《許歷農傳》：面對李登輝愈來愈向台獨傾斜，許歷農只好開始思考脫離國民黨
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許歷農認為，〈場所的痛苦——生為台灣人的悲哀〉該篇談話充分暴露了李登輝媚日、反華、台獨的心態，使原來不相信李登輝是台獨的人，也開始認清楚他的真面目，可惜不少政壇人士因捨不得放棄職務，並未立即公開反對李登輝，導致李登輝能一步步走上台獨之路。
文：紀欣
懷疑李登輝有台獨傾向
過去20多年來，很多人問許歷農，「為什麼在李登輝一再公開否認他是台獨時，你就認清他的台獨本質？」他說：「這是因為1988年在我擔任輔導會主委時，被遴選為國民黨中常委，我每週在中常會上與黨主席李登輝面對面地開會；1993年3月我又出任總統府國策顧問，有很多機會近距離觀察李登輝這個人及其路線。」
李登輝擔任總統初期，為了安撫人心，口口聲聲說他是蔣經國的接班人，1990年為了因應時勢所需，成立了國家統一委員會，次年通過《國家統一綱領》，但他在逐漸掌握了黨、政、軍、情、警的權力後，就愈來愈沒有顧忌，逐步大膽走上台獨之路。這一點李登輝自己後來也承認。
許歷農從以下幾件事情看出李登輝的台獨傾向，而大多數人則是在看到1994年4月30日李登輝與司馬遼太郎的談話〈場所的痛苦——生為台灣人的悲哀〉，才慢慢看清楚李登輝的真面目，但又因職務在身，不敢公開反對他。
第一、1990年4月的國是會議，李登輝曾向當時在美國的彭明敏發出「言詞懇切的邀請函」，1992年秋天李登輝要求行政院長李煥讓彭回台，李煥跟李登輝說：「彭明敏是通緝犯，他回來必須經過司法審判」，李登輝聽了很不高興，立即下令撤銷對彭的叛亂通緝令，並堅持讓一大批海外異議人士回來。
海外異議人士回台後，李登輝立即召見他們，並在他們面前講「獨立是只能做不能說；統一是只能說不能做」。許歷農聽到這句話後，曾在國民黨中常會上直接跟李登輝說：「是不是台獨，不是看一個人怎麼說，而是要看他怎麼做」。
第二、「一個中國」在兩位蔣總統時代，乃至於李總統執政初期，兩岸都沒有疑義，不須做任何解釋。1972年2月28日中共和美國共同發表《上海公報》：「在台灣海峽兩邊的所有中國人，都認為只有一個中國，台灣是中國一部分」，台灣方面當時對《上海公報》的這一點並沒有提出反對意見，只補充說：「台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分。」而且，《國家統一綱領》也特別強調「在一個中國原則下，以和平方式解決一切爭端」，該綱領經國民黨中常會通過。
不過，1992年國民黨籍高雄市選出的立委陳哲男（後加入民進黨），公然在立法院提出「一中一台」，許歷農和李煥、郝柏村、沈昌煥在國民黨中常會上，立即提出嚴正駁斥，要求李登輝主席處理。
李主席隨即裁示說，「一個中國」意義含糊不清，交中央政策委員會研究。許歷農當時想李登輝已經當了四、五年總統、中國國民黨主席，居然不清楚「一個中國」涵義，還要去研究，實在莫名其妙，但也只能無奈接受。
嗣後，政策會研究並提交國統會，1992年8月1日國統會第八次會議通過「關於一個中國」的涵義，但整個事件已讓許歷農看穿李登輝的居心叵測。
第三、李登輝在國民黨中常會提出要冷凍三民主義：廢教，各級學校不再教三民主義；廢考，公務員考試及各級學校入學考試不再考三民主義；廢名，各大學及中央研究院三民主義研究所一律更名。許歷農立即提出反對意見。
李登輝說「三民主義思想已經過時」，許歷農說：「某些話可能過時，但其基本精神沒有過時」；李登輝說「三民主義沒有好老師教」，許歷農說「可以找到好老師」。無奈當時全體委員均保持沉默，連教育部長毛高文都不敢講話，李登輝最後以「只一人反對」，裁决通過施行。
許歷農記得在會上，有一個人贊成他的意見，那是剛從日本回來的駐日代表許水德。許水德到現在還常跟許歷農說：「你當年反李登輝，只有我一人支持你哦」，但許歷農知道許水德並不是支持他，而是他前一天晚上才從日本回來，還沒進入狀況。
第四、李登輝一直在暗助民進黨。1990年第二屆國民大會代表選舉之前，民進黨把台獨主張列入民進黨綱，一時群情譁然，將該案交付行政院政黨審議委員會去審理，經該會多次集會審查，多數委員都主張撤銷民進黨，而且民進黨自己也有心理準備，曾公開表示如果被撤銷，就改個名字再重新登記。
就在這個關鍵時刻，李登輝突然指示，把這個案子交給當時尚未成立，甚至沒有憲法法源根據，沒有組織構想的憲法法庭審理。後經國民大會修憲，立法院通過憲法法庭組織條例，憲法法庭才在兩年後成立，但台獨黨綱的處理依舊石沉大海，不了了之。原來李登輝指示把民進黨台獨黨綱交憲法法庭處理，根本是障眼法，藉以拖延時間，掩護民進黨的台獨黨綱過關。
1992年，許歷農看李登輝處處袒護民進黨，忍不住在中常會對他說：「你講政黨政治我同意，政黨政治的意義在於兩個或兩個以上政黨，在平等的基礎上公平競爭，但問題是我們唯一的反對黨，根本不承認中華民國，民進黨的民意代表不向國旗及國父遺像宣誓，要把中華民國改為台灣共和國，如此以消滅國家為目標的政黨，相信任何民主國家都無法接受，也是非常危險的。」
李登輝回答說：「民進黨像小嬰兒，我們要給他一點奶水，讓他長大。」許歷農再問他：「難道讓他長大後來消滅中華民國？」李登輝不再回答。
李登輝不僅對民進黨的台獨主張一再縱容，甚至還相互呼應。例如，他接見民進黨的民意代表時，有人提出台獨主張，他說：「統一只是說說而已，其實我心裡想的和你們一樣。」他在接見民進黨前主席黃信介時說：「統一只可以說不可以做，而獨立只可以做不可以說。」難怪黃信介出來後對記者高喊著說：「李總統英明、李總統偉大。」
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