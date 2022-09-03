柯文哲曾直言「內湖交通沒救了」，政府應鼓勵開車族改以黃牌重機通勤
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台北市長柯文哲曾說「內湖交通沒救了」，但事實上真的是如此嗎？除了就大型交通建設或公共運輸之外，在個人點對點的載具上，能不能用更有效率的方式使用道路？本文提出黃牌重機作為交通解方，期待為停滯的內湖交通改革注入活水。
文：楊斌（Moto7站長）
台灣各大都會區塞車問題嚴重，以台北內湖區來說，每到下班時間，大量汽車、機車湧上平面、快速道路，打開Google地圖來看，可以說是紅通通的一條又一條。
現任台北市長柯文哲也曾直言「內湖交通沒救了」。而這樣的場景不只發生在台北內湖，在台灣各都會區都看得見。顯而易見的塞車主因，在於路上的車輛數已超越道路的負荷，除非像疫情嚴重期間，大家不出門，否則塞車將是永遠的現狀。
針對這樣的狀況，我認爲政府應鼓勵開車族改以黃牌大型重機通勤，主要的原因在於黃牌大型機車使用道路的效率較汽車更好，除了佔用空間明顯較小，在行駛時的機動性也較好，有助於緩解塞車狀況。
以車長來說，一般轎車的車長在4公尺至5公尺，而一般黃牌大型重機則在2公尺至2.2公尺。以車寬來說，一般轎車車寬約2公尺，而一般黃牌大型重機則在0.7公尺至0.9公尺。
以車輛停止時的空間，來說一輛轎車停止時的空間，至少能寬鬆地放置4輛黃牌大型重機。低速行駛時，由於機車機動性較高，道路使用效率將高於汽車達更多倍率。
除了道路使用效率問題之外，黃牌大型重機在能源消耗上遠低於一般轎車，同時在環保、碳排放部分，也較一般轎車更好。單就油耗來說，黃牌大型重機的平均油耗約在每公升可跑25-30公里，一般轎車則在每公升可跑10-15公里。
從政策面鼓勵黃牌重車上路
為了達到鼓勵開車族改以黃牌大型重機通勤，政府應該從以下措施去思考：
停車規定放寬
黃牌大型重機在車型尺寸上，並未與白牌重機相差太多，以現行規定機車格的最小尺寸：0.8公尺寬Ｘ2公尺長來說，有部分黃牌大型重機是在這個尺寸以內，並無需要佔用汽車停車格的空間。同時在合適的路段及停車場空間，應盡可能增加停車位長度，開放黃牌大型重機停駐一般機車停車位。
行駛規定放寬
黃牌大型重機在車身尺寸上較一般轎車小很多，在行駛時應維持原本機車行駛的機動性，例如在塞車時，應開放同車道併行。
規劃專用車道
以台北市民大道高架來說，路面寬度夠，應規劃黃牌大型重機車專用道，其寬度設計在1公尺至1.5公尺寬，以有效緩解塞車。
鼓勵車主報廢老舊汽車、購入黃牌重機
政府應該以低貨物稅或免貨物稅的方式，鼓勵原本汽車車主購入黃牌大型重機。
以整體交通來說，規劃並鼓勵更多民眾使用大眾交通工具絕對是政府該做的基本作為，就個人而言，點到點的交通規劃或是移動的選擇中，個人的交通載具依然會存在。政府在這部分應該思考如何將人民的選擇，導向更有效率的方式，黃牌大型重機在這部分擁有其特殊性，應被提出來充分討論。
本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
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貼心服務助品牌維持信任度
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