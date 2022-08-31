垃圾進入淡水河後並非都流到海裡去：漂流物實驗發現新莊、三重沿岸為堆積熱點

文：陳立炘（環境資訊中心記者）

生活裡無法被分解的塑膠垃圾丟掉後會去哪？多數人以為垃圾會順流而下成為海洋廢棄物，但實驗結果卻顯示不同的答案。

台灣湛藍海洋聯盟今年獲海保署海洋保育計畫的補助，與澄洋環境顧問、民權國中和在地木造帆船推廣社團合作，共同規畫執行「淡水河漂流物實驗」，於今（24日）發布實驗成果，發現回收到的漂流物樣本並未流入大海，而是擱淺在淡水河左側三重沿岸等重要堆積熱點上，形成河川垃圾。團隊建議政府可將研究成果納入參考，未來加強該地清理。

模擬垃圾進入淡水河，最短僅漂流四公尺

荷蘭海洋吸塵器（The Ocean Cleanup）研究團隊曾將人口密度作為估算依據之一，將淡水河列為全球排放最多垃圾入海的第16條河。不過，也有澳洲研究指出，河川流域垃圾與流域人口多寡的關係薄弱，反映荷蘭團隊以人口估算淡水河排放垃圾多，並不符合現實情況。

國內團體也著手調查，澄洋環境和荒野保護協會2020年曾針對淡水河，發表全台第一份河川廢棄物快篩調查報告，其中發現，河川垃圾堆積的熱點與流域人口密度沒有相關，反而可能跟彎曲的河道結構與植被形態有關。

今年，台灣湛藍海洋聯盟獲得海保署今年度的海洋保育在地守護計畫補助，與澄洋環境顧問、民權國中和在地木造帆船推廣社團合作，規劃執行「淡水河漂流物實驗」，藉由觀察樣本漂流、堆積與擱淺的熱點，試圖了解一般生活垃圾進入河川後的去向。

團隊參考國外的研究方法，以僅有手掌大小、可自然分解的木片作為樣本，模擬河道常見的生活垃圾，如寶特瓶、塑膠袋等，由民權國中的師生協助標記樣本，於淡水河左右兩岸各投放1000片木片，並於隔天以乘船沿河道搜尋的方式，回收樣本。另外，因木片本身無發報功能，團隊還投放了三個GPS符標，用以紀錄漂流軌跡。

Photo Credit: 澄洋環境顧問 由民權國中師生協助標記的木片

最後，團隊與合作師生共收回了226片木片。他們發現這些木片僅漂流短短幾公里便擱淺，其中高達99%在五公里內即擱淺，31%在一公里內擱淺。最短的僅漂流四公尺，最長漂流距離則為6050公尺。

而收回的木片中，有82%往投放點上游處擱淺，18%於下游處；93%在左岸，7%在右岸。另外，透過GPS軌跡可以發現，漲潮後GPS浮標會隨著潮水往上游移動，最後擱淺在新莊側蘆葦叢內。

Photo Credit: 澄洋環境顧問 團隊與民權國中師生乘船沿河道搜尋木片

河川垃圾堆積熱點發現大量寶特瓶，團隊：風與潮汐也會影響堆積

在追尋樣本的過程中，團隊與師生發現木片堆積的熱點，同時也是大量寶特瓶、保麗龍碎屑與竹木等垃圾的堆積處。對此，澄洋環境顧問執行長顏寧表示：「風與潮汐會造成木片堆積在少數熱點。」

顏寧進一步針對實驗結果說明，投放日遇上強勁的東北風與漲潮，使木片多堆積於淡水河左側的三重沿岸。他也建議主管機關能將這次的實驗納入參考，未來可加強河川堆積熱點的清理作業。

Photo Credit: 澄洋環境顧問 在淡水河道裡撿到整袋家戶垃圾

與學校課程結合，鼓勵學生在校園落實減塑

本次的實驗透過帶領學生共同參與實驗，與學校校訂課程結合，幫助師生認識河川垃圾。未來學校更計畫透過相關機制，鼓勵學生從校園生活中減塑。

參與實驗的民權國中學生便提到：「透過這次實驗，讓我學到在製造垃圾時，要想到後續付出的代價。垃圾的終點不是垃圾桶，在垃圾桶之後的垃圾處理機制是我們該關心的議題。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航