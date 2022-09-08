《研究怪物的人》：趙主彬一面進行可怕的「N號房」，一面投身公益檢舉毒品犯罪
我們想讓你知道的是
趙主彬處處擺出自己高人一等的名流姿態，把自己當成了供給成千上萬會員數位性剝削物的「統帥」。他的傲慢、對他人的指責、嘲弄等，都是精神病態的典型特徵，所以，我們應正視精神病態犯罪正在與時俱進，演變成數位犯罪的事實。
文：權日勇
趙主彬的父母在他上小學之前離婚，他與父親和姐姐一起住在仁川政府補助的租屋中，大學時上了情報通信系（譯注： Computer Engineering，類似台灣的電腦與通訊工程系）。據了解，他喜愛寫作，曾得過讀書心得比賽最優秀獎，曾在學生報社中擔任記者與主編，但最後因為貪汙和獨裁等原因被免職。
趙主彬在大學時屢次獲得獎學金，是出名的模範生。在大學畢業後，他總共參加了58次的公益活動。在民間公益團體擔任身心障礙者支援組組長，一直以來都會參加育幼院和身心障礙團體的公益活動。據說他每次都會帶文化商品券和零食給育幼院兒童。如果朋友問他哪來的錢買東西，他會說在網路上幫人看相賺到的。按他身邊的人所言，趙主彬平常對面相學很感興趣，很愛聊面相，也很喜歡觀察街頭路人的面相。
2018年起，趙主彬開始在Telegram上發佈販賣槍枝與毒品的假廣告，進行了長期的詐騙。後來他在Telegram上建立「博士房」，著手製作與傳播性剝削淫亂物。他身邊的人也提到，趙主彬因為個子矮而感到自卑，退伍後消聲匿跡了一年，進行了骨牽引生骨術（Distraction osteogenesis），現在還看得出他因為手術副作用，有些許跛腳。
2020年1月，某電視節目（譯注：2020年1月韓國SBS電視台《好奇的故事Y》（궁금한 이야기Y）著手調查「N號房事件」，趙主彬接受採訪）播出趙主彬的相關採訪，趙主彬立即威脅電視台，要是敢播出節目，他會每個禮拜追加一名受害者的影片，逼受害者們去電視台大樓裡自焚。
此外，為了混淆視聽，他聯絡電視台時故意謊稱自己是40幾歲失去雙足，住在柬埔寨的殘疾人士，因為遭到通緝，被扣押護照。他說會親自應對警方的調查，豪氣干雲地說「要抓我儘管來」，說敢惹他，他就會讓大韓民國天翻地覆，然而，隨著警方縮小調查範圍，他眼見情況不妙，急忙在「博士房」上傳遺書，預告自殺。隔天，即3月16日，他和14名嫌犯一同被警方逮捕。
趙主彬曾要求受害者拍攝舉起小指頭的照片，如此一來，當照片和影片流傳出去的時候，觀看的人就能知道影片中的人是屬於博士的「奴隸」。同時，某位電視台社長也作證表示，趙主彬偽裝成徵信社員工，用假消息恐嚇了他。根據某媒體報導，趙主彬在聊天室中聲稱自己跟該名電視台社長親如兄弟。
雖然趙主彬在這一頭經營N號房，但他在另一個網站卻扮演了管制淫亂物或性暴力事件的諮詢者角色。有一名網友留言提問道：「聽說男人看了兒童色情片或未成年者的淫亂物，就會被抓，但女人可以例外。」趙主彬立刻親切地忠告對方：「你搞錯了。」對某個下載未成年淫亂物，擔心自己被警方抓的網友，趙主彬也留言告訴對方：「被警方查到當然會被抓，但被抓的機率非常低，你不用太擔心。」
有些網友在網上吐露被性侵的事情，趙主彬也會留言，給出建議，教對方遭受性侵害的應對方式。從2009年到2013年，趙主彬積極地在那個網站上留言，共給出了478篇的建議。
博士也作弄過調查機關。某位受害女性說自己是因為「某人」的勸說，才向調查機關主動報案。事後才知道受害女性口中的「某人」，說的就是「博士」趙主彬。原來趙主彬用分身帳號接近她，勸說她報警，再威脅她趁機拍下調查機關內部照片。
被捕的趙主彬否認犯罪，做出在拘留所吞原子筆、拿頭撞洗手間牆壁等各種自殘行為，因此，於媒體首次露面時，額頭貼上OK繃，還被警方帶上護頸。趙主彬當著鏡頭面前，向所有受害者道歉，包括了電視台社長、前任市長和記者。
他說道：「謝謝你們停下了我無法停止的惡魔生活。」截至2020年6月為止，他交出了22頁反省文，據推測，他寫反省文的目的應該是想讓法庭從輕發落，但在反省文中，他仍否認部分犯罪嫌疑與推卸責任。
在警方結束趙主彬的調查後，將其押送檢方。在過程中，趙主彬說出的第一句話不是向受害者道歉，反而極力凸顯自己所犯下的罪行。這可以解釋是他認為自己該對性剝削受害者負起責任，但也看成是他並不在意自己所進行的性剝削行徑，從而展現出的行為。他的另一番話――比起處理他與共犯的犯罪，更優先該解決的是社會地位與名聲高的人所犯的罪，又更明確地表現出他的思維。
N號房事件從兒童犯罪發展成牟取非法利益之犯罪，震撼了韓國上上下下。此類犯罪帶來的震撼教育告訴我們，不論形式，一定要建立能遏制犯罪的社會機制。
最近韓國影集《魷魚遊戲》，獲得全球高人氣。劇中登場人物都是處於韓國現實社會環境與緊急情況之下，因各自的煩惱與掙扎而參加了死亡遊戲。該部劇集被評為傳遞了多樣化訊息的電視劇。
我不是專業劇評家，也無意評價該作品，我不過想聊一下劇中的遊戲設計者，是如何得知這些人處於「緊急又迫切的情況」。也就是說，這部電視劇的開端始於有人洩漏了個資，告知遊戲設計者哪些人處於緊急狀況下，而且也告知了這些人之所以急切需要錢的原因。
韓國社會現在的犯罪類型正在高度進化，許多重案發生在網上，數位性剝削犯罪的受害者可以高達數千人，甚至數萬人。以趙主彬為例，他的犯罪也是始於蒐集到受害者外洩的個資。管理個資卻不負責任地收錢轉賣個資的公務員，全都是這起駭人犯罪的共犯。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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