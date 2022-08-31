美食評鑑典範轉移：餐飲指南的一哥是米其林名單，還是Google地圖？
我們想讓你知道的是
米其林評鑑在經營上其實不是那麼順利，反觀Google附屬服務的美食評鑑，卻比以美食評鑑為本業的企業，獲得更多消費者在利用率上的青睞。Google在競爭力上比較不同的地方，應該有兩大面向。
米其林台南名單公布後，如預期的，在平面或是網路，正反兩面都掀起一番口舌論戰熱潮，可看到不少討論聚焦在，「為何米其林會讓這商家上名單？」，「我知道有比這商家更好」等的發言。
那今天就來談餐飲評論這個產業，以及如何使用免費的美食評鑑工具，來找出相對客觀，卻沒列在米其林清單的台南牛肉湯隱藏王者，想知道是誰嗎？
美食評鑑不易建立獲利模式
先說觀察到的結論，要只靠美食評鑑所產出的餐廳評比之附加價值來獲利是困難的，因為連產業一哥米其林評鑑在經營上都不是那麼順利。
雖然無法知道米其林評鑑這個事業單位在2022年是否有獲利，但根據Huffpost在2011年的報導，Accenture這家顧問公司在當時對米其林的評鑑事業的評估為，如果不做結構改善，米其林評鑑到2015年整年的損失可能會來到美金2600萬，雖然米其林這幾年在許多國家都發展的不錯，但也很難確定米其林在2022年已經脫離虧損的陰影。
如果連一哥米其林都如此辛苦了，那其他只靠美食評鑑的評比就想獲利的事業體，想必就更不容易了。
美食評鑑不易維持信賴關係
美食評鑑產業在日本的發展是多元的，甚至還有美食評鑑為本業的公司能在TYO證券交易市場上市，可以如此發展，其中一個理由應該是日本上班族在下班後都有喝一杯的習慣，而美食評鑑上的餐廳評比，剛好可幫這些上班族省下不少搜尋餐廳的時間。
但即使有這個餐廳評比的附加價值，消費者對於日本美食評鑑服務的不信任度可是越來越高，根據日本資訊服務公司連續幾年所做的調查，消費者在對於美食評鑑網站上的不信任度占比，在2020年不信任的比例只有26%，到2021年來到28%，而在2022年現在不信任度已經來到新高的30%。
美食評鑑的商業模式轉移
也因為餐廳評比的分數，以及餐廳推薦排行等的資訊已經不再那麼吸引消費者，所以日本的美食評鑑也開始把重點從B2C轉移到B2B，發展對商家有貢獻的附加價值，例如：廣告、點餐系統、外帶、預約、支付、顧客管理等系統服務，希望能從商家端獲利。
但最近的疫情，又把這些規劃好的B2B計畫全部打亂，因為餐廳在疫情期間受傷慘重，很難有更多的預算來支付這些B2B的系統服務，看來要等到疫情穩定後，才能知道美食評鑑的新商業模式是否可以讓這些恢復元氣的餐飲業者所接受。
被地圖耽誤的最強美食評鑑
雖然不信任度慢慢的攀升，那是不是一般消費者還是持續在使用美食評鑑服務上的資訊呢？
在同調查裡中，2020年還有78%的人回答經常使用日本美食評鑑網站，但這個使用率到2022年已經掉到61%，17%是個不小的跌幅。
但調查也發現一個有趣的現象，Google地圖上的餐廳評論，在2020年跟日本美食評鑑網站的使用率同樣是78%，但是到2022年，Google地圖上的餐廳評論使用率反而是成長到86%，這個25%的差距也可以解釋成，Google已經默默的在接收日本美食評鑑網站的用戶了。
美食評鑑網站的核心價值
為何Google附屬服務的美食評鑑，可以比以美食評鑑為本業的企業，獲得那麼多消費者在利用率上的青睞？Google在競爭力上比較不同的地方應該是下面兩項。
- 用地圖為起點的介面
大部分美食評鑑都把主力放在以顧客的餐點需求來做搜尋時用戶首先會選擇的依據（類似餐點種類，從牛排、火鍋、烤肉等，或是餐點價格帶，300、600或是900以上等）。Google雖然也可以從餐點種類或單價等餐點需求來挑選，但Google最不一樣應該就是流程上，先讓用戶看某個地圖上的區域，然後再列出區域内的餐廳讓用戶挑選。
想在外面吃飯的時候，直覺會認為，大部分人會先決定吃什麼，但其實在不少狀況下，應該潛意識上都會先決定地點，類似下班回家途中，購物地點的附近，大家約在哪個車站附近見面，然後再看那個地方或是路徑上，有什麼是自己想吃的。
用戶這個以地點為首要選擇順序的習性，完全吻合Google地圖設計的核心服務。高精度的地圖品質，按餐點名稱來搜尋餐廳跟預算的機制，隨時都處在更新狀態的餐廳軟硬體訊息等。用戶只要把畫面移動到要去的區域，都能簡單快速獲得選擇餐廳時所需要的資訊。
以地圖的形式作為搜尋時的主力入口介面，應該市場上也只有Google這一家，沒有可比擬的競爭對手。
- 多元並容易理解的評分
美食評鑑最雖然是在評論別的事業體，但反而美食評鑑自己的評論機制也是最容易讓自己變成被評論的對象。
為何會有爭議？應該就是對於評論員是誰，還有評論的方法不了解而導致。雖然美食評鑑都會有自己的評論規範，但也因為一般的用戶在使用流程上，不會想去查到規範是什麼，所以只要結果跟自己的認知不一樣，就會懷疑是否公信力是足夠的。
