《日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現》：因為看過太多棒球比賽，我也學會不要把話說得太滿
我們想讓你知道的是
棒球另一個迷人之處是「團隊」。我從小就喜歡「團隊作戰」，改變世界需要一群人，每個人有不同的作戰位置。所謂的「一群人」，不是只有一群政治人物，而是不同領域的人共同努力，才能改變世界。
文：蔡其昌、瞿欣怡
蜜月旅行，去紐約看阿民投球
我最早是三商虎的球迷。我喜歡有霸氣的球員，像是四大天王的涂鴻欽，他球速最快，尾勁又強，直球對決帥翻了！我們豐原出身的林仲秋也很強，他是台灣第一位本土全壘打王，而且職棒二年、三年，都是他！他也是台灣第一位完成百轟的打者，第一百支全壘打還是從郭源治手中轟出去的。
三商虎結束後，我就變成兄弟象的球迷。有一陣子因為「屬地主義」，也支持興農牛，只要在台中比賽，興農的楊天發董事長就會一個人坐在貴賓室看球，我會陪他聊幾句。楊董事長看棒球很投入，一球都不肯放過，很在意輸贏，只要選手打不好，他就打電話到休息室罵人。他也是個棒球痴啊。
我真的很喜歡棒球，一有空就往球場跑，很多球場的衝突事件，我也在現場。一直到娶妻生子，當立委之後，晚上常常要跑攤，才少去球場。不過現在當中華職棒的會長，倒是可以名正言順進場看球了。
我連蜜月旅行都是去紐約看棒球。蜜月應該去歐洲，可是住美國的朋友跟我說：「你們來紐約，搞不好會看到王建民先發喔！」為了阿民，當然選紐約！洋基球場的攝影師還特別拍我們，說我們是台灣來的球迷。主播當然不知道我是立法委員，但是，在球場上，「從台灣來的王建民的球迷」更值得驕傲！
在當上中華職棒聯盟會長前，我已經去過全世界很多球場了。我出國參訪有機會一定會安排去球場看比賽，東京巨蛋自然是常去，紐約洋基、華盛頓國民、西雅圖水手、底特律老虎、亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇、波士頓紅襪、明尼蘇達雙城……，我都去過，曾經在現場看王建民、鈴木一朗，那種在棒球最高殿堂臨場目睹投打對決，是棒球迷一生追尋的目標。
全世界的職棒球場，最好玩的還是美國職棒，他們的球場文化成熟而豐富，比賽水準高、食物也非常好吃，球迷比象迷還瘋狂；特別在紅襪芬威球場，我耳邊總是不斷聽到球迷「問候」敵對球員的喊叫聲。
有一次我去美國出差，中午跟一位台灣移民的大老闆餐敘，他的兩個兒子也同桌用餐，不知怎地聊到棒球，老闆的孩子很斯文地說：「我們可以帶您去球場看球，這是我們的榮幸。」我當然不會放過。
我們約在球場入口，迎面而來的兩個人讓我嚇一跳，他們中午還穿著西裝，文質彬彬地說話，晚上卻換上整套加油裝備，而且他們買的是年票，是超級死忠的職業球迷。整場球賽，他們都非常投入，贏球就跳起來歡呼，輸球就瘋狂亂罵，跟瘋子一樣。比賽結束，又恢復正常。哈哈，我充分感受到他們對棒球的熱情。
用生命，尊重每一顆球
隨著年紀增長，我的身分不斷改變，從玩棒球的孩子、球迷、立法委員，到現在變成中華職棒的會長，我的人生軌跡與棒球密不可分。
棒球帶給我很多啟發。球迷常說：「球是圓的，就算是九局下半兩好三壞，情勢都還是可能改變。」球場上沒有不可能的事。
球賽是如此，人生也是這樣。
因為看過太多棒球比賽，我也學會不要把話說得太滿，陰溝裡翻船的機會太多了。就像是二○二○年中華職棒的總冠軍賽，七戰四勝制，中信兄弟連贏三場，第四場回到洲際主場，我也進場看球，認為中信兄弟一定會封王，結果那場輸了。我不服氣，把隔天的行程也取消，非拋彩帶不可！沒想到還是輸球！我連續四場比賽都排除萬難進場，誰都沒想到原本只差一場勝利就能拿下總冠軍的兄弟，會連輸四場，在主場把總冠軍拱手讓人。誰能想到呢？
比賽有太多翻轉的機會，人生也有太多的不可預期。我年輕時喜歡直球對決，喜歡霸氣外露的選手，我自己的個性也是一樣，總喜歡和對手直球對決，但隨著年紀增加，開始知道投保送是為了和下一個打者對決，投曲球是為了讓下一個直球更有威力。這幾年我一直在調整，說話要留餘地，表達情感也學會含蓄，畢竟啊，球是圓的，「相堵會到」，而且不到九局下半三人出局，誰都不會知道比賽結果。
球員的「態度」也深深影響我。球員最重要的就是「拚勁」，是絕對不放過每一顆球。其實無論是球員、政治工作者，甚至各行各業的每一個人，面對工作與人生，「態度」都很重要。年紀漸長，我更喜歡「有態度」的球員，他們尊重每一場比賽、每一顆球。
球星李居明不是激情的球員，他更像公務員，認認真真地把棒球當成一份「工作」，每一場比賽都很到位，不死鳥郭泓志、王建民的復健之路，都激勵人心。彭政閔跟陳金鋒也是一樣，他們用生命尊重每一顆球，這是他們的人生態度，就算離開球場，不再打棒球，都還是值得尊敬的人。
有時候我也會想，如果有一天，我離開政治職位，我是否也寫下了扣人心弦的一頁？
終須一戰時，你敢迎向前嗎？
另一層更深刻的學習是：對決。其實每個人的人生，都會有「終須一戰」的時刻，只是球員的對決更直接、強烈。當「終須一戰」的時刻降臨，你是勇敢對決？還是逃避？有些人一生都在怯戰逃跑，最終只能讓命運的洪流決定生死。
我們常講「球員的心理素質」，就是在關鍵時刻，你有沒有勇氣、實力，去完成這場戰役。「勇氣」是「我勿驚！」不會因為兩好三壞滿球數，就手軟腿軟，該怎麼投，就怎麼投；「實力」是能耐，所有的苦練都是為了這一球，你有沒有本事投到邊邊角角，讓對手打不到？膽量、實力，缺一不可。
棒球另一個迷人之處是「團隊」。我從小就喜歡「團隊作戰」，改變世界需要一群人，每個人有不同的作戰位置。所謂的「一群人」，不是只有一群政治人物，而是不同領域的人共同努力，才能改變世界。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。