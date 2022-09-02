從數據分析農曆七月社群行銷策略，各大品牌各有哪些成功訣竅？
我們想讓你知道的是
深入研究零售業者在七月份的內容，QSearch在前200名的來源當中，挑選了37個品牌或是銷售通路，以「社群群組」功能建立成「七月普渡相關粉專」，作為數據分析的目標，也發現了幾個社群操作的趨勢......
文：Wilbue（QSearch）
由於農曆七月的普渡習俗，隨之帶來許多食品、日用品的銷售，眾家零售商也都積極爭取農曆七月的檔期，而在經過超過半個月的競爭過後，我們透過QSearch Trend「社群群組」鎖定多個品牌商、通路商粉專，剖析在過去一段時間中，他們是如何進行七月檔期的社群操作，而什麼樣的模式獲得了最好的成效。
農曆七月聲量中，普渡相關破七成民眾最重視
農曆七月相關的討論聲量，不意外的在七月初一與中元節兩個時間點最高，而所有聲量中，有七成都是在討論普渡、祭拜...相關的內容，能看出祭拜相對於其他的禁忌、故事......話題來說，是大眾更為關注的內容，同時也代表普渡所帶來的消費將有一定的規模。
普渡相關粉專，品牌商數量最多
在社群上發表七月普渡相關內容的來源非常多元，為了便於深入研究零售業者在七月份的內容，我們在前200名的來源當中，挑選了37個品牌或是銷售通路，以「社群群組」功能建立成「七月普渡相關粉專」，將其作為後續的數據分析的目標。
QSearch Trend上社群群組的功能，能框選鎖定一群如粉絲頁、YouTube頻道等聲量來源，能提供分析者做更快速的特定分眾聲量比較，或長期觀測指定競品，來做更進階的數據剖析。
在這37個粉專當中，若以「線上購物平台」、「實體量販店」、「品牌商」做為分類，佔最多數的是品牌商，而在定位都是在銷售通路的實體量販店與線上購物平台，則是量販店的數量更多一點
量販店粉專表現最佳，但農曆七月檔期並非線上購物平台重點
在「七月普渡相關粉專」中，發布與農曆七月相關貼文的聲量排行，是以「全聯福利中心」最高，排名當中包含了實體的量販店、線上購物平台與品牌商，表現最好的兩名都是實體量販店，線上購物平台的表現則比產品品牌還要再好一些。
而搶下聲量前10名的粉專當中，各自投入的在這個主題上的資源也不盡相同，透過農曆七月聲量的佔比，就能看出每個粉專對於農曆七月檔期的重視程度，並同樣「實體量販店」「線上購物平台」「產品品牌」作為區分，也能觀察不同類型粉專的狀況。
從數據中能發現明顯投入較多資源主要是「實體量販店」與「產品品牌」，在，甚至在「統一PECOS」、「Zespri 奇異果」粉專上，有超過95%的聲量都是與農曆七月有關的，而在商品項目較為多元線上購物平台上，農曆七月的相關貼文聲量就僅佔非常少，並沒有將祭拜產品作為唯一的主力銷售目標。
貼文最佳發布時間，落在農曆七月前
農曆七月檔期的社群貼文，何時發布的成效是最好的呢？透過時間軸功能當中，可以清楚地看到前10名粉專的熱門貼文分佈，若以影響力分數超過1500作為篩選標準，可以發現在還沒邁入農曆七月時，已經有許多貼文獲得好的表現，農曆七月初一以前有14篇貼文，而初一以後只剩下5篇，以數據上的結果來看，在進入農曆七月之前，就已經是行銷的重點時期。
抽獎貼文氾濫但成效明顯，影片成為行銷創意競爭重點
在貼文內容的方向上，表現最好的熱門貼文前兩篇都是量販店今年的廣告主軸，第1名是全聯的廣告影片，而第2名則是家樂福與阿翰合作廣告影片（貼文因產生爭議已下架），創意內容的社群貼文僅有全聯的一篇排上第10名，而其他都是被抽獎貼文佔據，前30名當中就有26篇是抽獎貼文，代表除了能夠同時在電視上播出的廣告影片以外，主要的熱門貼文仍然還是以抽獎為主。
若排除非抽獎貼文，前10名的貼文就有8篇內容都是創意形式的貼文，而且多數的呈現方式都使以影片的方式，數量相較於其他的購物節日有明顯的增加，能看出拍攝影片在農曆七月檔期已經成為眾多粉專的宣傳重點，而其他兩篇則是祭出活動贈品的方式，像是清心所推出的貼紙，與Zespri奇異果的LINE POINTS活動。
註解
- 本次排行採用QSearch Trend系統，細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1 + 回應數*0.1 + 分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。