境外生消長趨勢：馬來西亞生為何逐年減少？境外招生如何回應國內少子化、缺工問題？
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境外生招生當然不是要招多少就有多少，各國國情、制度以及我國招生策略、各大專院校的特色，都會影響境外生的招生狀況，也因此來自不同國家的境外生人數、比例都會各有消長，並非政策一聲令下就產生總體的改變。
疫情讓境外非學位生無法來台，導致109學年度的大專院校境外生總人數較前一年大減29.1％，創下102學年以來的新低。境外學位生受到疫情的影響較小，教育部公布110學年度最新境外學位生人數為6萬5383人，較全球疫情更加嚴重的去（2021）年上升4.8％，但仍不及近年水準。
其中，110學年境外學位生來源國前3名依序為越南（1萬4094人）、馬來西亞（1萬1307人）以及印尼（9867人），馬來西亞學位生人數一直到108學年都是穩居第一，106學年以1萬3433人達到高峰，足足是同年印尼或越南學位生人數的3倍之多。
自從政府開始推行「新南向人才培育推動計畫」，辦理既能培養技術人才、又可取得學位的「新南向外國學生產學合作專班」，並透過獎學金擴大吸引東南亞學生來台留學，來自越南、印尼的境外學位生從107年開始明顯上升，其中越南更是超車馬來西亞，一躍成為台灣最大境外生來源國。
- 備註：教育部所稱的「境外生」分為學位生與非學位生，學位生為正式修讀學位的外國學生、僑生（含港澳）及陸生，新南向外國學生產學合作專班也涵括在內；非學位生包含交換生、短期研習生、個人選讀生、大專附設華語中心學生、大陸研修生及海青班學生。
陸生人數雪崩式下滑，大專院校搶攻其他國家學生
而在東南亞學生大量來台之前，隨著立法院2010年通過《大學法》、《專科學校法》及《台灣地區與大陸地需人民關係條例》等俗稱的「陸生三法」，台灣各大學開始招收陸生。從101到106學年度，陸生人數穩定上升，但總統蔡英文上任後兩岸關係越趨不穩，人數逐年減少。直到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，中國教育部禁止陸生來台，陸生人數雪崩式下滑，110學年度的學位生人數縮水到4293人，是高峰期的一半。
目前還在台的陸生，多半於疫情前就已經在台灣就學，隨著這批陸生畢業返國，台灣大專院校的大學部基本上將不會有陸生。不過，陸生暫停來台所造成的境外生招生缺口，隨著新南向人才培育推動計畫的辦理逐漸上軌道，將由東南亞境外生補上。
相較其他大專院校，銘傳大學的境外生比例一直以來都很高，如110學年度為10.72％。但若細究近年人數消長的狀況，107學年度的陸生有469人，110學年度目前為止公佈的數字只剩149人，整整縮水了三分之二。對此，銘傳大學國際長劉廣華表示，校方必定會想要用其他國家的境外生補足陸生的短缺，而從數字上來看，雖然陸生人數減少，但銘傳的外國生人數在這3年間從779人增加到1111人，「陸生是非我們能控制的因素，動不了的話其他面向的（招生）力量會更大一點。」
東南亞學生來台的拉力與推力
不過，境外生招生當然不是要招多少就有多少，各國國情、制度以及我國招生策略、各大專院校的特色，都會影響境外生的招生狀況，也因此來自不同國家的境外生人數、比例都會各有消長，並非政策一聲令下就產生總體的改變。
除了陸生以外，東南亞學生一直都是台灣境外生招生主力。劉廣華指出，基於高教環境自由、價格合理，台灣對新南向國家學生的經濟誘因非常大，反觀去日本、韓國留學的開銷動輒都是3、4倍以上。儘管如此，不是所有東南亞國家的境外生數都在穩定上升，例如馬來西亞境外學位生數從98年到108年度都穩居第一，但從109年開始，雖然馬國仍維持水準、但逐漸被周邊上升的越南超車。
銘傳大學的馬來西亞學生招生數量一直都是名列前茅，劉廣華以該校的招生經驗解釋，為何該國一直有穩定大量的境外生輸入。多數來台的學生都是華語子弟而非馬來族，因此語言門檻自然較低，且馬來西亞學生共有3種身份，分別是外籍生、僑生和海青班學生，有更多元的入學管道。
至於馬來西亞學生數為何持平、甚至呈現緩降趨勢，劉廣華指出，其中一個原因在於中國疫情前就開始積極在馬國招生，廈門大學甚至在吉隆坡全資設置分校；再來是中國的技職體系也花上相當大的成本在招收馬國華裔國中學生，與我國海青班的招生標的重疊，但中國不只開出免費優惠、還給零用錢補貼，讓想出國的馬生多了選擇的機會。
除此之外，馬來西亞大學過往招生的名額保護「多數民族」馬來人，導致在華人教育體系升學的學生沒有大學可唸，只能到台灣或是歐美、澳洲國家就讀，但近來馬國政策改變，專科以上的新山英語學院、南方大學學院都升格成為4年制大學，讓華人子弟也能留在馬國升學，減少來台的可能性。
另一方面，越南、印尼境外生大幅增加的原因，是政府所開辦的「新南向人才培育推動計畫」。龍華科技大學國際交流中心主任郭冠麟指出，計畫中新南向產學專班的招生對象是以越南、印尼等國家的學生為主，辦理數年下來人數便逐漸超過馬來西亞。
根據教育部的統計，新南向產學專班108學年度總計開設46班、註冊1554位學生，109學年度總計開設34班、註冊1115位學生，110學年度出現大幅增加，總計開設78班、註冊2888位學生（註冊並不代表實際入學）。
而龍華科大約從2009年開始就已經和越南學校接觸、結成姊妹校，之後幾年越南學生數逐漸增加，學校聘請不少越南籍的行政助理。隨著產學專班開辦，過往在越南招生的耕耘順利接軌，如今也佔了該校境外生很大一部分。從龍華科大的案例可以發現，政府政策、學校行政對於學生是否友善，是境外生決定來台的重要因素。劉廣華受訪時則提及，銘傳大學輔導國際生的行政單位拆分成3個，讓境外生能夠獲得全面性的照顧，也是吸引學生的原因之一。
少子化、缺工，未來境外生招生勢必持續擴大
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。