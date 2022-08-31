看懂伊拉克近一年政治僵局：什葉派教士薩德是誰？為什麼他引退政壇會點燃新一波衝突？
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身為唯一敢同時挑戰德黑蘭和華盛頓的什葉派領袖，薩德贏得廣大民眾支持，其中一半以上是什葉派。許多人認為伊拉克並未因政府與這兩國關係密切而受益。伊拉克大部分什葉派政治勢力仍對薩德存疑，甚至懷有敵意。
（中央社）伊拉克去年改選國會以來，敵對什葉派系互鬥，政壇陷入僵局，導致國家遲遲沒有新政府、總理和元首。教士薩德（Moqtada al-Sadr）29日宣布退出政壇後，各方支持者爆發死亡衝突，使局勢更加混亂。
以下是法新社整理去年10月伊拉克選舉以來的大事紀：
- 提前大選
2021年10月10日，伊拉克提前改選國會，試圖平息在2019年底爆發、由不滿貪腐和公共服務瓦解的青年們帶頭的抗議。
什葉派教士薩德的政治運動本已是國會最大勢力，選前主打民族主義和反貪，選後的初步結果顯示席次又增加，然而大選投票率偏低。
薩德的對手——代表前民兵聯盟「人民動員」（Hashed al-Shaabi）的親伊朗聯盟法塔（Fatah）席次則大減。他們形容選舉結果為「騙局」並拒絕接受。
- 暗殺總理未遂
選舉結果導致情勢緊張好幾週。
成員混雜的支持群眾在巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone）一處入口靜坐。綠區是政府大樓和外國使館所在地。
11月5日，維安部隊與親伊朗團體的數百名支持者爆發衝突，一名示威者中彈身亡。
11月6日當晚，即將卸任的總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）在綠區的宅邸，被人用載著爆裂物的無人機暗殺不成，哈德米毫髮無傷脫身。沒有團體承認犯案。
- 政治角力
抗議期間，伊拉克各政黨試圖組成政府。
傳統上，主要的什葉派政黨會組成聯盟，不論它們各自贏得多少席次。
然而薩德堅持嘗試跟遜尼派穆斯林和庫德族盟友組成「多數政府」，激怒了他的什葉派對手。
- 最終投票結果
11月30日公布的最終選舉結果確認薩德派勝選，一共拿下國會329席中的73席，法塔聯盟只有17席，遠低於前一屆國會的48席。
- 爭執不休的開議日
2022年1月9日，新國會首場會議爭執激烈，敵對派系互就選舉結果斥責彼此，當天國會選出遜尼派穆斯林議長哈布西（Mohammed al-Halbussi）。
但法塔聯盟與薩德宿敵——前總理馬里奇（Nuri al-Maliki）所屬政黨的議員，組成親伊朗的「協調架構」（Coordination Framework），抵制國會表決。
- 新總統難產
伊拉克國會在2月7日至3月30日3度嘗試選出新總統，都宣告失敗。
傳統上，這個儀式性為主的職位是由伊拉克少數民族庫德族擔任。
總統選舉一般是組成新政府的第一步，接著才會任命總理、建立新政府。
- 挺薩德國會議員辭職
6月10日，73名支持薩德的國會議員全數辭職，以施壓對手趕快組成新政府，他們的席次由得票率第2高的候選人接替。
6月23日，64名新國會議員宣誓就職，使得親伊朗陣營成為國會最大勢力。
- 提名總理
7月25日，「協調架構」提名52歲的前部長蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）為總理。
- 薩德支持者衝進國會
不滿蘇達尼獲得提名，薩德支持者7月27日闖進綠區，在國會短暫靜坐。
3天後，數以千計的薩德支持者再次闖入綠區並衝進國會，揚言會待到「進一步通知」為止，但隨後將抗議活動移師到戶外。
8月12日，「協調架構」的支持者在綠區附近展開他們自己的靜坐示威，要求迅速組成新政府。
- 薩德退出政壇
8月17日，薩德抵制看守總理召開的危機談判。
10天後，他提議包括他自己的政黨在內的「所有政黨」都應該放棄政府職位，以助解決這波危機。
8月29日，他在推特（Twitter）上宣布自己「確定引退」離開政壇，還說與他所屬的「薩德運動」（Sadrist Movement）有關的「所有機構」將會關閉。
他的支持者隨後闖入巴格達的綠區，軍方宣布全國宵禁。
薩德的支持者與當局、獲伊朗撐腰的什葉派敵對聯盟支持者爆發衝突，造成23名薩德的支持者死亡，另有380多人受傷。
8月30日，薩德在中部城市納加夫（Najaf）發表談話，為了這兩天的衝突向伊拉克人民道歉，並下令支持者撤離綠區，支持者隨後開始撤離。
伊拉克什葉派教士薩德 從不法分子到政壇頭號人物
（中央社）伊拉克什葉派教士薩德在美國占領該國期間，一度是個飄忽不定的不法分子，美國想捉拿他，死活不論。後來他成了伊拉克政壇的造王者（kingmaker）和最有權勢的人物。
路透社報導，儘管擁有無可匹敵的影響力，薩德仍無法結束籌組政府的長期僵局，促使他要求國會中的「薩德運動」議員於6月集體辭職。
薩德29日表示，由於政治困境難以解決，他將退出政壇並關閉薩德運動所有機構，從而增加伊拉克情勢陷入動盪的可能性。
他在推特寫道：「我特此宣布我確定引退。」他並批評其他什葉派政治領袖不聽從他的改革呼籲。
薩德堅定反對伊朗和美國，過去他退出政壇後曾經捲土重來，他擁有數百萬追隨者，影響力巨大，這些人已證明他們準備聽從他的號召走上街頭。
2003年美國率盟國入侵之前，他在伊拉克以外幾乎無人知曉。但很快他便成了反抗占領的象徵，而他的權威大多來自他的家庭背景。
薩德的父親是備受尊敬的穆罕默德．沙迪克．薩德（Mohammed Sadeq al-Sadr），他因公開批評當時的獨裁者海珊（Saddam Hussein）於1999年遭到暗殺。1980年，薩德父親的表兄弟巴克爾（Mohammed Baqir）也被海珊殺害。
華府智庫中東研究所（Middle East Institute）資深研究員史林（Randa Slim）指出，沒有這份家族遺產，薩德不可能有今天的成就。
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