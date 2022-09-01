【影評】《終極戰士：獸獵者》：重回「人類大戰外星人」的純粹，返璞歸真成系列作最佳續集

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

1987年《終極戰士》（Predator）問世，在B級科幻電影橫行的時代，當年並未如《魔鬼終結者2》（1992）一樣成為全球注目的科幻片，但電影不但讓動作巨星阿諾史瓦辛格曝光度更加提升，同時片中的外星殺手自此成為時代記憶，並發展成系列作。

到2022年的《終極戰士：獸獵者》，已有五部正傳電影，兩部外傳電影（與異形合演），並一直是許多小說，電子遊戲和漫畫書的主題。

《終極戰士》系列

一方面在1995年《侏儸紀公園》奠定電影CG動畫的發展後，科幻電影隨著聲光美術的提升，加上8、90年代所建構的足夠科幻ICON（異形、魔鬼終結者⋯⋯），讓科幻電影的地位從此提升，常成為好萊塢暑期大片的標的，各項科幻的系列作也就不再被視為B級電影，對於導演、劇本與各項技術要求，都加以提升。

片商為了票房考量，常將備受觀眾喜愛的角色元素，發展成系列作。《終極戰士》系列在電動與玩具上大受歡迎，也就讓片商不斷投入製作。

但也就跟其他科幻系列一樣，《終極戰士》一開始就只是單一作品，是80年代B級片的產物，初始就不像星戰系列是先有了龐大的科幻架構，才拍成電影的作品。片中的外星人除了角色之外，背景完全匱乏，甚至連種族名稱都沒有（電影之外的延伸作品不算的話）。這也限制了系列電影的發展。

Photo Credit: 《終極戰士》

可以說自 1987年的《終極戰士》之後，所有續集全都沒有跳脫首部曲的架構。最大的特點就是從來沒出現終極戰士的行星，沒出現過他們的生活與歷史，包括跟異形相關的兩部電影，場景不是在外星球的戰場上，就是在地球（把地球當戰場）。