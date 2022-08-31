【專訪】烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立毫無道理，不排除今年內訪台

文：陳韻聿（中央社記者）

烏克蘭國會近日建立跨黨派友台小組，遭北京施壓。發起友台小組的外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）告訴《中央社》，北京的作為欠缺正當性，且與台灣發展非官方關係不違背烏中協議。

梅列日科27日再度接受《中央社》專訪，回顧他推動這個小組的心路歷程及後續遭遇的壓力。友台小組8月中旬實質成立，待國會舉行全會即可由議長或副議長正式宣布，完備程序。不過，考量戰爭情勢變化及俄軍攻擊威脅，何時舉行全會仍未定。

友台小組料將擴大，不排除推動訪台

全名為「支持與台灣發展友誼以及經貿、文化和人道合作」的烏克蘭國會跨黨派小組目前有15名成員，除了自由派在野黨「歐洲團結黨」（European Solidarity）及「民意黨」（Holos）各有2位及3位議員加入，其他成員、包括主席梅列日科都屬執政的「人民公僕黨」（Servant of the People）。

梅列日科透露，近日另有兩名議員表達參加意願，小組人數可能增加。關於友台小組是否獲同為人民公僕黨員的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）支持，梅列日科說，澤倫斯基對小組成立不知情。

根據日期為8月15日的小組成立聲明，台灣在烏克蘭對抗俄羅斯侵略的過程中提供援助，因此有必要與台灣發展關係，與價值觀相近的社會深化連結有助捍衛自由、法治、民主等價值。聲明提到，小組的成立符合烏克蘭各項國際協定義務及「一中政策」；發展對台關係也符合歐洲聯盟（EU）方針及烏克蘭爭取加入歐盟的努力。

Great to helm the 1st online dialogue between members of #Ukraine's🇺🇦 & #Taiwan's🇹🇼 parliamentary friendship groups. We got to know each other better & shared ideas on tackling common challenges. Our people are resilient & won't stop trying to #DefendDemocracy & #FreeTheFuture! pic.twitter.com/2VHh8iwlK7 — Олександр Мережко (@ChairOlek) August 25, 2022

國際法學者出身的梅列日科告訴《中央社》，根據1992年烏中建交公報，中國不反對烏克蘭與台灣建立非官方關係。由於國會議員不是官方代表，北京沒有理由阻撓烏克蘭國會成立對台小組，烏克蘭國會議員也有權訪問台灣。

他強調，烏克蘭是與英、美、波蘭等國一樣的主權獨立國家，國會議員自然應享有與這些國家的議員一樣的發展對台關係權利 。

梅列日科透露，雖然還沒正式討論，但對台小組確實有訪問台灣的想法。他認為，烏克蘭國會議員訪台是「遲早會發生」的事，一如各國議員訪台般自然、符合常規，不需大驚小怪或大肆張揚；未來若有烏克蘭產業或文化界人士訪台，國會議員也可加入。

記者追問，除了烏方主動組團訪台，梅列日科及其他議員是否可能因為獲邀參加國際會議而前往台灣。梅列日科回應，「我不排除」、「事實上，我十分樂意訪台」。根據可靠消息，可能就在今（2022）年內。

與部分國家相較，烏克蘭國會跨黨派小組的組織規範相對鬆散，「動員力」也有限。不過，從友台小組成立過程看來，烏克蘭國會對台灣的興趣值得期待。

梅列日科告訴記者，他從未在議員間特別宣傳、甚至未曾在黨內尋求支持，但在他按程序將提案上傳國會電子文書系統後，兩天內就有他黨議員透過電子簽署加入，無論是速度或人數都超乎他預期。

他指出，部分對台小組成員具「台灣經驗」，另一些則是有興趣與台灣發展經貿、文化交流。他說，其中一名成員還因為中國近年收購烏克蘭頂尖飛機引擎製造企業「馬達西奇」（Motor Sich）的爭議，遭北京制裁。

不過，儘管遭中、俄雙雙制裁的英國國會外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）曾為他加油打氣、告訴他被中、俄制裁是「榮耀」，目前僅累積一枚俄羅斯制裁「勳章」的梅列日科說，他對遭北京制裁興趣不大。

他說，他期待有空間同時與中國和台灣維持正常往來，也希望中國終將走向自由民主。但中國對俄烏戰爭的態度令他心寒。

俄烏戰爭揭北京真面目，烏中戰略夥伴關係名存實亡

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭。在此之前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平2月初在北京會晤，隨後發布聯合聲明，宣告雙方友好「沒有止境」；中方也支持俄方多項訴求，包括譴責北大西洋公約組織（NATO）積極「東擴」。

儘管北約是防衛型組織，不僅未曾主動尋求擴張，多年來更試圖維護與俄羅斯的夥伴關係並因此對俄周邊國家申請加入瞻前顧後，且在今年戰爭爆發前，加入北約還不是烏克蘭主流民意，莫斯科屢稱北約東擴、「拉攏」烏克蘭威脅到俄羅斯安全，以美國為首的西方國家必須為烏克蘭境內戰事負最終責任。

8月10日，俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）刊登對中國駐俄大使張漢暉的專訪。張漢暉以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例，宣稱為了遏制俄羅斯，以美國為首的西方集團刻意挑起俄烏關係「危機」，而為了壓制中國，美國大打「台灣牌」，甚至試圖在台海重演經實戰驗證有效的「烏克蘭劇本」，大搞亞太版「北約東擴」、居心叵測將烏克蘭與台灣問題掛勾。

8月17日，中國宣布參加9月1日登場、俄羅斯主持的「東方－2022」多國聯合軍演。根據俄羅斯國防部29日的公告，這場集中在東部軍區、睽違4年再度舉行的演訓涵蓋日本海、鄂霍次克海（Sea of Okhotsk），且俄羅斯太平洋艦隊和中國海軍將另行在日本海一帶操演。中方表示，參與演習「與當前國際和地區局勢無關」。

梅列日科說，種種跡象顯示北京不僅在外交戰場為莫斯科幫腔，更以具體行動支持。他已在烏克蘭公開呼籲重新審視對中關係，以及與中國在2010年代簽署的一系列雙邊「戰略夥伴關係」文件。