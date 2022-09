裴洛西訪台與中國軍演的十個爭議（中）：胡錫進等極端鷹派言論，造成意想不到的惡劣後果

爭議四:何謂「非官方關係」?

上文討論到,美國總統拜登(Joe Biden)在現有的體制下,沒有權力阻止裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,除非拜登像川普(Donald Trump)一樣「無法無天」。但另一方面,無論美國國會議員還是行政機關(國務院),都不認為裴洛西此行破壞了美國的一個中國政策,這也是拜登不會不顧一切地阻止裴洛西的重要因素。

這裡牽涉的重要概念,就是「非官方關係」。

在《中美建交公報》中寫有「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內,美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。(The United States of America recognizes the Government of the People's Republic of China as the sole legal Government of China. Within this context, the people of the United States will maintain cultural, commercial, and other unofficial relations with the people of Taiwan.)在《八一七公報》中,再次重複了這句話。

然而,在美國國會通過的《台灣關係法》中,對應的表述卻為:「授權繼續維持美國人民及臺灣人民間的商務、文化及其他各種關係,以促進美國外交政策的推行。」(to promote the foreign policy of the United States by authorizing the continuation of commercial, cultural, and other relations between the people of the United States and the people on Taiwan.)

對比兩者可知,在國務院簽訂的公報中,與台灣關係的最後一個短語是「其他非官方關係」,但在《台灣關係法》中,對應的是「其他關係」,沒有「非官方」的字眼。

在美國法律體系中,由國會制定再經總統簽署的法律是最大的,國務院與外國簽訂的文件,如果沒有國會確認成為條約的話,就只能是「政策」,比法律的效力要低。由於沒有國會的確認,國會不認帳,這種情況並不罕見。

所謂「非官方的關係」是一種對現實的妥協。這在美中台三方都很清楚。台灣作為一個政治實體,原先還是美國承認的中國的代表,美國不可能不和台灣打交道。政府和政府打交道,就必然是「官方」的。但為了照顧中美關係,又必須避免用「官方」的名義接觸。於是台灣有駐美台北經濟文化代表處,美國有美國在台協會。其他和中國建交的國家,也都用這種方式和台灣打交道。