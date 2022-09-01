18年前狼師性侵案纏訟至今，沒想到兒子也會被性侵，爸爸深陷在自責與內疚之中

隔天到了案家，我看到茶几的右邊，整齊擺放著一大疊報紙。我翻了翻，發現全都是這十年間，校園師對生性侵事件的新聞報導。無論是男老師性侵女學生的，抑或是男老師性侵男學生的，裡頭有不少是我們處理過的案件。我這才恍然大悟，原來爸爸是從新聞裡找到人本的。

我問爸爸，蒐集這些剪報的用意何在？爸爸說，他要告訴他的兒子：「不是只有你受害，像你一樣遭遇的人很多」；他要告訴兒子：「這不是你的錯！」

茶几的中間，有一份手寫的告訴狀。只有小學畢業的爸爸解釋說：「騎車去了法院幾次，參考狀紙範本，翻閱六法全書，查了法條後，自己草擬的告訴狀。」茶几的左邊，擺著兩張專科醫院的診斷證明，一張是憂鬱症，另一張是恐慌症，長達九年的就醫紀錄。我原本以為是孩子的，沒想到，診斷證明的姓名欄全都是爸爸的名字。

爸爸告訴我們，十年前兒子一上A小學就加入桌球隊，指導老師還是某大學運動休閒系的副教授。當時低年級、讀半天的兒子在家午睡時，郭老師就開車來接孩子去社區活動中心練球。

媽媽說：「練習時間還沒到，活動中心也很近，等孩子睡飽了，我們再自己送過去。」爸爸說：「老師都在門口了，怎麼好意思！」便把孩子叫醒，搭上老師的車。萬萬沒想到，這竟會陷兒子於狼爪之中。

郭老師很兇悍，球員都很怕他。他也很敢，不僅利用單獨接送學童時在車上下手，甚至肆無忌憚的在練習的場合公開猥褻。年幼的孩子們都不敢反抗，也不知道可以找誰求助。直到有兩個中年級的孩子終於受不了說出來，事件才爆發。家長間一問之下，才發現幾乎整個球隊的孩子都受害。

學校急忙找家長開會、商討後續，卻沒有依法通報、調查。開會時，爸爸主張提告。但是，其他家長都反對，擔心追究下去，事情會曝光。他們認為兒子被性侵的事情不能讓人知道，最好也不要再提了，以為遮掩才是保護兒子的最好方式。

這些家長有的是公務員，有的是警察，也有民意代表。爸爸孤掌難鳴下，學校立刻解散球隊，校長辦退休走人，這件事情就像船過水無痕般，被湮滅了。

但十年後，爸爸赫然發現這位郭教授還在其他國小教桌球，甚至還帶隊參加比賽，他很意外。為了幫兒子討公道，也為了不要再有其他男童受害，爸爸打了這通電話。

爸爸告訴我們，郭教練其實是個慣犯，早期在A國小訓練球員時，場地是在學校裡面，發生類似事情後郭教練離開。等幾年校內的知情者過世，郭教練又再回來A校帶球隊。但這次，他選擇在校外的社區活動中心訓練。

事件後小孩轉到B國小，爸爸還從B國小老師口中得知郭教練以前在B校教球時，很熱心的義務帶學生去台東比賽，在沒有家長跟隨過夜的情況下，有球員被撫摸生殖器。家長知情後立即告訴學校，學校沒有通報，只叫郭教練離開，算起來，時間點正好是郭老師前後任教A校兩次之間的空檔。

隱匿不報在校園是常態現象，結果狼師一再流竄，造成更多孩子受害。但是，隱匿性侵的共犯結構不只是學校，也包括家長！

我仔細看了爸爸手上仍保存著的開會通知以及球員名冊後，跟爸爸說：「我覺得有機會打贏官司。當年，這些受害學生的父親決定不追究此案；但現在，他們都長大了，有人是高中生、有人是大學生，他們可以自己決定要不要站出來。」於是，我們提出告訴，同時也對大學端提出性平調查申請。

在這個案件裡，爸爸清楚的告訴兒子「這不是你的錯」、「同樣遭遇的人很多」，為孩子的傷害設了「停損點」。於是我們發現孩子在偵訊時展現出成熟且理性的反應，他同意我們的工作人員陪偵，但是，請爸爸在外面等候，因為不想讓爸爸聽到陳述內容會傷心。

他也能理解有些球員可能還是會站在老師這邊，沒能說實話。當下，我才明白了茶几上的診斷證明書，為什麼不是孩子的姓名，那是爸爸坦然面對的態度讓孩子清楚的知道：即便重回當時，他無法逃過，但他仍可以選擇自己的未來。但爸爸的自責與內疚，卻沉甸甸的承載在那兩張薄薄的紙上！

最後，一共有六個被害人站出來提告！

第一年，郭老師先是被任教的大學解聘，緊接著被檢察官起訴。第三年，一審判決有期徒刑七年，郭老師上訴二審、三審，第五年的更一審判決維持七年。郭老師透過持續上訴，並沒有入獄，甚至還能帶兩名C國小兄弟檔去比賽。爸爸打聽後得知C國小沒有將兩兄弟納進校隊，是郭老師自行在某國小對面的老人活動中心進行訓練。爸爸無奈的說：「這案走了五年，更一審還是判七年，沒完沒了的上訴，狼師趴趴走，怎麼防治？」

我立即去電C國小林校長，感覺她在裝傻，因為她完全不驚訝，也沒有問郭老師的姓名。（數年後爆發她的先生──另一所小學校長猥褻多名女學生事件）我請她轉告家長後，再去電社會處長，請他們注意防範。

第六年，更二審僅判決猥褻罪成立，減至二年九個月。爸爸不服上訴。

第七年，最高發院發回高院。更三審改依加重強制性交、猥褻罪重判郭老師有期徒刑十年。郭老師不服，至今仍在上訴中。

律師曾經問爸爸：是否要索賠？對爸爸而言，賠償已經沒有意義，他只是希望做惡的人該被繩之以法；但遲來的正義，還是正義嗎？對兒子來說，不願意再繼續出庭，但他建議要修法加重對兒童性侵的刑責。

他很感謝我們一路以來處理許多兒童性侵事件，但是，要一個小孩面臨警察偵訊時的質疑，以及重複陳述，是很難承受的。現今法令上雖然有性侵受害人減述規定，但落實度顯然很有問題。

是的，我們不僅要推動修法，加重利用權勢性侵的罪刑，也要修法，將對兒童性犯罪的追訴期延至從受害人成年起算；更要求教育部要明訂狼師案件必須擴大調查；此外，我們還要繼續追蹤警政及司法系統落實「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」，並加強偵訊人員的專業，避免對受害人二度傷害。

還記得有個爸爸曾說：「每次看到電視上有女生被強暴的新聞，我就很慶幸我太太生了兩個兒子，不用擔心被強暴。沒想到我的兒子還是難逃被性侵的遭遇。」還有個老師曾說：「過去我很少關注什麼性騷擾研習，不覺得那有什麼重要，我只要把我的班級帶好就好了，教那些有的沒有的，有什麼意義？沒想到我的兒子竟然被同校的男老師性侵。」是的，不分性別、職業，任何人都可能是受害者。

澳洲皇家調查報告告訴我們，性侵倖存者平均花23.9年才能告訴他人。男性揭發的時間通常比女性更久，平均需25.6年。有些受害者一輩子都不會揭露。而這位爸爸的承擔與堅毅，令我感到無比尊敬。