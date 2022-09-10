《日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現》：因為看過太多棒球比賽，我也學會不要把話說得太滿

文：蔡其昌、瞿欣怡

蜜月旅行，去紐約看阿民投球

我最早是三商虎的球迷。我喜歡有霸氣的球員，像是四大天王的涂鴻欽，他球速最快，尾勁又強，直球對決帥翻了！我們豐原出身的林仲秋也很強，他是台灣第一位本土全壘打王，而且職棒二年、三年，都是他！他也是台灣第一位完成百轟的打者，第一百支全壘打還是從郭源治手中轟出去的。

三商虎結束後，我就變成兄弟象的球迷。有一陣子因為「屬地主義」，也支持興農牛，只要在台中比賽，興農的楊天發董事長就會一個人坐在貴賓室看球，我會陪他聊幾句。楊董事長看棒球很投入，一球都不肯放過，很在意輸贏，只要選手打不好，他就打電話到休息室罵人。他也是個棒球痴啊。

我真的很喜歡棒球，一有空就往球場跑，很多球場的衝突事件，我也在現場。一直到娶妻生子，當立委之後，晚上常常要跑攤，才少去球場。不過現在當中華職棒的會長，倒是可以名正言順進場看球了。

我連蜜月旅行都是去紐約看棒球。蜜月應該去歐洲，可是住美國的朋友跟我說：「你們來紐約，搞不好會看到王建民先發喔！」為了阿民，當然選紐約！洋基球場的攝影師還特別拍我們，說我們是台灣來的球迷。主播當然不知道我是立法委員，但是，在球場上，「從台灣來的王建民的球迷」更值得驕傲！

在當上中華職棒聯盟會長前，我已經去過全世界很多球場了。我出國參訪有機會一定會安排去球場看比賽，東京巨蛋自然是常去，紐約洋基、華盛頓國民、西雅圖水手、底特律老虎、亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇、波士頓紅襪、明尼蘇達雙城……，我都去過，曾經在現場看王建民、鈴木一朗，那種在棒球最高殿堂臨場目睹投打對決，是棒球迷一生追尋的目標。

全世界的職棒球場，最好玩的還是美國職棒，他們的球場文化成熟而豐富，比賽水準高、食物也非常好吃，球迷比象迷還瘋狂；特別在紅襪芬威球場，我耳邊總是不斷聽到球迷「問候」敵對球員的喊叫聲。

有一次我去美國出差，中午跟一位台灣移民的大老闆餐敘，他的兩個兒子也同桌用餐，不知怎地聊到棒球，老闆的孩子很斯文地說：「我們可以帶您去球場看球，這是我們的榮幸。」我當然不會放過。

我們約在球場入口，迎面而來的兩個人讓我嚇一跳，他們中午還穿著西裝，文質彬彬地說話，晚上卻換上整套加油裝備，而且他們買的是年票，是超級死忠的職業球迷。整場球賽，他們都非常投入，贏球就跳起來歡呼，輸球就瘋狂亂罵，跟瘋子一樣。比賽結束，又恢復正常。哈哈，我充分感受到他們對棒球的熱情。

用生命，尊重每一顆球

隨著年紀增長，我的身分不斷改變，從玩棒球的孩子、球迷、立法委員，到現在變成中華職棒的會長，我的人生軌跡與棒球密不可分。

棒球帶給我很多啟發。球迷常說：「球是圓的，就算是九局下半兩好三壞，情勢都還是可能改變。」球場上沒有不可能的事。

球賽是如此，人生也是這樣。

因為看過太多棒球比賽，我也學會不要把話說得太滿，陰溝裡翻船的機會太多了。就像是二○二○年中華職棒的總冠軍賽，七戰四勝制，中信兄弟連贏三場，第四場回到洲際主場，我也進場看球，認為中信兄弟一定會封王，結果那場輸了。我不服氣，把隔天的行程也取消，非拋彩帶不可！沒想到還是輸球！我連續四場比賽都排除萬難進場，誰都沒想到原本只差一場勝利就能拿下總冠軍的兄弟，會連輸四場，在主場把總冠軍拱手讓人。誰能想到呢？

比賽有太多翻轉的機會，人生也有太多的不可預期。我年輕時喜歡直球對決，喜歡霸氣外露的選手，我自己的個性也是一樣，總喜歡和對手直球對決，但隨著年紀增加，開始知道投保送是為了和下一個打者對決，投曲球是為了讓下一個直球更有威力。這幾年我一直在調整，說話要留餘地，表達情感也學會含蓄，畢竟啊，球是圓的，「相堵會到」，而且不到九局下半三人出局，誰都不會知道比賽結果。

球員的「態度」也深深影響我。球員最重要的就是「拚勁」，是絕對不放過每一顆球。其實無論是球員、政治工作者，甚至各行各業的每一個人，面對工作與人生，「態度」都很重要。年紀漸長，我更喜歡「有態度」的球員，他們尊重每一場比賽、每一顆球。

球星李居明不是激情的球員，他更像公務員，認認真真地把棒球當成一份「工作」，每一場比賽都很到位，不死鳥郭泓志、王建民的復健之路，都激勵人心。彭政閔跟陳金鋒也是一樣，他們用生命尊重每一顆球，這是他們的人生態度，就算離開球場，不再打棒球，都還是值得尊敬的人。

有時候我也會想，如果有一天，我離開政治職位，我是否也寫下了扣人心弦的一頁？

終須一戰時，你敢迎向前嗎？

另一層更深刻的學習是：對決。其實每個人的人生，都會有「終須一戰」的時刻，只是球員的對決更直接、強烈。當「終須一戰」的時刻降臨，你是勇敢對決？還是逃避？有些人一生都在怯戰逃跑，最終只能讓命運的洪流決定生死。

我們常講「球員的心理素質」，就是在關鍵時刻，你有沒有勇氣、實力，去完成這場戰役。「勇氣」是「我勿驚！」不會因為兩好三壞滿球數，就手軟腿軟，該怎麼投，就怎麼投；「實力」是能耐，所有的苦練都是為了這一球，你有沒有本事投到邊邊角角，讓對手打不到？膽量、實力，缺一不可。

棒球另一個迷人之處是「團隊」。我從小就喜歡「團隊作戰」，改變世界需要一群人，每個人有不同的作戰位置。所謂的「一群人」，不是只有一群政治人物，而是不同領域的人共同努力，才能改變世界。