美食評鑑典範轉移：餐飲指南的一哥是米其林名單，還是Google地圖？

米其林台南名單公布後，如預期的，在平面或是網路，正反兩面都掀起一番口舌論戰熱潮，可看到不少討論聚焦在，「為何米其林會讓這商家上名單？」，「我知道有比這商家更好」等的發言。

那今天就來談餐飲評論這個產業，以及如何使用免費的美食評鑑工具，來找出相對客觀，卻沒列在米其林清單的台南牛肉湯隱藏王者，想知道是誰嗎？

美食評鑑不易建立獲利模式

先說觀察到的結論，要只靠美食評鑑所產出的餐廳評比之附加價值來獲利是困難的，因為連產業一哥米其林評鑑在經營上都不是那麼順利。

雖然無法知道米其林評鑑這個事業單位在2022年是否有獲利，但根據Huffpost在2011年的報導，Accenture這家顧問公司在當時對米其林的評鑑事業的評估為，如果不做結構改善，米其林評鑑到2015年整年的損失可能會來到美金2600萬，雖然米其林這幾年在許多國家都發展的不錯，但也很難確定米其林在2022年已經脫離虧損的陰影。

如果連一哥米其林都如此辛苦了，那其他只靠美食評鑑的評比就想獲利的事業體，想必就更不容易了。

美食評鑑不易維持信賴關係

美食評鑑產業在日本的發展是多元的，甚至還有美食評鑑為本業的公司能在TYO證券交易市場上市，可以如此發展，其中一個理由應該是日本上班族在下班後都有喝一杯的習慣，而美食評鑑上的餐廳評比，剛好可幫這些上班族省下不少搜尋餐廳的時間。

但即使有這個餐廳評比的附加價值，消費者對於日本美食評鑑服務的不信任度可是越來越高，根據日本資訊服務公司連續幾年所做的調查，消費者在對於美食評鑑網站上的不信任度占比，在2020年不信任的比例只有26%，到2021年來到28%，而在2022年現在不信任度已經來到新高的30%。

美食評鑑的商業模式轉移

也因為餐廳評比的分數，以及餐廳推薦排行等的資訊已經不再那麼吸引消費者，所以日本的美食評鑑也開始把重點從B2C轉移到B2B，發展對商家有貢獻的附加價值，例如：廣告、點餐系統、外帶、預約、支付、顧客管理等系統服務，希望能從商家端獲利。

但最近的疫情，又把這些規劃好的B2B計畫全部打亂，因為餐廳在疫情期間受傷慘重，很難有更多的預算來支付這些B2B的系統服務，看來要等到疫情穩定後，才能知道美食評鑑的新商業模式是否可以讓這些恢復元氣的餐飲業者所接受。

被地圖耽誤的最強美食評鑑

雖然不信任度慢慢的攀升，那是不是一般消費者還是持續在使用美食評鑑服務上的資訊呢？

在同調查裡中，2020年還有78%的人回答經常使用日本美食評鑑網站，但這個使用率到2022年已經掉到61%，17%是個不小的跌幅。

但調查也發現一個有趣的現象，Google地圖上的餐廳評論，在2020年跟日本美食評鑑網站的使用率同樣是78%，但是到2022年，Google地圖上的餐廳評論使用率反而是成長到86%，這個25%的差距也可以解釋成，Google已經默默的在接收日本美食評鑑網站的用戶了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美食評鑑網站的核心價值

為何Google附屬服務的美食評鑑，可以比以美食評鑑為本業的企業，獲得那麼多消費者在利用率上的青睞？Google在競爭力上比較不同的地方應該是下面兩項。

用地圖為起點的介面

大部分美食評鑑都把主力放在以顧客的餐點需求來做搜尋時用戶首先會選擇的依據（類似餐點種類，從牛排、火鍋、烤肉等，或是餐點價格帶，300、600或是900以上等）。Google雖然也可以從餐點種類或單價等餐點需求來挑選，但Google最不一樣應該就是流程上，先讓用戶看某個地圖上的區域，然後再列出區域内的餐廳讓用戶挑選。

想在外面吃飯的時候，直覺會認為，大部分人會先決定吃什麼，但其實在不少狀況下，應該潛意識上都會先決定地點，類似下班回家途中，購物地點的附近，大家約在哪個車站附近見面，然後再看那個地方或是路徑上，有什麼是自己想吃的。

用戶這個以地點為首要選擇順序的習性，完全吻合Google地圖設計的核心服務。高精度的地圖品質，按餐點名稱來搜尋餐廳跟預算的機制，隨時都處在更新狀態的餐廳軟硬體訊息等。用戶只要把畫面移動到要去的區域，都能簡單快速獲得選擇餐廳時所需要的資訊。

以地圖的形式作為搜尋時的主力入口介面，應該市場上也只有Google這一家，沒有可比擬的競爭對手。

多元並容易理解的評分

美食評鑑最雖然是在評論別的事業體，但反而美食評鑑自己的評論機制也是最容易讓自己變成被評論的對象。

為何會有爭議？應該就是對於評論員是誰，還有評論的方法不了解而導致。雖然美食評鑑都會有自己的評論規範，但也因為一般的用戶在使用流程上，不會想去查到規範是什麼，所以只要結果跟自己的認知不一樣，就會懷疑是否公信力是足夠的。

而Google在這一塊就很符合用戶的使用習慣，評論的對象可是從四面八方而來，不同收入，不同文化程度，一般人，專家等，評論者應有盡有，所以只要商家的評論數夠多，只要閱讀10則左右，通常體驗都不會跟你的想像差距太大。並且還可以去看這些評論者過去的評論史，可讓你辨別是否這位評論者的標準是否原本就特別嚴格。

另外，在別的美食評鑑很難做的國際化，在Google地圖配合Google翻譯之後，也可以簡單看到不同國籍評論員在商家留下的評論內容，讓商家的情報能客觀，美食評鑑產業的競爭對手，想模仿也很非常困難。這種方法簡單，內容易懂，樣品數多的機制，所建立出來的信賴感，應該在目前的美食評鑑業界中，很難找到競爭對手的。