而Google在這一塊就很符合用戶的使用習慣，評論的對象可是從四面八方而來，不同收入，不同文化程度，一般人，專家等，評論者應有盡有，所以只要商家的評論數夠多，只要閱讀10則左右，通常體驗都不會跟你的想像差距太大。並且還可以去看這些評論者過去的評論史，可讓你辨別是否這位評論者的標準是否原本就特別嚴格。
另外，在別的美食評鑑很難做的國際化，在Google地圖配合Google翻譯之後，也可以簡單看到不同國籍評論員在商家留下的評論內容，讓商家的情報能客觀，美食評鑑產業的競爭對手，想模仿也很非常困難。這種方法簡單，內容易懂，樣品數多的機制，所建立出來的信賴感，應該在目前的美食評鑑業界中，很難找到競爭對手的。
從理論走向實踐：元宇宙熱門應用出列，AWS雲端專家開放洽詢
我們想讓你知道的是
無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。首先第一步，就是諮詢 AWS 雲端技術專家。
自從「元宇宙」（Metaverse）這個詞被喊出來後，全世界大約花了半年的時間暸解元宇宙的概念，並在這個名詞上丟出各式各樣的想像。接下來，是時候從理論走向實務發展，捲起袖子來進行元宇宙拓荒了。
首先要認知到的是，元宇宙的基礎開發過程高度仰賴如Amazon Web Services (AWS) 的雲端科技， 透過佈局全球的基礎設施、強大的網絡運算能力、數據湖倉、AI／ML工具、雲端渲染 （cloudrender）等產品和服務，能滿足Web 3.0世界所需的超低延遲、虛實結合、去中心化區塊鏈平台、物聯網等解決方案需求，更使元宇宙的建構演變為各種創新的集合體。
而值得令人興奮的是，無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。
直擊應用場景！跟著AWS初探元宇宙，就是這麼簡單
究竟元宇宙如何實現，是否有一定的入門門檻？雲端科技、元宇宙等技術，對某些個人或企業組織來説還太過遙遠或生硬；然而，在AWS廣大的合作夥伴網絡及解決方案下，部署服務、發展創新並沒那麼困難。
如果此刻有些新奇趣味的點子，已經在你的腦海裡浮現，它們很有可能正好是初探元宇宙的絕佳應用時機。例如以下需求：
- 以頂尖的直播技術向世界推廣遊戲或產品：Amazon Interactive Video Service （Amazon IVS） 是能輕鬆快速設定的受管即時串流解決方案，非常適合用來建立互動式影片體驗，打造可供世界各地任何觀眾可用的低延遲即時影片。你可以透過Amazon IVS播放器SDK和定時中繼資料API輕鬆定製和增強觀眾體驗。立即建立應用場景！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 在以太坊鏈上鑄造 （mint） 及佈署NFT：使用Amazon Managed Blockchain讓NFT開發人員能夠專注於他們的智能合約開發，無需費心維護以太坊節點以中繼區塊鏈交易或查詢區塊鏈數據的狀態。立即部署NFT！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 快速建立專屬的NFT商城 （NFT Store）：Qubic能幫助品牌從台灣放眼世界，快速進入Web 3.0的世界。許多企業與名人正以NFT的形式通過數位商品、收藏品、內容和時刻來建立新的客戶體驗和產品供應。立即創建NFT商城！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 建立元宇宙世界的高級房產或遊戲的虛擬空間：「MAKAR XR編輯平台」可創建多樣化XR數位內容，包含：AR圖像辨識模組、AR空間定位模組（MR混合實境）、VR虛擬實境模組、數位行動學習教材製作系統及學習歷程與分析等，並支援多元行動載具。立即創建屬於你的元宇宙！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 有效管理你所發行的虛擬貨幣或資產：Web 2.5的階段，有哪些可能的解決方案可以試做？私鑰的管理、節點的維運、熱錢包、使用者界面與防火牆，再到API Gateway、KOL及社群維運、NFT發行、數據分析等，從基礎層級到營運層級的各種面向該如何考慮？有哪些DeFi的平台工具可應用？立即填寫聯絡方式！讓AWS帶你暸解應用細節
以上熱門應用場景，是搶佔元宇宙浪頭的第一步。若想探索更多元宇宙應用策略，可在此填寫聯絡方式，AWS雲端專家將主動與你聯繫。
最後，若你本身就是開發者，那麼對於元宇宙的技術需求、AWS能提供的對接服務，應該也不陌生。舉凡：全球基礎設施佈建、資料湖、機器學習、渲染 / 雲端遊戲、沉浸式AI、CI／CD、GPU執行個體渲染、NICE DCV遠端視覺化協定、3D VR／AR雲端原生應用、AWS Wavelength、微服務等，AWS都能提供完善的支援與解決方案。瞭解元宇宙客戶案例