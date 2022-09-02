從數據分析農曆七月社群行銷策略，各大品牌各有哪些成功訣竅？

文：Wilbue（QSearch）

由於農曆七月的普渡習俗，隨之帶來許多食品、日用品的銷售，眾家零售商也都積極爭取農曆七月的檔期，而在經過超過半個月的競爭過後，我們透過QSearch Trend「社群群組」鎖定多個品牌商、通路商粉專，剖析在過去一段時間中，他們是如何進行七月檔期的社群操作，而什麼樣的模式獲得了最好的成效。

農曆七月聲量中，普渡相關破七成民眾最重視

農曆七月相關的討論聲量，不意外的在七月初一與中元節兩個時間點最高，而所有聲量中，有七成都是在討論普渡、祭拜...相關的內容，能看出祭拜相對於其他的禁忌、故事......話題來說，是大眾更為關注的內容，同時也代表普渡所帶來的消費將有一定的規模。

Photo Credit: QSearch

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普渡相關粉專，品牌商數量最多

在社群上發表七月普渡相關內容的來源非常多元，為了便於深入研究零售業者在七月份的內容，我們在前200名的來源當中，挑選了37個品牌或是銷售通路，以「社群群組」功能建立成「七月普渡相關粉專」，將其作為後續的數據分析的目標。

QSearch Trend上社群群組的功能，能框選鎖定一群如粉絲頁、YouTube頻道等聲量來源，能提供分析者做更快速的特定分眾聲量比較，或長期觀測指定競品，來做更進階的數據剖析。

在這37個粉專當中，若以「線上購物平台」、「實體量販店」、「品牌商」做為分類，佔最多數的是品牌商，而在定位都是在銷售通路的實體量販店與線上購物平台，則是量販店的數量更多一點

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量販店粉專表現最佳，但農曆七月檔期並非線上購物平台重點

在「七月普渡相關粉專」中，發布與農曆七月相關貼文的聲量排行，是以「全聯福利中心」最高，排名當中包含了實體的量販店、線上購物平台與品牌商，表現最好的兩名都是實體量販店，線上購物平台的表現則比產品品牌還要再好一些。

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而搶下聲量前10名的粉專當中，各自投入的在這個主題上的資源也不盡相同，透過農曆七月聲量的佔比，就能看出每個粉專對於農曆七月檔期的重視程度，並同樣「實體量販店」「線上購物平台」「產品品牌」作為區分，也能觀察不同類型粉專的狀況。

從數據中能發現明顯投入較多資源主要是「實體量販店」與「產品品牌」，在，甚至在「統一PECOS」、「Zespri 奇異果」粉專上，有超過95%的聲量都是與農曆七月有關的，而在商品項目較為多元線上購物平台上，農曆七月的相關貼文聲量就僅佔非常少，並沒有將祭拜產品作為唯一的主力銷售目標。

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貼文最佳發布時間，落在農曆七月前

農曆七月檔期的社群貼文，何時發布的成效是最好的呢？透過時間軸功能當中，可以清楚地看到前10名粉專的熱門貼文分佈，若以影響力分數超過1500作為篩選標準，可以發現在還沒邁入農曆七月時，已經有許多貼文獲得好的表現，農曆七月初一以前有14篇貼文，而初一以後只剩下5篇，以數據上的結果來看，在進入農曆七月之前，就已經是行銷的重點時期。

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抽獎貼文氾濫但成效明顯，影片成為行銷創意競爭重點

在貼文內容的方向上，表現最好的熱門貼文前兩篇都是量販店今年的廣告主軸，第1名是全聯的廣告影片，而第2名則是家樂福與阿翰合作廣告影片（貼文因產生爭議已下架），創意內容的社群貼文僅有全聯的一篇排上第10名，而其他都是被抽獎貼文佔據，前30名當中就有26篇是抽獎貼文，代表除了能夠同時在電視上播出的廣告影片以外，主要的熱門貼文仍然還是以抽獎為主。

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若排除非抽獎貼文，前10名的貼文就有8篇內容都是創意形式的貼文，而且多數的呈現方式都使以影片的方式，數量相較於其他的購物節日有明顯的增加，能看出拍攝影片在農曆七月檔期已經成為眾多粉專的宣傳重點，而其他兩篇則是祭出活動贈品的方式，像是清心所推出的貼紙，與Zespri奇異果的LINE POINTS活動。

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註解

本次排行採用QSearch Trend系統，細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1 + 回應數*0.1 + 分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航