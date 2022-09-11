郝廣才《世紀今日》：坂本龍一把生命當一口井，在乾涸之前，打上來每一桶水灌溉世界
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暢銷作《今天》二部曲，作家郝廣才以人物切入，精選366位人物。以明快的文字，帶領讀者走進偉大生命之中，體悟他們的人生轉折、奮鬥和思索，從中獲得感動、帶來改變。
文：郝廣才
5/28 飛馬要不要接受一片草地？
坂本龍一
如果你有翅膀，是一匹飛馬，有人給你一片草地，你要不要接受？接受那片草地，再跟他要一片天空！
1983年5月28日，大島渚的《俘虜》（Merry Christmas, Mr. Lawrence）在日本上映。九個月後，在英國影藝學院電影獎得到「最佳配樂」，得獎的坂本龍一也是片中配角。他第一次做配樂，就一鳴驚人。《俘虜》的主角是大衛鮑伊（David Bowie），他肯演是對導演大島渚「英雄相惜」。大島本想請他做配樂，鮑伊想專心演戲而婉拒。
坂本做過電子樂團，沒演過戲。大島是看上他俊美脫俗，他也崇拜大島。想不到偶像會請他合作，想不到從哪兒來的膽，說要我演可以，但配樂請讓我做！雖然沒有經驗，我有自信能做好！想不到大島說好，給你做。
坂本不能問導演要如何下手？跑去問製片傑瑞米・湯瑪斯（Jeremy Thomas），我要一部電影當配樂範本，你推薦哪一部？
湯瑪斯說《大國民》（Citizen Kane）。他日看夜看，悟出影像張力不足時，配樂上場來補強。
看完粗剪，導演和他各自記下要配樂的地方。一對清單，99%相符。大島只到錄音室一次，聽完說「很好」，就走了。
主題是「聖誕節」，聖誕節會想到什麼？鐘聲。場景在東南亞，不該用歐洲教堂的鐘聲，用印尼峇里島的樂器「甘美朗」，錄下真實聲音「取樣」，轉到鍵盤演奏。當時這是革命性的發明，利用大量合成來作曲。主題曲像用特殊的「鐘」敲擊演奏，內含東西文化激盪，讓人陌生、好奇，感動在腦中盤旋，保證聽一次永不忘！
此時坂本三十歲出頭，他憑此一步登天嗎？不，是他後來成就更大，回頭看，才知道這第一步如何動人心弦！演班長的是北野武，當時的他算是個新人，後來成為電影界的大人物，現在回頭看《俘虜》，個個都是大明星！
坂本從小家裡有兩多，一是書多，二是唱片多。爸爸坂本一龜是名編輯，捧紅過三島由紀夫，家裡藏書堆到連走道都沒有。媽媽和幾個舅舅熱愛音樂，有古典、流行，唱片多到聽不完。六歲學鋼琴，十歲學作曲。初中迷上披頭四，他不跟不知道披頭四的同學交朋友，後來自以為是德布西轉世，簽名還模仿德布西。
高一專心作曲，遇到陌生樂種，買二十張唱片，一口氣聽完。高二愛上現代音樂，崇拜美國約翰凱吉（John Cage）、日本武滿徹。那時是「學運爆發」的六十年代，他也沒閒著，高三在學校帶頭抗爭，和平廢除穿制服的規定。他自認左派，企圖用極端的方式解構傳統。
1970年，考上東京藝術大學，抱著革命壯志入學。發現音樂學院平靜如世外桃源，全是富家少爺和千金，沒有人對社會不滿。他去藝術學院交朋友，那裡人人想革命，越前衛，越瘋狂，越有意思。
坂本認為西方音樂卡在瓶頸，應該走新路。什麼路？電子音樂！1978年，他和細野晴臣、高橋幸宏合組「黃色魔術交響樂團YMO」（Yellow Magic Orchestra），名為交響樂團，其實團員才三人，運用電子合成音樂，可以做到大樂團效果。
日本反應冷淡，但是在洛杉磯、倫敦爆紅，從歐美紅回日本。他不喜歡紅，退出樂團找新方向。
大島渚邀他拍戲，配樂技驚四座。在坎城影展認識貝托魯奇（Bernardo Bertolucci），貝導一樣看上他俊美，找他演《末代皇帝》（The Last Emperor）的日本軍官。貝導本想找莫利克奈（Ennio Morricone）配樂，《新天堂樂園》（Nuovo Cinema Paradiso）就是他的手筆。拍到溥儀滿州國登基大典，感覺「乾拍」氣氛不對，戲裡有大樂隊，假裝演奏，沒音樂難入戲。臨時起意要坂本臨場作曲，給樂隊應景演奏。坂本用一台走音的鋼琴，三天達成使命。
戲拍完半年後，坂本在紐約接到製片的電話，要他一週完成《末代皇帝》配樂。製片是誰？就是《俘虜》的湯瑪斯。
坂本買來二十張中國唱片惡補，把琵琶、二胡、古箏加入管絃樂，摻入德國表現主義元素，弄出三十年代法西斯的味道。一週完成四十五首曲子，透過NHK和BBC的網路傳送，然後飛去倫敦。到倫敦發現曲子被改得面目全非，譜要重寫，曲要重做，問題是手邊沒有鋼琴，只能靠腦子和手寫。第四次被退稿時，痛苦倒在地上打滾，滾完再寫。第五次過關，完成後直接送進醫院。
《末代皇帝》拿走九座奧斯卡，坂本拿到最佳配樂，加上金球獎、葛萊美獎。他成為大師，不是少年得志。一樣的故事，迎來更大一片天！
他再和貝托魯奇合作，貝導再請他為《遮蔽的天空》（ The Sheltering Sky）配樂。全場樂手準備妥當，正要正式錄音，貝導突然要求改寫開場的曲子，坂本說沒有時間怎麼可能做到？貝導說如果是莫利克奈就做得到！鬥志被激起，叫大家給他三十分鐘，一改成功，這次又讓他拿下金球獎。坂本真正做的不是配樂，而是音樂。他想用音樂來照看世界的混亂、動亂、戰亂，為生命找到出口。坂本針對波斯灣戰爭、盧安達屠殺，都做出對應專輯。
他創作一部全新概念的歌劇《生命》（Life） ，舞台背景是原子彈之父歐本海默（J. Robert Oppenheimer），在原子彈投下後的講話，音樂在重複的獨白間傾瀉，人在音符流轉間深思。他關注地球暖化，跑到格陵蘭，地球暖化的第一現場，收集融化的冰河之聲。福島311海嘯，他找回一台被海水淹沒的鋼琴，從中創造回歸自然的象徵。他和大江健三郎組織十萬人反核音樂會，他溫文爾雅的說：「日本人太沉默，才會安靜五十年。假裝沒看見，我做不到。」他要用新的音樂為生命出聲！
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。