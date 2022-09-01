18年前狼師性侵案纏訟至今，沒想到兒子也會被性侵，爸爸深陷在自責與內疚之中
我們想讓你知道的是
8年前的校園狼師性侵男童案，讓被害男童的父親至今自責不已，認為是自己當初的決定，讓兒子搭上了狼師的車。兒子還能選擇他的未來，但父親的自責與內疚，卻沉甸甸的承載在兩張精神科的診斷證明上⋯⋯。
文：張萍
八年前的暑假，辦公室接到一通電話，問：「狼師十年前的犯行，還有機會提告嗎？」我說：「我沒辦法只聽你述說案件過程，就評估勝訴的可能性，我要去家訪。」
隔天到了案家，我看到茶几的右邊，整齊擺放著一大疊報紙。我翻了翻，發現全都是這十年間，校園師對生性侵事件的新聞報導。無論是男老師性侵女學生的，抑或是男老師性侵男學生的，裡頭有不少是我們處理過的案件。我這才恍然大悟，原來爸爸是從新聞裡找到人本的。
我問爸爸，蒐集這些剪報的用意何在？爸爸說，他要告訴他的兒子：「不是只有你受害，像你一樣遭遇的人很多」；他要告訴兒子：「這不是你的錯！」
茶几的中間，有一份手寫的告訴狀。只有小學畢業的爸爸解釋說：「騎車去了法院幾次，參考狀紙範本，翻閱六法全書，查了法條後，自己草擬的告訴狀。」茶几的左邊，擺著兩張專科醫院的診斷證明，一張是憂鬱症，另一張是恐慌症，長達九年的就醫紀錄。我原本以為是孩子的，沒想到，診斷證明的姓名欄全都是爸爸的名字。
爸爸告訴我們，十年前兒子一上A小學就加入桌球隊，指導老師還是某大學運動休閒系的副教授。當時低年級、讀半天的兒子在家午睡時，郭老師就開車來接孩子去社區活動中心練球。
媽媽說：「練習時間還沒到，活動中心也很近，等孩子睡飽了，我們再自己送過去。」爸爸說：「老師都在門口了，怎麼好意思！」便把孩子叫醒，搭上老師的車。萬萬沒想到，這竟會陷兒子於狼爪之中。
郭老師很兇悍，球員都很怕他。他也很敢，不僅利用單獨接送學童時在車上下手，甚至肆無忌憚的在練習的場合公開猥褻。年幼的孩子們都不敢反抗，也不知道可以找誰求助。直到有兩個中年級的孩子終於受不了說出來，事件才爆發。家長間一問之下，才發現幾乎整個球隊的孩子都受害。
學校急忙找家長開會、商討後續，卻沒有依法通報、調查。開會時，爸爸主張提告。但是，其他家長都反對，擔心追究下去，事情會曝光。他們認為兒子被性侵的事情不能讓人知道，最好也不要再提了，以為遮掩才是保護兒子的最好方式。
這些家長有的是公務員，有的是警察，也有民意代表。爸爸孤掌難鳴下，學校立刻解散球隊，校長辦退休走人，這件事情就像船過水無痕般，被湮滅了。
但十年後，爸爸赫然發現這位郭教授還在其他國小教桌球，甚至還帶隊參加比賽，他很意外。為了幫兒子討公道，也為了不要再有其他男童受害，爸爸打了這通電話。
爸爸告訴我們，郭教練其實是個慣犯，早期在A國小訓練球員時，場地是在學校裡面，發生類似事情後郭教練離開。等幾年校內的知情者過世，郭教練又再回來A校帶球隊。但這次，他選擇在校外的社區活動中心訓練。
事件後小孩轉到B國小，爸爸還從B國小老師口中得知郭教練以前在B校教球時，很熱心的義務帶學生去台東比賽，在沒有家長跟隨過夜的情況下，有球員被撫摸生殖器。家長知情後立即告訴學校，學校沒有通報，只叫郭教練離開，算起來，時間點正好是郭老師前後任教A校兩次之間的空檔。
隱匿不報在校園是常態現象，結果狼師一再流竄，造成更多孩子受害。但是，隱匿性侵的共犯結構不只是學校，也包括家長！
