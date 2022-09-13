境外生消長趨勢：馬來西亞生為何逐年減少？境外招生如何回應國內少子化、缺工問題？

疫情讓境外非學位生無法來台，導致109學年度的大專院校境外生總人數較前一年大減29.1％，創下102學年以來的新低。境外學位生受到疫情的影響較小，教育部公布110學年度最新境外學位生人數為6萬5383人，較全球疫情更加嚴重的去（2021）年上升4.8％，但仍不及近年水準。

其中，110學年境外學位生來源國前3名依序為越南（1萬4094人）、馬來西亞（1萬1307人）以及印尼（9867人），馬來西亞學位生人數一直到108學年都是穩居第一，106學年以1萬3433人達到高峰，足足是同年印尼或越南學位生人數的3倍之多。

自從政府開始推行「新南向人才培育推動計畫」，辦理既能培養技術人才、又可取得學位的「新南向外國學生產學合作專班」，並透過獎學金擴大吸引東南亞學生來台留學，來自越南、印尼的境外學位生從107年開始明顯上升，其中越南更是超車馬來西亞，一躍成為台灣最大境外生來源國。

備註：教育部所稱的「境外生」分為學位生與非學位生，學位生為正式修讀學位的外國學生、僑生（含港澳）及陸生，新南向外國學生產學合作專班也涵括在內；非學位生包含交換生、短期研習生、個人選讀生、大專附設華語中心學生、大陸研修生及海青班學生。

陸生人數雪崩式下滑，大專院校搶攻其他國家學生

而在東南亞學生大量來台之前，隨著立法院2010年通過《大學法》、《專科學校法》及《台灣地區與大陸地需人民關係條例》等俗稱的「陸生三法」，台灣各大學開始招收陸生。從101到106學年度，陸生人數穩定上升，但總統蔡英文上任後兩岸關係越趨不穩，人數逐年減少。直到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，中國教育部禁止陸生來台，陸生人數雪崩式下滑，110學年度的學位生人數縮水到4293人，是高峰期的一半。

目前還在台的陸生，多半於疫情前就已經在台灣就學，隨著這批陸生畢業返國，台灣大專院校的大學部基本上將不會有陸生。不過，陸生暫停來台所造成的境外生招生缺口，隨著新南向人才培育推動計畫的辦理逐漸上軌道，將由東南亞境外生補上。

相較其他大專院校，銘傳大學的境外生比例一直以來都很高，如110學年度為10.72％。但若細究近年人數消長的狀況，107學年度的陸生有469人，110學年度目前為止公佈的數字只剩149人，整整縮水了三分之二。對此，銘傳大學國際長劉廣華表示，校方必定會想要用其他國家的境外生補足陸生的短缺，而從數字上來看，雖然陸生人數減少，但銘傳的外國生人數在這3年間從779人增加到1111人，「陸生是非我們能控制的因素，動不了的話其他面向的（招生）力量會更大一點。」

東南亞學生來台的拉力與推力

不過，境外生招生當然不是要招多少就有多少，各國國情、制度以及我國招生策略、各大專院校的特色，都會影響境外生的招生狀況，也因此來自不同國家的境外生人數、比例都會各有消長，並非政策一聲令下就產生總體的改變。

除了陸生以外，東南亞學生一直都是台灣境外生招生主力。劉廣華指出，基於高教環境自由、價格合理，台灣對新南向國家學生的經濟誘因非常大，反觀去日本、韓國留學的開銷動輒都是3、4倍以上。儘管如此，不是所有東南亞國家的境外生數都在穩定上升，例如馬來西亞境外學位生數從98年到108年度都穩居第一，但從109年開始，雖然馬國仍維持水準、但逐漸被周邊上升的越南超車。

銘傳大學的馬來西亞學生招生數量一直都是名列前茅，劉廣華以該校的招生經驗解釋，為何該國一直有穩定大量的境外生輸入。多數來台的學生都是華語子弟而非馬來族，因此語言門檻自然較低，且馬來西亞學生共有3種身份，分別是外籍生、僑生和海青班學生，有更多元的入學管道。

至於馬來西亞學生數為何持平、甚至呈現緩降趨勢，劉廣華指出，其中一個原因在於中國疫情前就開始積極在馬國招生，廈門大學甚至在吉隆坡全資設置分校；再來是中國的技職體系也花上相當大的成本在招收馬國華裔國中學生，與我國海青班的招生標的重疊，但中國不只開出免費優惠、還給零用錢補貼，讓想出國的馬生多了選擇的機會。

除此之外，馬來西亞大學過往招生的名額保護「多數民族」馬來人，導致在華人教育體系升學的學生沒有大學可唸，只能到台灣或是歐美、澳洲國家就讀，但近來馬國政策改變，專科以上的新山英語學院、南方大學學院都升格成為4年制大學，讓華人子弟也能留在馬國升學，減少來台的可能性。

另一方面，越南、印尼境外生大幅增加的原因，是政府所開辦的「新南向人才培育推動計畫」。龍華科技大學國際交流中心主任郭冠麟指出，計畫中新南向產學專班的招生對象是以越南、印尼等國家的學生為主，辦理數年下來人數便逐漸超過馬來西亞。

根據教育部的統計，新南向產學專班108學年度總計開設46班、註冊1554位學生，109學年度總計開設34班、註冊1115位學生，110學年度出現大幅增加，總計開設78班、註冊2888位學生（註冊並不代表實際入學）。

而龍華科大約從2009年開始就已經和越南學校接觸、結成姊妹校，之後幾年越南學生數逐漸增加，學校聘請不少越南籍的行政助理。隨著產學專班開辦，過往在越南招生的耕耘順利接軌，如今也佔了該校境外生很大一部分。從龍華科大的案例可以發現，政府政策、學校行政對於學生是否友善，是境外生決定來台的重要因素。劉廣華受訪時則提及，銘傳大學輔導國際生的行政單位拆分成3個，讓境外生能夠獲得全面性的照顧，也是吸引學生的原因之一。

Photo Credit：銘傳大學國際處提供 銘傳大學輔導國際生的行政單位拆分成3個，讓境外生能夠獲得全面性的照顧，也是吸引學生的原因之一。

少子化、缺工，未來境外生招生勢必持續擴大