《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》：愛迪生的天才在於他能構思出一個完整的市場，而不只是發明器物而已

文：提姆・布朗（Tim Brown）

跟愛迪生學創新（節錄）

Design Thinking

愛迪生發明電燈泡，進而創造出一個以電燈泡為中心的產業。電燈泡是愛迪生最著名的發明，但他知道，如果沒有發電和傳輸系統，燈泡只不過是個新奇的小玩意，沒有什麼實際用處，所以他也發明發電與傳輸系統。

由此可見，愛迪生的天才在於他能構思出一個完整發展的市場，而不只是發明一項器物而已。他會預先構思人們想要如何使用他發明的東西，然後根據這一點來設計研發。他不見得總是有先見之明（原先他以為留聲機主要是用來作為事務機器，可錄下並播放口述內容，供聽寫之用），但他總是仔細考量使用者的需求和偏好。

愛迪生的做法，其實就是現今所謂「設計思考」（design thinking）的先例，這種方法根據以人為本的設計精神，深深融入各種形態的創新活動之中。我的意思是說，要推動創新，靠的是直接觀察，徹底了解人們生活中的需求，以及他們對某些產品的製造、包裝、行銷、銷售與服務方式的好惡。

許多人認為愛迪生最偉大的發明是現代化的研發實驗室，以及實驗研究方法。愛迪生不是只擅長某一個狹隘領域的專才科學家，也是具有精明商業頭腦的通才。當年他的實驗室在紐澤西州門羅公園市（Menlo Park），和他並肩工作的除了實驗人員外，還有精通修補東西的人，以及很會就地取材的好手。他創立以團隊為基礎的創新方法，打破「孤獨的天才發明家」模式。

雖然為愛迪生著書立傳的人都寫到這個團隊志同道合、大家興致勃勃，但實驗過程中也充滿數不盡的嘗試與錯誤，也就是愛迪生對天才所下的著名定義：99％的汗水。他的做法，不是為了驗證預先建立的假設，而是要協助實驗人員從一次又一次的試驗中，學到某些新事物。創新是很辛苦的工作；愛迪生揉合藝術、工藝、商業頭腦，加上對顧客和市場的敏銳了解，讓創新成為一項專業。

設計思考直接傳承那個傳統，簡單的說，設計思考就是一種專業手法，運用設計師的敏銳感觸和方法，推出技術上可行、透過商業策略可以轉化為顧客價值與市場商機的事物，以符合人們的需求。設計思考往往需要賣力工作，猶如愛迪生痛苦的創新過程。

我認為，設計思考對企業界會有很大助益。在企業界，大多數的管理構想和最佳實務都可以免費取得，並仿效運用。現今的領導人指望創新可以帶來差異化和競爭優勢，若在創新流程的各個階段中都能納入設計思考，成效可能會很好。

設計，不只是包裝

過去，設計一直被視為開發流程下游的一個步驟。進行到這個步驟時，設計師才開始參與，為創新的點子設計美麗的包裝，在這個階段之前屬於創新初期的工作，設計師都沒有參與。這樣的做法確實能使新產品或技術具有美感魅力，更吸引消費者，或是透過聰明、打動人心的廣告和傳播策略，強化品牌認知（brand perception）。許多領域都用這種方式刺激市場的成長。例如，20世紀後半葉，在消費性電子產品、汽車、消費性包裝產品等產業，設計變成競爭的資產，而且價值愈來愈高；但在大多數其他產業，依然在開發流程晚期才會納入設計。

不過，如今情況已大不相同，企業不再像過去那樣，要求設計師讓已發想完成的點子變得更具有吸引力，而是要求他們想出更符合消費者需求與欲望的點子。前一種角色是戰術性的，只能創造出有限的價值；後一種角色是戰略性的，能帶來驚人的新形態價值。

此外，隨著已開發世界的經濟體從製造轉移到知識和服務業，創新的領域也在擴大，創新的目標不再只是有形產品，而是新類型的流程、服務、資訊技術推動的互動服務、娛樂，以及溝通與協同合作的方式。這些都是以人為本的活動，其中，設計思考可能造成決定性的變化（見〈設計思考者的特質〉）。

來看看大型醫療集團凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente）的例子，它打算全面提升病患與醫務人員經驗的品質。通常，服務業的公司能在創造與提供服務方面做出重大創新。凱瑟醫療中心安排護士、醫師和行政人員學習設計思考的技巧，希望能促使這些人員想出新點子。有好幾個月之久，凱瑟醫療中心的團隊在我的公司（IDEO）和一群凱瑟教練的協助下，參與專題研討會，會中產生許多創新的構想，其中有許多構想正在公司全面推行。

其中一項專案是重新安排護理人員在凱瑟集團旗下四家醫院輪班工作，這項專案充分展現出創新「產品」更廣闊的特質，以及整體設計手法的價值。核心專案小組包括一位策略師（先前是護理人員）、一位組織發展專家、一位技術專家、一位流程設計師、一位工會代表，還有數名IDEO的設計師。集團內四家醫院第一線醫療人員也組成創新團隊，與專案小組共同合作。

在專案最早期，核心小組和護理人員協同合作，找出輪班作業中的一些問題。其中最大的問題在於，按慣例護理人員每回值班的最初45分鐘都待在護理站，向交班的同事簡報病人的情況，以便接手。但四家醫院護理人員交換資訊的方法各不相同，從口述錄音到面對面談話都有。而且他們整理這些資訊的方式也都不太一樣，例如，有些人隨手拿一張紙在背面草草記下要點，有些人甚至寫在護士服上。雖然花了很多時間，那些護理人員往往還是無法得知對病患最重要的事情，例如病患在前一個班次的情況如何，哪些家人陪伴他們，以及是否做了某些檢驗或治療。