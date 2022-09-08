《研究怪物的人》：趙主彬一面進行可怕的「N號房」，一面投身公益檢舉毒品犯罪

文：權日勇

趙主彬的父母在他上小學之前離婚，他與父親和姐姐一起住在仁川政府補助的租屋中，大學時上了情報通信系（譯注： Computer Engineering，類似台灣的電腦與通訊工程系）。據了解，他喜愛寫作，曾得過讀書心得比賽最優秀獎，曾在學生報社中擔任記者與主編，但最後因為貪汙和獨裁等原因被免職。

趙主彬在大學時屢次獲得獎學金，是出名的模範生。在大學畢業後，他總共參加了58次的公益活動。在民間公益團體擔任身心障礙者支援組組長，一直以來都會參加育幼院和身心障礙團體的公益活動。據說他每次都會帶文化商品券和零食給育幼院兒童。如果朋友問他哪來的錢買東西，他會說在網路上幫人看相賺到的。按他身邊的人所言，趙主彬平常對面相學很感興趣，很愛聊面相，也很喜歡觀察街頭路人的面相。

2018年起，趙主彬開始在Telegram上發佈販賣槍枝與毒品的假廣告，進行了長期的詐騙。後來他在Telegram上建立「博士房」，著手製作與傳播性剝削淫亂物。他身邊的人也提到，趙主彬因為個子矮而感到自卑，退伍後消聲匿跡了一年，進行了骨牽引生骨術（Distraction osteogenesis），現在還看得出他因為手術副作用，有些許跛腳。

2020年1月，某電視節目（譯注：2020年1月韓國SBS電視台《好奇的故事Y》（궁금한 이야기Y）著手調查「N號房事件」，趙主彬接受採訪）播出趙主彬的相關採訪，趙主彬立即威脅電視台，要是敢播出節目，他會每個禮拜追加一名受害者的影片，逼受害者們去電視台大樓裡自焚。

此外，為了混淆視聽，他聯絡電視台時故意謊稱自己是40幾歲失去雙足，住在柬埔寨的殘疾人士，因為遭到通緝，被扣押護照。他說會親自應對警方的調查，豪氣干雲地說「要抓我儘管來」，說敢惹他，他就會讓大韓民國天翻地覆，然而，隨著警方縮小調查範圍，他眼見情況不妙，急忙在「博士房」上傳遺書，預告自殺。隔天，即3月16日，他和14名嫌犯一同被警方逮捕。

趙主彬曾要求受害者拍攝舉起小指頭的照片，如此一來，當照片和影片流傳出去的時候，觀看的人就能知道影片中的人是屬於博士的「奴隸」。同時，某位電視台社長也作證表示，趙主彬偽裝成徵信社員工，用假消息恐嚇了他。根據某媒體報導，趙主彬在聊天室中聲稱自己跟該名電視台社長親如兄弟。

雖然趙主彬在這一頭經營N號房，但他在另一個網站卻扮演了管制淫亂物或性暴力事件的諮詢者角色。有一名網友留言提問道：「聽說男人看了兒童色情片或未成年者的淫亂物，就會被抓，但女人可以例外。」趙主彬立刻親切地忠告對方：「你搞錯了。」對某個下載未成年淫亂物，擔心自己被警方抓的網友，趙主彬也留言告訴對方：「被警方查到當然會被抓，但被抓的機率非常低，你不用太擔心。」

有些網友在網上吐露被性侵的事情，趙主彬也會留言，給出建議，教對方遭受性侵害的應對方式。從2009年到2013年，趙主彬積極地在那個網站上留言，共給出了478篇的建議。

博士也作弄過調查機關。某位受害女性說自己是因為「某人」的勸說，才向調查機關主動報案。事後才知道受害女性口中的「某人」，說的就是「博士」趙主彬。原來趙主彬用分身帳號接近她，勸說她報警，再威脅她趁機拍下調查機關內部照片。

被捕的趙主彬否認犯罪，做出在拘留所吞原子筆、拿頭撞洗手間牆壁等各種自殘行為，因此，於媒體首次露面時，額頭貼上OK繃，還被警方帶上護頸。趙主彬當著鏡頭面前，向所有受害者道歉，包括了電視台社長、前任市長和記者。

他說道：「謝謝你們停下了我無法停止的惡魔生活。」截至2020年6月為止，他交出了22頁反省文，據推測，他寫反省文的目的應該是想讓法庭從輕發落，但在反省文中，他仍否認部分犯罪嫌疑與推卸責任。

在警方結束趙主彬的調查後，將其押送檢方。在過程中，趙主彬說出的第一句話不是向受害者道歉，反而極力凸顯自己所犯下的罪行。這可以解釋是他認為自己該對性剝削受害者負起責任，但也看成是他並不在意自己所進行的性剝削行徑，從而展現出的行為。他的另一番話――比起處理他與共犯的犯罪，更優先該解決的是社會地位與名聲高的人所犯的罪，又更明確地表現出他的思維。

N號房事件從兒童犯罪發展成牟取非法利益之犯罪，震撼了韓國上上下下。此類犯罪帶來的震撼教育告訴我們，不論形式，一定要建立能遏制犯罪的社會機制。

最近韓國影集《魷魚遊戲》，獲得全球高人氣。劇中登場人物都是處於韓國現實社會環境與緊急情況之下，因各自的煩惱與掙扎而參加了死亡遊戲。該部劇集被評為傳遞了多樣化訊息的電視劇。

我不是專業劇評家，也無意評價該作品，我不過想聊一下劇中的遊戲設計者，是如何得知這些人處於「緊急又迫切的情況」。也就是說，這部電視劇的開端始於有人洩漏了個資，告知遊戲設計者哪些人處於緊急狀況下，而且也告知了這些人之所以急切需要錢的原因。

韓國社會現在的犯罪類型正在高度進化，許多重案發生在網上，數位性剝削犯罪的受害者可以高達數千人，甚至數萬人。以趙主彬為例，他的犯罪也是始於蒐集到受害者外洩的個資。管理個資卻不負責任地收錢轉賣個資的公務員，全都是這起駭人犯罪的共犯。