心有一天激進的最高法院可能會剝奪他們的權利和自由。」

該法通過對於裴洛西格外具有個人意義，拜登表示將迅速簽署該法案

而在昨日，裴洛西也感性的表示，感謝許多使該法案成為現實的立法者和倡議者。

事實上，對上個月宣佈將辭去眾議院領袖職務的裴洛西來說，該法案的通過不僅是國家的成就，也是個人的里程碑。

根據《衛報》，佩洛西1987年加入眾議院時，她在眾議院發表的首次演說就是與愛滋病毒與愛滋病的對抗有關。現在，在她任職35年和2次擔任議長之後，她向拜登提交的最後一項法案同樣是保護LGBTQ+伴侶的權利。

「今天，我們的國家在爭取平等的長征上又向前邁出了一步。美國人一起改變了抗擊愛滋病毒／愛滋病的鬥爭。」裴洛西在推特上發出聲明強調，「我們一起把『不問，不說』（Don't Ask, Don't Tell）扔進了歷史的垃圾桶。現在，我們將婚姻平等寫入聯邦法律。」

目前，該法案將在通過後由拜登簽署並正式成為法律。

對此，拜登在投票過後也發表聲明強調，他將立即簽署這項要求所有州承認同性婚姻的法案。並且，該法案將為全國數百萬年輕人提供希望和尊嚴，讓他們在成長過程中知道，政府會認可和尊重他們建立的家庭。

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核稿編輯：楊士範


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