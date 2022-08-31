前蘇聯領袖戈巴契夫病逝享耆壽91歲，改變冷戰世界秩序成為20世紀最偉大政治領袖之一

（中央社）《俄羅斯新聞社》引述醫院官員的話報導，在未流血情況下結束冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），昨（30）晚在久病之後病逝，享耆壽91歲。戈巴契夫將葬在莫斯科墓園，與1999年去世的妻子賴莎（Raisa）比鄰。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴《國際傳真社》（Interfax），總統普亭（Vladimir Putin）對戈巴契夫的死表達深切哀悼。

蘇聯於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫辭去蘇聯總統，他率先帶動改革風潮，改變了世界秩序，但卻也喪失其控制權。

這位克里姆林宮領袖終於被他一手主導的改革風潮吞沒，不過，他將名留青史，成為20世紀最偉大政治領袖之一。

戈巴契夫在執政不到7年時間內，即領導這個世界最大的國家從共產主義步入民主政治，結束40多年來的東－西方冷戰。

不過，他卻未能駕馭橫掃舊政治體制，摧毀這個超級大國的那股力量。烏克蘭共和國1991年12月1日的公民投票表決支持脫離蘇聯獨立，粉碎了他維持一個自由共和國聯邦的夢想。

失去聯邦之後，戈巴契夫的聲望也煙消雲散，隨著11個共和國合組獨立國家國協，戈巴契夫發覺，他不但喪失權力，也沒有工作。

由於經常遭到他一手提拔，後來卻變成對手的俄羅斯第一任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的奚落，戈巴契夫終於在電視上宣布辭職。

這位身材矮壯，前額有明顯胎記的政治人物，改變了全球數以億計人的生活，武器競賽得以停止，超級強國在開發中國家所進行的無數「代理戰爭」，也因而告一段落。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 1985年11月19日，美國總統雷根（右）在日內瓦與蘇聯領導人戈巴契夫首次會面，於簽署武器條約時握手。兩國領導人就國際外交關係和軍備競賽問題舉行會談。

戈巴契夫最明顯的標幟是他所揭櫫的「重建」政策。在他所提拔的自由派與改革派人士敦促下，他於1985年3月上台後，即大力推動此一政策。

接下來6年9個月，蘇聯經歷了自從1920年代共黨掌權以來最大的變化，除了二次大戰之外，蘇聯在其他任何時期的變化都無出其右。

重建政策在這個一般人民只知道沙皇專制制度與共黨集權制度的國家，引進自由選舉的政府以及其他民主措施，終於使這個國家步上分崩離析之路。

重建政策同時也意味結束數十年來的共黨計劃經濟，在該經濟體制下，莫斯科擬訂計劃，嚴密控制所有經濟活動。

然而，由於邁向自由市場經濟的努力時斷時續，導致蘇聯陷入經濟衰退，物品短缺以及通貨膨脹接踵而至。

儘管戈巴契夫魄力十足，但是耐力不夠，無法堅持到底，等待他所播下的經濟改革種子開花結果。

就某個程度而言，戈巴契夫被他所受的馬克斯–列寧主義思想教育所害，這種教育教他以唯物論的眼光去觀察這個世界。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 1994年3月20日，戈巴契夫抵達桃園中正國際機場展開6天的訪台行程。訪台期間會見當時的總統李登輝及行政院長連戰，並赴立法院演說。圖為3月24日戈巴契夫和妻子賴莎在台北與傳統京劇歌手合影。

戈巴契夫從未完全掌握民族主義的力量與熱情，他在克里姆林宮當政期間，民族主義的力量促使蘇聯開始分裂。

經濟崩潰破壞了戈巴契夫早期的聲望，民主化剝奪了他的指揮權，蘇聯各共和國獨立自主的強烈意願，更使得他完全無立足之地。

自從1980年代末期以來，蘇聯的權力開始從戈巴契夫手中溜走，轉移至葉爾欽與其他共和國領袖手中。8月流產政變更加速了此一過程。

發動政變的8人都是戈巴契夫親自指派的高幹，其中包括其副總統與總理。

從那時起，制止政變的英雄葉爾欽即明顯的掌握了蘇聯的最高權力。戈巴契夫只是在其對手的恩賜下，勉強保住其地位而已。

葉爾欽的俄羅斯政府一個接一個接掌蘇聯中央政府各機構，其他共和國政府則擷取俄羅斯挑剩的其他大部份機關。

戈巴契夫除了名義上還指揮不容忽視的武裝部隊之外，已經一無所有。

然而，戈巴契夫在海外仍然是個英雄。德國人感謝他促成兩德統一，東歐人感謝他促成他們原先共黨政權的瓦解，世界各地的人們都感謝他降低了核子毀滅的威脅。

和平終結冷戰，戈巴契夫離世全球哀悼致意

（中央社）以不流血方式終結冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈巴契夫昨晚病逝，享耆壽91歲，各國領袖、國際組織紛紛致上哀悼之意。

《路透社》報導，戈巴契夫在久病之後逝世，將安葬在莫斯科墓園，長眠於1999年去世的妻子賴莎（Raisa）身旁。

以下是全球各界對戈巴契夫離世的回應：

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）

普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴《國際傳真社》（Interfax News Agency），普亭表達「他最深切的哀悼」，還說普亭「明天將給戈巴契夫的親友發一封慰問電。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

馬克宏推文「對戈巴契夫的離世傳達哀悼之意，他是一位和平人士，他的選擇為俄羅斯人民開闢自由之路。他對歐洲和平的承諾，改變了我們共同的歷史」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

「我對戈巴契夫離世深感哀痛，他是一位改變歷史進程、獨一無二的政治家。他為冷戰和平告終的付出比任何其他人都要多。」「這個世界失去了一位傑出的全球領袖、盡心盡力的多邊主義者，以及孜孜不倦的和平倡議者。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

「戈巴契夫是一位值得信賴和備受尊敬的領導者。他在終結冷戰上扮演關鍵角色並拉下鐵幕。這為自由的歐洲開路……這是我們不會遺忘的功績。」

前美國國務卿貝克（James Baker III）

「歷史將記載戈巴契夫是一位偉人，他引導國家走向民主。由於他決定不使用武力來維繫帝國，他在以和平方式終結冷戰方面扮演關鍵角色……整個自由世界都深深緬懷他。」

英國首相強生（Boris Johnson）

「我一直欽佩他以和平方式結束冷戰所展現出的勇氣和正直……在普亭侵略烏克蘭之際，他對開放蘇聯社會的不懈承諾仍是我們所有人的榜樣。」