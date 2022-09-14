從石幣到比特幣，貨幣的價值起源、交換範圍始終是令人深思的有趣案例

文：bricoleur

密克羅尼西亞聯邦雅浦島（Yap Island, Federated States of Micronesia）以「石幣之島」聞名。旅客一抵達雅浦，就會發現，在T恤、車牌、機場告示牌、介紹雅浦的印刷品，甚至政府核發的商業營運許可證書上，都可以見到石幣圖示，儼然成為島嶼的象徵。

Photo Credit: David Weekly @Wikimedia Commons CC BY 2.0 雅浦島上的汽車車牌。左方即是著名的石幣。

雅浦本島面積不到四十平方哩（約一百平方公里），卻擁有全世界最大的石製「貨幣」（stone money）。當地語稱石幣為rai或者fai。直徑大小不等；小石幣可置於掌中，大石幣可達四公尺，重達四噸。石幣中鑿圓孔，為島民遠航至400公里之遙的帛琉石灰岩採石場製成，遠航與製程耗時一年以上，航程充滿風險與傳奇。

石幣陳列在村落會所外、舞場旁、家屋外，作為地景的一部分，有如紀念碑一般彰示其歲月、製造方法與搬運方式，以及傳說與事蹟。石幣質材有霰石（aragonite，又稱「文石」）與方解石（calcite）。[1] 理想的石幣中央較厚，周圍較薄，表面打磨平滑，顯見製作時所投注的心血。石幣的價值，則以其質材、尺寸、歷史、搬運方式來量度，但根本上是取決於過程中所耗費的時間與勞力，乃至遠航途中所犧牲的性命。1961-1962在雅浦進行調查的人類學家鮑克蘭（Inez de Beauclair）曾記載：以筏從帛琉運來的石幣稱為rai no buraeg（蝴蝶石幣），在島上數量很少，極受重視。[2]

Photo Credit: 本文作者拍攝、提供 男子集會所（faluw）外的石幣。

有的學者認為石幣的出現，較晚於前殖民時期的島嶼間朝貢體系（sawei）。考古學者則認為可追溯到距今六百年前（Fitzpatrick 2002: 331）。早期的石幣有各自的名字。起初是以發起製幣遠航的頭目（chief）為名，逐漸也出現以前往帛琉採石製幣的一般人為名（Gilliland 1975: 10）。早期石幣尺寸也較小，鮮少出現直徑兩公尺以上的石幣。[3]然而，雅浦石幣史上有一樁著名的通貨膨脹案例：十九世紀晚期，一位美國／愛爾蘭籍船長大衛．歐基夫（David O’Keefe），於1870年間因船難偶然暫滯雅浦，發現石幣對島民的重要性，靈機一動規劃出一種交易方式：歐基夫提供島民製作石幣所需要的鐵製工具，也提供船隻載送島民來往雅浦帛琉之間，島民則償付以當地盛產的椰肉（copra）與海參。

這兩項商品使歐基夫在十九世紀末的東亞區域貿易中獲利豐厚。這批以鐵器（而非貝錛或石頭）製成，由精良船隻運送的石幣，被稱為「歐基夫的（石）幣」（O’Keefe’s Money）——尺寸更大，表面更平滑，數量也更多，但由於製成運送所投入的勞力與心力都不若以往，價值遠遜於九死一生採回的石幣。O’Keefe’s Money的大量出現，更造成石幣價值的普遍下滑——即「通貨膨脹」。

石幣用途很廣。鮑克蘭目睹並記載了幾樁石幣的用途，如：大型交換儀禮mit e mit舉辦之時（如重要頭目過世，或者耗費多年興建的會所終於落成時），所有同一階層的村落都會前來，大量石幣與貝幣在這個儀禮中易手。[4]村落戰事之時，低階村落可以提供大型石幣求和。

石幣也用於家戶之間涉及親屬關係的締結往來，如婚姻結盟（moi）——女方之家（父親）在締結婚姻時把數枚中小型石幣交給男方之家。石幣可用於領養：由養父母之家交付石幣給孩子的生家。小孩出生時，母家長輩會給予父家石幣。石幣可以贖回戰死者的遺體、購買食物、酬謝造舟勞務。石幣還可以借貸（loans），產生的利息則以其他流動性高的當地貨幣（如貝幣yar）支付。石幣亦可作為嚴重傷人事件的賠償之用（de Beauclair 1971: 196, 201）。[5]

Photo Credit: 本文作者拍攝、提供 雅浦的石幣。

有的石幣形狀並非圓形，但無損其價值。石幣尺寸依其打造工具不同而大小不一。大型石幣難以搬運，所有權藉由口頭協定轉手，因此當石幣擁有者易手之後，大型石幣往往停留在原來的地方。在德國統治時期，島民若不願參與公共工程，當局設計出一種很巧妙的罰款方式：以石幣支付。大型石幣極難移動，當局在石幣上做上BA記號（德文”Bezirks Amt”，意為「地方辦公室」，district office），這枚石幣的擁有權就轉移到政府手中，石幣擁有者不能再用它交換任何東西。如果原擁有者依然怠工，政府會將石幣獎賞給在公共工程中認真戮力的島民，將BA二字塗去，贈與典禮還伴隨著當局舉辦的公開慶祝儀式（Hezel 1995: 106-7）。

有的人類學家不願意稱石幣為「錢幣」（money）——相較於當地其他可以做為交換與價值衡量尺度，並且在交易者之間流通轉手的物品，如yar（貝幣）、gau（珍珠貝項鍊）、ma（儀禮用的搗杵）、mbul（特殊的織蓆），石幣難以搬運，反而是交易者在石幣之間轉手。無論如何，雅浦的石幣已經成為人類貨幣史與貨幣理論的著名案例。

二十世紀初期將雅浦島稱為「石幣之島」的美國醫師兼民族誌作家富尼斯三世（William Furness III）就記載了一個令人驚異的例子：[5]一枚巨大的石幣在運回雅浦的航程中，橫遭風暴，沉入距岸邊數百呎的海底。但每位參與遠征的航員都對其巨大尺寸與優良品質指證歷歷，因此這枚石幣就如同置於家門口的石幣一樣具有購買力（即交換其他物品、勞務、名銜的能力）。