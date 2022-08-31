【專訪】烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立毫無道理，不排除今年內訪台
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國際法學者出身的梅列日科告訴《中央社》，根據1992年烏中建交公報，中國不反對烏克蘭與台灣建立非官方關係。由於國會議員不是官方代表，北京沒有理由阻撓烏克蘭國會成立對台小組，烏克蘭國會議員也有權訪問台灣。
文：陳韻聿（中央社記者）
烏克蘭國會近日建立跨黨派友台小組，遭北京施壓。發起友台小組的外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）告訴《中央社》，北京的作為欠缺正當性，且與台灣發展非官方關係不違背烏中協議。
梅列日科27日再度接受《中央社》專訪，回顧他推動這個小組的心路歷程及後續遭遇的壓力。友台小組8月中旬實質成立，待國會舉行全會即可由議長或副議長正式宣布，完備程序。不過，考量戰爭情勢變化及俄軍攻擊威脅，何時舉行全會仍未定。
友台小組料將擴大，不排除推動訪台
全名為「支持與台灣發展友誼以及經貿、文化和人道合作」的烏克蘭國會跨黨派小組目前有15名成員，除了自由派在野黨「歐洲團結黨」（European Solidarity）及「民意黨」（Holos）各有2位及3位議員加入，其他成員、包括主席梅列日科都屬執政的「人民公僕黨」（Servant of the People）。
梅列日科透露，近日另有兩名議員表達參加意願，小組人數可能增加。關於友台小組是否獲同為人民公僕黨員的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）支持，梅列日科說，澤倫斯基對小組成立不知情。
根據日期為8月15日的小組成立聲明，台灣在烏克蘭對抗俄羅斯侵略的過程中提供援助，因此有必要與台灣發展關係，與價值觀相近的社會深化連結有助捍衛自由、法治、民主等價值。聲明提到，小組的成立符合烏克蘭各項國際協定義務及「一中政策」；發展對台關係也符合歐洲聯盟（EU）方針及烏克蘭爭取加入歐盟的努力。
國際法學者出身的梅列日科告訴《中央社》，根據1992年烏中建交公報，中國不反對烏克蘭與台灣建立非官方關係。由於國會議員不是官方代表，北京沒有理由阻撓烏克蘭國會成立對台小組，烏克蘭國會議員也有權訪問台灣。
他強調，烏克蘭是與英、美、波蘭等國一樣的主權獨立國家，國會議員自然應享有與這些國家的議員一樣的發展對台關係權利 。
梅列日科透露，雖然還沒正式討論，但對台小組確實有訪問台灣的想法。他認為，烏克蘭國會議員訪台是「遲早會發生」的事，一如各國議員訪台般自然、符合常規，不需大驚小怪或大肆張揚；未來若有烏克蘭產業或文化界人士訪台，國會議員也可加入。
記者追問，除了烏方主動組團訪台，梅列日科及其他議員是否可能因為獲邀參加國際會議而前往台灣。梅列日科回應，「我不排除」、「事實上，我十分樂意訪台」。根據可靠消息，可能就在今（2022）年內。
與部分國家相較，烏克蘭國會跨黨派小組的組織規範相對鬆散，「動員力」也有限。不過，從友台小組成立過程看來，烏克蘭國會對台灣的興趣值得期待。
梅列日科告訴記者，他從未在議員間特別宣傳、甚至未曾在黨內尋求支持，但在他按程序將提案上傳國會電子文書系統後，兩天內就有他黨議員透過電子簽署加入，無論是速度或人數都超乎他預期。
他指出，部分對台小組成員具「台灣經驗」，另一些則是有興趣與台灣發展經貿、文化交流。他說，其中一名成員還因為中國近年收購烏克蘭頂尖飛機引擎製造企業「馬達西奇」（Motor Sich）的爭議，遭北京制裁。
不過，儘管遭中、俄雙雙制裁的英國國會外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）曾為他加油打氣、告訴他被中、俄制裁是「榮耀」，目前僅累積一枚俄羅斯制裁「勳章」的梅列日科說，他對遭北京制裁興趣不大。
他說，他期待有空間同時與中國和台灣維持正常往來，也希望中國終將走向自由民主。但中國對俄烏戰爭的態度令他心寒。
俄烏戰爭揭北京真面目，烏中戰略夥伴關係名存實亡
俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭。在此之前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平2月初在北京會晤，隨後發布聯合聲明，宣告雙方友好「沒有止境」；中方也支持俄方多項訴求，包括譴責北大西洋公約組織（NATO）積極「東擴」。
儘管北約是防衛型組織，不僅未曾主動尋求擴張，多年來更試圖維護與俄羅斯的夥伴關係並因此對俄周邊國家申請加入瞻前顧後，且在今年戰爭爆發前，加入北約還不是烏克蘭主流民意，莫斯科屢稱北約東擴、「拉攏」烏克蘭威脅到俄羅斯安全，以美國為首的西方國家必須為烏克蘭境內戰事負最終責任。
8月10日，俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）刊登對中國駐俄大使張漢暉的專訪。張漢暉以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例，宣稱為了遏制俄羅斯，以美國為首的西方集團刻意挑起俄烏關係「危機」，而為了壓制中國，美國大打「台灣牌」，甚至試圖在台海重演經實戰驗證有效的「烏克蘭劇本」，大搞亞太版「北約東擴」、居心叵測將烏克蘭與台灣問題掛勾。
8月17日，中國宣布參加9月1日登場、俄羅斯主持的「東方－2022」多國聯合軍演。根據俄羅斯國防部29日的公告，這場集中在東部軍區、睽違4年再度舉行的演訓涵蓋日本海、鄂霍次克海（Sea of Okhotsk），且俄羅斯太平洋艦隊和中國海軍將另行在日本海一帶操演。中方表示，參與演習「與當前國際和地區局勢無關」。
梅列日科說，種種跡象顯示北京不僅在外交戰場為莫斯科幫腔，更以具體行動支持。他已在烏克蘭公開呼籲重新審視對中關係，以及與中國在2010年代簽署的一系列雙邊「戰略夥伴關係」文件。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。