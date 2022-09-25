艾米尼之死抗爭延燒：伊朗政府封鎖部分社群媒體，美國放寬制裁助伊朗民眾躲避監視

（中央社）艾米尼（Mahsa Amini）之死使伊朗累積已久的民怨炸鍋，引發連日抗議。示威死亡人數攀升後，政府封鎖若干社群媒體遏止串連，更派安全部隊鎮壓。海外伊朗人紛紛發聲籲關注，竭力於推特轉發「為伊朗人發聲」標籤。

艾米尼13日因未「妥善地」把頭巾戴好遭宗教警察逮捕，陷入昏迷3天後去世，死因不明，引爆民眾燎原怒火。推特照片可見伊朗女性憤而剪髮、焚燒頭巾，男性與持電擊棒及警棍的警察對峙，白髮老婦揮舞頭巾前行，要求最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去死。

「我們伊朗人從來沒有像此刻這般團結」，阿密德（Afra Amid）說道。

阿密德是在通訊軟體WhatsApp上疾呼關注伊朗局勢的年輕世代之一。她今天對《中央社》說：

「我住在土耳其，與伊朗為鄰。但事實上，我離伊朗很遠，因為即使回國一下下，也難以忍受。」

對她而言，世上有兩個伊朗，一個是伊朗政府，另一個是國家本身及人民，她深愛後者。在土耳其生活這段期間，常有人問她「為什麼很多伊朗人的英語說得很好？」

阿密德的答案說來苦澀，卻道盡伊朗多年來的封閉、高壓與孤立：伊朗家長如果有資源，很早就讓孩子接受英語教育，「因為我們想與世界交流，政府不允許我們這樣做。」歐洲人及美國人怕造訪伊朗，憂心自己成為人質。

1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後，伊朗宗教警察執行嚴格規定，要求女性在公共場合遮住頭髮並穿著寬鬆衣物，許多女性對此保持質疑立場。一名不願具名的受訪者則對《中央社》表示，走在街上，宗教警察令她心生恐懼，「他們好像奉命要載滿車的女孩去警局一樣。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）上任後收緊頭巾令，再次引發不滿。艾米尼之死迅速觸動全國民眾神經，她也因此成為大眾對宗教法律不滿的象徵。

隨著憤怒籠罩伊朗，越來越多的伊朗民眾走上街頭，這場抗議如今已升高為對政府不滿情緒的出口。

許多人呼籲取消過於嚴格、從外出服裝到家中社交方式無所不包的規範。甚至保守陣營也響應民眾呼聲，認為把違規行為定調為刑事犯罪，並強行落實這些規範，恐怕將適得其反，深化人們對宗教的怨恨。

伊朗民眾陷入困頓，抗爭對政府也已成常態

分析指出，多年的經濟衰退已超出伊朗民眾的忍耐極限。近年來，民眾抗爭時有所聞。

西方國家因為伊朗發展核武而加以制裁，限制伊朗石油出口，切斷伊朗進入全球金融體系的管道。此外，伊朗腐敗及經濟管理不善的現象也相當普遍。長期以來，通貨膨脹不斷惡化、食品短缺、供應中斷以及就業機會極少等狀況，令伊朗民眾陷入困頓。

伊朗女性另要面對強制戴頭巾的戰場。年輕世代成年後，抗爭風格更加無所畏懼，例如在公共場合摘下頭巾，呼籲終結戴頭巾令等。他們也爭取離婚權、孩子撫養權、不需男性監護人許可才得以工作及旅行等。

鎮壓經驗老道的伊朗政府，一貫祭出訓練精良的武力回應民怨及訴求，不但使用經充分演練的策略，冷血、系統性地反擊，甚至出動令人聞風色變的強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）。

庫德人權網路稱，光是在西北部庫德斯坦（Kurdistan）省，就至少有17名抗議人士喪生。總部設於挪威的庫德族人權組織Hengaw指出，庫德斯坦至少有733人受傷，逾600人被捕。

抗議活動迄今沒有任何緩和跡象。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）22日發表聲明，將正在發生的事情形容為「叛亂」。政府也封鎖IG和WhatsApp等社群媒體，避免抗議人士連結使事態擴大。首都德黑蘭夜間斷電，《紐約時報》（The New York Times）引述若干居民指出，抗議活動更為激烈的市中心及鬧區街道陷入一片漆黑。

近日來，除了大批伊朗示威民眾高喊「女性、生命、自由」外，也見武裝部隊將手無寸鐵的抗議民眾撂倒在地的影像，彷彿2009年反選舉舞弊的「綠色運動」、2017年的「革命街女孩」示威及2019年因天然氣價格上漲引發的暴動等場景再現。

阿密德及其他旅外伊朗人此刻只盼外界，特別是民主國家人民持續關注伊朗情勢。他們認為，一個愛好和平的伊朗，代表俄國不會持續獲得軍援，也意味中東和平。「你們的領導人不會聽我們的心聲，但是會聽你們的想法。我們一起為更自由的伊朗而戰」。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）23日表示，伊朗官方正在調查艾米尼的死因，「我們必須等待最終醫療化驗結果，這需要一些時間」。

艾米尼之死示威延燒，美放寬限制助伊朗人網路通訊

（中央社）伊朗22歲女子艾米尼因違反服裝規定而被捕，在拘留期間喪命，引發示威在全國遍地開花。雖然美國正對伊朗實施制裁，財政部今天仍發布指導方針，擴大伊朗人可用的網路服務範圍。

《路透社》報導，美國官員表示，這項措施將協助伊朗人獲得工具，可用來躲過國家監視和審查機制，但無法完全阻止伊朗政府像21日切斷大部分民眾的網路那樣，使用通訊工具來壓制異議。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）說：

「當勇敢的伊朗人走上街頭為艾米尼（Mahsa Amini）之死示威抗議時，美國正加倍支持伊朗民眾自由傳播訊息。」「有了這些改變，我們正幫助伊朗人民有更好的配備來對抗伊朗政府的監視和審查。」

在首都德黑蘭和其他城市的抗議活動持續了數天之後，伊朗民眾對艾米尼之死的憤怒絲毫沒有減退跡象。22日早上，示威民眾燒了警察局及車輛，據報還有維安部隊受到襲擊。

來自庫德斯坦（Kurdistan）地區的艾米尼，因為穿著「未合乎禮儀」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，並在拘留期間昏迷，而後死亡。當局表示，他們會調查艾米尼的死因。