【影評】從《燃燒烈愛》到《在車上》，韓、日名導如何將村上春樹的文字影像化？
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《燃燒烈愛》改編自村上春樹短篇小說集《螢火蟲》中〈燒掉柴房〉；《在車上》這部作品則改編自村上春樹的短篇故事集《沒有女人的男人們》，兩位享譽國際的大導演，如何在影像中探索村上春樹的文字哲思？
文：洪馨
2018年上映，由韓國李滄東導演編劇之電影《燃燒烈愛》，以及日本2021年上映，由濱口竜介執導編劇之劇情片《在車上》，皆是改編自村上春樹的文學創作。觀賞兩部電影及其原作，可以看出韓國與日本兩地對村上春樹作品的詮釋，也可以稍加分析出兩部作品的特色與主旨。
當文字轉化成影像
《燃燒烈愛》改編自村上春樹短篇小說集《螢火蟲》中〈燒掉柴房〉。李滄東導演在片中多次強調光線的流動及氛圍，用「光線」展現出生命的脈動及生存的能量。
申海美（全鐘瑞 飾）在租屋處告訴李鍾秀（劉亞仁 飾），自己的房間一天只有一瞬間能被陽光照射，而且那光是來自南山塔反射的光線，這隱喻著對申海美來說，生存的機會是多麽的薄弱、難得，而對李鍾秀而言，海美的出現就像那一道難能可貴的陽光，照亮了自己黯淡的生命。
再舉一個以光影為重點的畫面，Ben（史蒂文元 飾）、海美、鍾秀三人在鍾秀住處吸食大麻後，海美忘我的褪去上衣，面向夕陽跳著非洲舞蹈，隨著夕陽逐漸落下，天色轉黑，海美從僅有生理飢餓的「飢餓者（Little Hunger）」轉變成對生存意義求知若渴的「飢渴者（Great Hunger）」，這裡觀眾看到的是海美在豔紅夕陽下的剪影，陽光的殞落就如同海美的心境：「我想消失，不是死亡，而是像從沒出現過一樣地消失。」
《在車上》這部作品則改編自村上春樹的短篇故事集《沒有女人的男人們》，電影將書中多個故事結合，劇情以現實、劇場《萬尼亞舅舅（Uncle Vanya）》、妻子的夢境三個軸線交錯進行。
由於片中有大量台詞的堆疊，幾處聲音上的「留白」更使人印象深刻，尤其是家福悠介（西島秀俊 飾）與司機渡里美咲（三浦透子 飾）開車進入北海道時，導演選擇完全中斷音效，配合畫面中一片雪景，令電影院瞬間進入一種真空狀態，觀眾也以非常奇妙的方式將注意力拉回自己身上，自己的呼吸彷彿成了電影的一部份，猝不及防。
整部電影的節奏也拿捏得當，在家福的妻子音（霧島麗香 飾）過世前，兩人的互動、夢境的陳述與外遇等劇情進展得非常快速，配合著少女闖進心儀男同學家中的夢境，氣氛稍顯緊張、壓抑。
妻子死後，劇情更多「在車上」前行，步調緩了下來，融入更多語言（包含手語），也產生更多留白處，這樣的節奏象徵著角色對內心的探索，對生活的感受度，從發現令人崩潰的事實，到接受事實，再經歷更難以接受的狀況，到最後接受一切，找到自我，這是一個進行緩慢卻總是被現實推進著的過程。
夢境與虛實
兩部電影皆有使用「夢境」這一題材，至於「夢」與「現實」的連結則各自選擇以不同的方式呈現。
在《燃燒烈愛》中，劇情反覆對「存在」提出定義及疑問，海美養的貓、啞劇中的橘子、燒掉的柴房都以若有似無的方式呈現出來，甚至直到故事尾聲，我們都難以斷定Ben是不是燒了幾座柴房，又是不是殺掉了海美。
電影中有許多虛實的交接，如李鍾秀夢到自己兒時半裸著看溫室燃燒的場景，此幕連結到電影的末尾：李鍾秀殺了Ben，並將Ben的屍體、車以及自己滿身是血的衣服一併燒掉，自己赤裸著身子，開車逃逸。這兩幕是夢境與現實之間的連結，也是虛實之間的聯繫。
申海美與李鍾秀相遇，而在兩人用餐時，海美表演了吃橘子的啞劇。
「你不能以為這裡有橘子。」
「而是要忘掉這裡沒有橘子。」
「更重要的是你真的想要吃到。」
「真的想要吃到」是慾望，是對生命的渴求，是一種強烈的意識。若你「以為」這裡有橘子，那只是欺騙自己，把事實扭曲。而「遺忘」本身就是一種真實，遺忘「不存在」，是在不扭曲現實的前提下，滿足自己的慾望。
這裡所要強調的是「存在與否」的定義，如薛丁格的貓，在被人「認知」之前，介於一個在存在與不存在之間不斷變動的狀態。又如Ben所燒掉的柴房，那些都是乏人問津、廢棄的柴房，消失也不會有人發覺，它們「像是一開始就不存在那樣消失了」。
本來海美也該如此消失在世界上的，由於積欠債務、說謊等前科被家人拒絕來往，世界上本來已經沒有人在意海美的存在了，世界「遺忘」了海美的存在，但李鍾秀的出現卻打破了這個狀態，他四處確認柴房的狀況，就像他確認著海美的存在，破壞了Ben讓一切「猶如不存在般消失」的定律。
若說《燃燒烈愛》探討的是「存在」的本質，相較之下《在車上》則較著重於「語言」的虛實，更深入一點的思考，我們會發現「表演」與「謊言」的確存在著一些性質上的差異。
原著〈Drive My Car〉篇章中，曾藉司機的口向家福詢問為何當要演員，家福回答說：「在表演時，可以變成自己以外的人，而且結束之後又可以恢復成自己。這讓我很開心。」由這段對話可以看出村上春樹對於「表演」，認為是可以暫時脫離自己，但終將回歸自我的一種模式。
濱口竜介導演於《在車上》所要傳達的也是類似的概念，但似乎有更大的推展。劇中家福帶著演員們在戶外排演，語言不通的角色們靠著傾聽彼此而產生出真實的情緒交流，將「虛構」的故事昇華成「真實」的情感流露，達到「表演」的最高境界。導演所要展現的「表演」與「謊言」並不相同，是一種能顯露內心深層狀態、反映真實的行為。
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
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科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
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