【影評】《終極戰士：獸獵者》：重回「人類大戰外星人」的純粹，返璞歸真成系列作最佳續集
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《終極戰士》系列從1987年以來已推出五部續集，然而在2、3、4集在故事情節變化上的貧乏，讓觀眾漸失熱情。第5部的《終極戰士：獸獵者》顯然跳脫前幾部的泥淖，嘗試在戰鬥邏輯、技巧、武器使用上著力，讓故事與戰鬥都能更加豐富，讓這部續集在爛番茄與IMDb上都奪得高分的肯定。
（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）
1987年《終極戰士》（Predator）問世，在B級科幻電影橫行的時代，當年並未如《魔鬼終結者2》（1992）一樣成為全球注目的科幻片，但電影不但讓動作巨星阿諾史瓦辛格曝光度更加提升，同時片中的外星殺手自此成為時代記憶，並發展成系列作。
到2022年的《終極戰士：獸獵者》，已有五部正傳電影，兩部外傳電影（與異形合演），並一直是許多小說，電子遊戲和漫畫書的主題。
《終極戰士》系列
一方面在1995年《侏儸紀公園》奠定電影CG動畫的發展後，科幻電影隨著聲光美術的提升，加上8、90年代所建構的足夠科幻ICON（異形、魔鬼終結者⋯⋯），讓科幻電影的地位從此提升，常成為好萊塢暑期大片的標的，各項科幻的系列作也就不再被視為B級電影，對於導演、劇本與各項技術要求，都加以提升。
片商為了票房考量，常將備受觀眾喜愛的角色元素，發展成系列作。《終極戰士》系列在電動與玩具上大受歡迎，也就讓片商不斷投入製作。
但也就跟其他科幻系列一樣，《終極戰士》一開始就只是單一作品，是80年代B級片的產物，初始就不像星戰系列是先有了龐大的科幻架構，才拍成電影的作品。片中的外星人除了角色之外，背景完全匱乏，甚至連種族名稱都沒有（電影之外的延伸作品不算的話）。這也限制了系列電影的發展。
可以說自 1987年的《終極戰士》之後，所有續集全都沒有跳脫首部曲的架構。最大的特點就是從來沒出現終極戰士的行星，沒出現過他們的生活與歷史，包括跟異形相關的兩部電影，場景不是在外星球的戰場上，就是在地球（把地球當戰場）。
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AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文