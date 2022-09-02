從《稻草人》到《無言的山丘》，探究王童影像中的底層喜劇元素
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本文藉《稻草人》對甘草人物的刻畫，到《無言的山丘》中所拉展的環境景框，嘗試從人物維度的喜劇、滑稽肢體出發，隨其搏力生存的步伐，延伸至小人物如何在所處的大時代窄徑裡謀求生存策略，以此尋探王童在三部曲的首尾所建立的悲喜劇說書體。
文：Expired Images
油畫質地飽和色彩的山間遠景，谷間鳴盪嬉鬧或俗語怒罵，殖民歷史透由笑謔口吻的對白和肢體，在偶戲式的眾人物關係操弄間懸掛起悲劇史實的帷幕，這是王童「台灣三部曲」一貫的敘事風格。
由《稻草人》（1987）看一家子機運巧合下「生之我幸」的喜劇開場；《香蕉天堂》（1989）流離的底層外省人在白色恐怖之下，不得已易名頂替身份與寄生於國家機器內的生存策略；到《無言的山丘》再次回歸日殖背景，以九份礦山為景深，聚焦小人物的生存辛酸，終以悲劇作收，三者皆以難兄難弟的角色配置作為情節推進的主軸。
其中將景框架於日本殖民時期的《稻草人》與《無言的山丘》，開場時便循旁觀者——稻草人與老伯的引介和講古進入了敘境內。而說書人式的敘事框架，恰好將故事時間和銀幕時間內外相嵌，並明確地劃分出溯回的特定歷史時空，將觀者包覆進小人物的故事場景裡。
殖民歷史之於時代個體本身的悲涼不言可喻，然在王童通俗化的情節設計與毫不晦澀的電影語言之下，我們得以近觀至這群草根角色的生活面貌：他們本著貧困的生活條件與處在被壓迫位置的身份，卻在王童的鏡頭裡奮力擺動其滑稽誇大的肢體，好似真能夠脫去現實的愁慘。
當微觀的「喜」映射至巨觀的「悲」，顛倒卓别林（Chaplin）視生命「近看是悲劇，遠看是喜劇」的曠達論述，即便染上笑鬧荒謬，王童卻不以此輕描歷史記憶的傷痛，反而是在胡鬧之餘，宣洩對殖民者的嘲諷與對底層人物的莞爾關懷。
本文藉《稻草人》對甘草人物的刻畫，到《無言的山丘》中所拉展的環境景框，嘗試從人物維度的喜劇、滑稽肢體出發，隨其搏力生存的步伐，延伸至小人物如何在所處的大時代窄徑裡謀求生存策略，以此尋探王童在三部曲的首尾所建立的悲喜劇說書體。
一、滑稽身體的生存策略
喜劇之所以可喜，在於對缺陷——由其是缺陷身體——的模仿和誇大。將王童電影裡的人物一字排開來檢視，每個人或多或少都具備了一種滑稽、殘陋的身體形貌作為特徵。
如《稻草人》陳家兄弟為了躲避兵役而刻意為之的眼疾、小妹水仙創傷後而退回孩童心智的無知，或是其間大段落地演繹村落婦女作戰演習時的笨拙；亦如《無言的山丘》中，斷指的大哥阿助與受創崩潰的弟弟阿屘。
除身體形象之外，在人物關係間也添入多段俚俗的叫罵來展演其對白的逗趣。這些角色拖著缺陷的身體，在困頓的生活場景裡展演出滑稽的行徑，角色們呈現出形象的可笑，以形塑供觀者由上而下觀看嘲弄的空間，同時也印證了亞里斯多德（Aristotle）之於「喜劇」的定義，是對於缺陷的模仿，也是對劣於普羅觀眾的生活情境的擬仿。
這些身體不只承擔著缺陋，同時也衍生並且乘載著需要去補全缺陷的慾望。因此，在反覆勞動而無法顛覆身份的情況下，角色們的選擇無他，僅有訴諸原始慾望藉此獲得滿足。
無論是《稻草人》中，一家老小著眼生活的目標於飽食，或是如《無言的山丘》中，礦工們屢屢將掙來的工資投於妓院「萬里香」的廂房裡，皆在人們單純而嬉笑的生活指望中透顯著徒勞的悲劇性。
而悲劇背景的喜劇操演，更協助建構了價值觀顛倒的電影敘境，賦予原先對於現實無可奈何的角色看似能夠奮力掙扎的機會。除了身體上的缺陷之外，王童景框裡的人物道德上的瑕疵和陷落，則由前述的慾望延伸而來，在喜劇情節裡，又是一次的缺陷誇大。
諸如，《稻草人》中，陳家兄弟為了擺脫一再疊加的生活困境——即將被賣掉的田地與要被徵收的牛隻——最終無所不用其極地將明擺著死亡的未爆彈，視為能向日本軍官求賞的希望，將死亡的風險擺正成生存的轉機；又如《無言的山丘》裡，角色們不分男女地大舉利用身上的泄殖孔洞掩藏黃金，以鑽過當權者的檢查漏洞。
小人物的機智與幸運，正是情節得以藉由一次次的慾望滿足來推展的緣由。這般的巧合，在《稻草人》的生死交錯與《香蕉天堂》中的身份騙局都能有效運行，然在三部曲的最末，《無言的山丘》裡，底層人們面對幸運的失靈、貪生盡頭的死亡時，喜劇所構築的單一酬賞 — 滿足迴圈被破壞，留下的始終還是悲劇性的惆悵。
在勞動者被剝除主體身份的時代裡，角色們試以張揚的慾念來宣示自己的主體性，企圖憑藉謀求暴利的想像來突破困境，卻只是徒然地不斷被勞動換來的短暫酬賞滿足，始終未能擺脫受剝削的身份。
導演戲弄著這些小人物的身體，供我們旁觀角色的滑稽俚俗，在展示了底層人物在殖民時代鮮有的能動後，卻又破除了荒謬喜劇的假象，從而顛倒了原先的悲喜錯置，而這正是王童對於殖民歷史的諷刺與批判之處。
二、單一通道的困境場景
在角色困境的建構上，美術背景出身的王童，則選擇將掙扎的角色身體放置於諸多單點透視的構圖中。從《無言的山丘》室內景的礦坑坑道、「萬里香」的長廊，乃至於九份街景和對外聯繫的山巔路，甚或是《稻草人》兩兄弟搬運炸彈所行經的吊橋，反覆預示著人物處境的逼仄與命運單一走向的無可回返。
若只聚焦在《無言的山丘》中，王童更是將景框接合礦山地景，亦在以性驅力佔據了男性礦工們精力的小鎮，並置著礦坑通道與女性陰道作為隱喻。
當人物在甬道裡肩負勞務來回走動，此時誘著他們持續前行的必然是通道盡頭的光，那可以是具象的礦道出口、尋樂得來的高潮一瞬，也理所當然地會是生活能有起色的希望。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
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三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
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中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！