一個月內檢舉113件交通違規，民眾「怕被報復」冒名檢舉反而吃上刑責

由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹|行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題,系列節目也來到尾聲。最後一集,我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。

本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談,深入國際糧食問題始末,瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題,從中爬梳未來糧食問題局勢,我們又能做些什麼努力,為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。

Photo Credit:2022 In Brief to The State of Food Security and Nutrition in the World

自2019年至2021年,因新冠疫情爆發,全球飢荒人口已經增加了1.5億人,光是2021一整年就增加4600萬人之多。