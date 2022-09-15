裴洛西訪台與中國軍演的十個爭議（中）：胡錫進等極端鷹派言論，造成意想不到的惡劣後果
我們想讓你知道的是
從裴洛西訪問台灣之事也可知，很多事件的象徵意義都是在過程中被添附上去的。原來沒有的象徵意義，搞了一通，變成有了，還很濃厚。
爭議四：何謂「非官方關係」？
上文討論到，美國總統拜登（Joe Biden）在現有的體制下，沒有權力阻止裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，除非拜登像川普（Donald Trump）一樣「無法無天」。但另一方面，無論美國國會議員還是行政機關（國務院），都不認為裴洛西此行破壞了美國的一個中國政策，這也是拜登不會不顧一切地阻止裴洛西的重要因素。
這裡牽涉的重要概念，就是「非官方關係」。
在《中美建交公報》中寫有「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。（The United States of America recognizes the Government of the People's Republic of China as the sole legal Government of China. Within this context, the people of the United States will maintain cultural, commercial, and other unofficial relations with the people of Taiwan.）在《八一七公報》中，再次重複了這句話。
然而，在美國國會通過的《台灣關係法》中，對應的表述卻為：「授權繼續維持美國人民及臺灣人民間的商務、文化及其他各種關係，以促進美國外交政策的推行。」（to promote the foreign policy of the United States by authorizing the continuation of commercial, cultural, and other relations between the people of the United States and the people on Taiwan.）
對比兩者可知，在國務院簽訂的公報中，與台灣關係的最後一個短語是「其他非官方關係」，但在《台灣關係法》中，對應的是「其他關係」，沒有「非官方」的字眼。
在美國法律體系中，由國會制定再經總統簽署的法律是最大的，國務院與外國簽訂的文件，如果沒有國會確認成為條約的話，就只能是「政策」，比法律的效力要低。由於沒有國會的確認，國會不認帳，這種情況並不罕見。
所謂「非官方的關係」是一種對現實的妥協。這在美中台三方都很清楚。台灣作為一個政治實體，原先還是美國承認的中國的代表，美國不可能不和台灣打交道。政府和政府打交道，就必然是「官方」的。但為了照顧中美關係，又必須避免用「官方」的名義接觸。於是台灣有駐美台北經濟文化代表處，美國有美國在台協會。其他和中國建交的國家，也都用這種方式和台灣打交道。
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
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Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！