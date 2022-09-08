「碳盤查」與「碳中和」有什麼差異？企業如何利用數位工具達成減碳目標？

文：Vivi Peng

碳排計算為何重要？

在工業革命後，經濟活動的蓬勃發展大幅提升了人類的生活水平，然而，毫無節制的碳排卻導致地球持續升溫，根據麥肯錫的調查，全球在2050年前，多數地區的平均溫度預計將會提高攝氏1.5到5度不等。

而經過氣候科學的實證研究發現，唯有透過溫室氣體的淨零排放，才可以有效遏阻急遽的氣候變遷和全球暖化 ，其中二氧化碳不僅為溫室氣體的主要來源之一，同時也是導致全球暖化的一大主因。

有鑑於此，減少碳排已經是一項迫在眉睫的永續行動，其中，計算碳排則是跨出淨零碳排的第一步，使企業得以根據碳盤查的數據結果擬定減排目標，執行有效的碳管理，而下述將以三大面向來檢視碳排計算的重要性。

1、上市櫃公司限期內須完成溫室氣體盤查

根據金管會發布的《上市櫃公司永續發展路徑圖》，上市櫃公司依照實收資本額規模和產業別作為分類，必須階段性地完成溫室氣體盤查和查證，其中，在第一階段中資本額達100億以上之上市櫃公司和鋼鐵、水泥等高碳排產業必須在2023年前完成個體公司之盤查。

第二和第三階段分別為資本額50至100億和50億以下之上市櫃公司，須分別於2026和2027年前，依序完成合併報表子公司之盤查。

上述階段性的溫室氣體盤查將會推動1700餘家上市櫃公司著手進行碳盤查任務，而金管會期望藉由上市櫃公司的資本力量串連上下游供應鏈，達到企業永續經營的目標，同時讓永續金融的願景加以實踐。

2、國際趨勢推動

聯合國氣候變遷峰會（COP 26）

2021年於格拉斯哥舉辦的全球氣候變遷峰會（COP 26）中，各國回顧了2015年簽訂的《巴黎協定》之氣候行動達成率和盤點失敗項目，並對此提出了相對應的氣候變遷願景和措施，而目前全球已達成了四項共識，包含：減少溫室氣體排放、控制全球暖化不得高於攝氏溫度1.5度、保護家園和生態環境及增加綠色資金挹注等目標。

而具體做法涵蓋眾多面向，包括逐步消除燃煤的使用、擴大再生能源的投資、減少濫伐森林和已開發國家每年至少調度1000億美元的資金用於氣候行動等措施，由上述可得知，全球正積極地串連政府、企業和公民社會，藉由達成2030年前大幅降低人為溫室氣體排放之目標，來緩解氣候風險的持續升級，並攜手邁向2050淨零碳排的綠世代。

碳邊境調整機制（Carbon Adjustment Border Mechanism)

有鑑於現行的歐盟碳交易系統（ETS）無法針對進口商的碳洩漏（Carbon Leakage）情況進行有效的防範。

對此，歐洲委員會於去年宣布的碳邊境調整機制（CABM），透過量化碳費的方式推動企業進行減碳，預計於2026年起要求五項碳洩漏高風險產業：水泥、鋼鐵、鋁、化學肥料和電力，在碳排放量超過許可範疇後，須以歐盟碳交易市場中的每週平均碳價（以公噸為單位）來購買碳憑證以抵銷超出的碳排量。

而2023至2025年間為實施CABM前的轉換期，雖然尚未正式徵收碳費，但歐盟要求進口商必須揭露商品或服務所產生的直接碳排量，就如同農產品的生產履歷，有助於推動碳排資訊的透明化，並朝減少碳排的目標跨出第一步。

而未來歐盟也會評估將CABM的範疇延伸至非直接的碳排放源（如：電力使用），這不僅意味著擴大再生能源使用比例的重要性，更代表企業必須精密地計算在營運過程中所產生的碳排，並從中找出高碳排的環節進行改善以符合國際規範。

3、消費者和供應鏈的重視

為了回應大眾對於減少碳排的期待，計算碳排將是企業踏入永續經營的第一步，根據Carbon Trust的研究結果，在訪談過9000逾位消費者後，有超過三分之二的受訪者表示認同建立產品碳標籤的構想。

透過揭露每項商品的碳排量來推動碳排資訊的透明化，不僅有助於將碳排放量融入消費者在選購商品時的條件之一，也透過數據來體現企業在減少碳排路程中所投注的努力。

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碳盤查和碳中和的差異

隨著永續世代的來臨，減少碳排已成為了全球的共識，相信大多讀者對於碳盤查和碳中和這兩個名詞並不陌生，然而，他們的含義及用途卻不盡相同，以下將簡單說明碳盤查和碳中和的共通之處和個別代表的意義。

​​碳盤查是企業盤點和揭露碳排量的方法

碳盤查（Carbon Footprint Verification） 透過盤點和量測企業營運或產品生命週期中所產生的碳排量，作為日後減碳的基礎，然而，一間企業的營運將會牽涉到相當廣泛之範圍，因此在執行碳盤查時也會涉及到具有高度複雜性的盤查範疇。

對此，根據 Greenhouse Gas Protocol（GHGP）提供的一套國際標準化架構，將溫室氣體依照排放來源的不同分成三大範疇，範疇一是來自於製程或設施之「直接排放」、範疇二是指來自於外購電力、熱或蒸汽之能源利用「間接排放」。

而範疇三則是指「非屬自有或可支配控制之排放源所產生之間接排放」（如：上下游供應商、員工通勤、投資經銷所產生的碳排放），其中人為排放的二氧化碳為導致全球暖化加劇的主要溫室氣體，因此，企業通常會將溫室氣體的三大範疇直接作為碳盤查的分類項目。

然而，對於企業而言，範疇三的碳排計算將會是最具挑戰的範疇，因為其涵蓋的面向過於廣泛且大多為非企業所控管的範圍，但若是企業能夠成功地完成範疇三之碳盤查，不僅可以為全球氣候變遷帶來巨大改變，更可以有效降低業外所花費的成本，讓碳盤查成為提升企業整體競爭力的隱形推手。