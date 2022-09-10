淺談東亞城市文化地景：何謂「地景」？如何從地景研究中探索「日常生活」？

我們想讓你知道的是
任何物理空間都不是理所當然存在在那裡的，我們所見的「地景」是過去人與空間關係互相調合下所留下可被我們所見的景象，而這個地景在不同時代中不斷競爭、變動、接受或發起挑戰。從這個角度來看，我們需要考慮政治過程，即空間與人類變遷過程中的權力關係。
文：蔡書瑋
在台灣的一些負面新聞報導中，我們常會看到網／鄉／酸民在底下回覆： 「台灣最美的風景」、「三寶日常」、「8+9日常」、「暖市日常」、「南部日常」、「天龍國日常」等反諷字句，這些充滿本質主義的論調簡化了不同的人、地方、生活、文化價值，聽起來酸溜溜又惹人厭。不過這些評價也提醒著我們，即使身處台灣，多數的我們也已察覺到身邊有許多不同的「日常」。從考察日常生活與地方文化的角度來說，這其實是個不壞的起頭。這篇文章想和芭樂讀者們聊聊有關人文地理學中的「地景」（landscape），以及如何從地景研究中探索「日常生活」（everyday life） 。
不同翻譯下的「地景」
本篇芭樂文將「landscape」翻譯成「地景」。英漢字典裡對於此字的定義是「鄉間，野外；（尤指鄉村的）風景，景色; 鄉村風景畫；鄉村風景繪畫; 給（建築物周邊）做園林美化；對（道路周邊）做景觀美化」[1]。在台灣的讀者大多曾聽過以下幾種對於「landscape」的中文翻譯，像是「地景」、「景觀」、「風景」、（作為動詞時的）「造景」。這些不同的中文翻譯共同點出了“landscape」作為眼睛可以感知到的「景」象，又各自點出考察「landscape」的不同面向。
首先，「地景」是關乎「地」理的景象。一般普遍認為地理環境、條件是自然生成的，但這樣的理解忽視了人作為行動者對於地理環境的改變或干擾，因此人文地理學家在討論地景一詞時，對於這種自然／文化二分法（nature／culture dichotomy）存有相當大的警覺心，這點我們之後會再加以說明。另外，「景觀」是可「觀」察的景象，景觀一詞強化此景象具備人類視覺上可辯識的特性。先不論這個看得見的景觀究竟是自然的還是文化，這一傾向使得地景研究通常對於空間的「物質性」、以視覺為主導的感官體驗有較多著墨與討論。
近幾年來其他感官主導的空間經驗也豐富了以原本以視覺為主導的空間經驗，像是「聲景」（soundscape）研究與「食物地景」（foodscape） 研究。6月份嘉麟的〈早晨與早餐店共舞的姿態〉一文即精采呈現了台灣日常的「早餐地景」與其和食物消費、工作節奏、日常生活如何相互形塑。再者，「風景」則是與地方「風」土民情相關的「景象」，強調一個地方的風土與地貌、地表樣態的關係。最後，「造景」指出它是人可以塑「造」改變的景象，強調行動者（人）對於地景有意識的營造，依據美學、科學、規則、用途，有意識的創造或設計出一個空間樣態。
白話來說，「地景」就是我們眼睛或其他感官可以感知到的景象。學術角度的地景定義為「日常生活在空間中的實踐」（spatial practice of everyday life） ，地景研究也因此和空間中的「文化過程」相連。那麼「地景研究」到底在研究什麼，對於廣義的人類學家們可能有什麼啟發呢？
作為觀看方式的地景
回到西方地景研究的起源，地景研究最早主要是藝術史學者所關注的，著重不同歷史時代地貌的呈現、景物的安排與表現手法。而歐洲地景畫的起源來自於繪製貴族領地的傳統，地景畫即為視覺化呈現的土地產權，對於擁有該畫作的人來說，擺出這副畫在家中，來訪客人就可以看到畫作主人擁有的土地房產，以及其上的景色。
Denis Cosgrove and Stephen Daniels （1988）[2]即指出，地景是一種藝術類型，一種繪畫風格，起源於十五世紀的義大利的透視技術表現手法，在接下來的幾個世紀中逐漸演變，地景後來指涉的是與鄉村及自然景觀有關的描述、國家重要地景的描繪、對於崇高（sublimity）的審美經驗等，回應了美學相關的論述和討論。
上個世紀的英美人文地理學者則主張地景應該有更普遍的經驗意涵，即地景應該以實作來定義，而非純美學的角度。Carl Sauer （1889-1975） 認為地景是可被（地理）科學以客觀觀察法分析的「文化實體」，他主張： 「文化地景是由一個文化群體從自然地景創製出來的。文化是作用者，自然地區是媒介，文化地景是結果」（1963）[3]，也就是強調人對於地表協作的「能動性」（agency）。
對於此後的J.B. Jackson （1909-1996） 來說，地景指涉了日常生活的物質世界，像是住處、汽車、人行道、後院等，他特別重視人們即興創作與塑造出來的「風土地景」（vernacular landscape），以及這些地景的文化地價值。從這個角度來說，地景就是人改造自然環境以求生存、創造秩序而塑造出來的物質存在，即「日常生活」的物質表現。
作為研究方法的地景
地景不僅可以作為我們的研究對象，它也是「研究方法」。我在博班期間修習了Prof. Paul Groth的課，他是J. B. Jackson的學生。他提出地景研究應該作為研究方法，而相關的地景研究資料可以從田野工作、旅遊文學、旅遊書、地圖等不同的管道取得。
地景研究的精神和地理學的「田野工作」當然是系出同源，和文化人類學的田野工作也有異曲同功之妙。作為文化地理學下的地景研究延續地理學的傳統，著重人的空間經驗以及人對於物理空間的營造與劃界、人在空間或不同尺度下的活動與移動停留、以及空間怎麼影響個人與群體等，並且也關注該「田野」的區位和其他地方的關係。作為研究方法的地景研究則
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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