我仔細看了爸爸手上仍保存著的開會通知以及球員名冊後，跟爸爸說：「我覺得有機會打贏官司。當年，這些受害學生的父親決定不追究此案；但現在，他們都長大了，有人是高中生、有人是大學生，他們可以自己決定要不要站出來。」於是，我們提出告訴，同時也對大學端提出性平調查申請。
在這個案件裡，爸爸清楚的告訴兒子「這不是你的錯」、「同樣遭遇的人很多」，為孩子的傷害設了「停損點」。於是我們發現孩子在偵訊時展現出成熟且理性的反應，他同意我們的工作人員陪偵，但是，請爸爸在外面等候，因為不想讓爸爸聽到陳述內容會傷心。
他也能理解有些球員可能還是會站在老師這邊，沒能說實話。當下，我才明白了茶几上的診斷證明書，為什麼不是孩子的姓名，那是爸爸坦然面對的態度讓孩子清楚的知道：即便重回當時，他無法逃過，但他仍可以選擇自己的未來。但爸爸的自責與內疚，卻沉甸甸的承載在那兩張薄薄的紙上！
最後，一共有六個被害人站出來提告！
第一年，郭老師先是被任教的大學解聘，緊接著被檢察官起訴。第三年，一審判決有期徒刑七年，郭老師上訴二審、三審，第五年的更一審判決維持七年。郭老師透過持續上訴，並沒有入獄，甚至還能帶兩名C國小兄弟檔去比賽。爸爸打聽後得知C國小沒有將兩兄弟納進校隊，是郭老師自行在某國小對面的老人活動中心進行訓練。爸爸無奈的說：「這案走了五年，更一審還是判七年，沒完沒了的上訴，狼師趴趴走，怎麼防治？」
我立即去電C國小林校長，感覺她在裝傻，因為她完全不驚訝，也沒有問郭老師的姓名。（數年後爆發她的先生──另一所小學校長猥褻多名女學生事件）我請她轉告家長後，再去電社會處長，請他們注意防範。
第六年，更二審僅判決猥褻罪成立，減至二年九個月。爸爸不服上訴。
第七年，最高發院發回高院。更三審改依加重強制性交、猥褻罪重判郭老師有期徒刑十年。郭老師不服，至今仍在上訴中。
律師曾經問爸爸：是否要索賠？對爸爸而言，賠償已經沒有意義，他只是希望做惡的人該被繩之以法；但遲來的正義，還是正義嗎？對兒子來說，不願意再繼續出庭，但他建議要修法加重對兒童性侵的刑責。
他很感謝我們一路以來處理許多兒童性侵事件，但是，要一個小孩面臨警察偵訊時的質疑，以及重複陳述，是很難承受的。現今法令上雖然有性侵受害人減述規定，但落實度顯然很有問題。
是的，我們不僅要推動修法，加重利用權勢性侵的罪刑，也要修法，將對兒童性犯罪的追訴期延至從受害人成年起算；更要求教育部要明訂狼師案件必須擴大調查；此外，我們還要繼續追蹤警政及司法系統落實「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」，並加強偵訊人員的專業，避免對受害人二度傷害。
還記得有個爸爸曾說：「每次看到電視上有女生被強暴的新聞，我就很慶幸我太太生了兩個兒子，不用擔心被強暴。沒想到我的兒子還是難逃被性侵的遭遇。」還有個老師曾說：「過去我很少關注什麼性騷擾研習，不覺得那有什麼重要，我只要把我的班級帶好就好了，教那些有的沒有的，有什麼意義？沒想到我的兒子竟然被同校的男老師性侵。」是的，不分性別、職業，任何人都可能是受害者。
澳洲皇家調查報告告訴我們，性侵倖存者平均花23.9年才能告訴他人。男性揭發的時間通常比女性更久，平均需25.6年。有些受害者一輩子都不會揭露。而這位爸爸的承擔與堅毅，令我感到無比尊敬。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊登於此
原標題： 為孩子討公道的爸爸
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
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三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！