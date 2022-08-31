巴西與世隔絶的原住民「洞人」去世，生前全部落被殺害只剩他一人獨活
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這名男子生前生活在朗多尼亞州（Rondônia）塔納魯（Tanaru）地區，是當地一個原住民部落的唯一成員。據信，早在1970年代，他所在部落的大多數人就被想要擴大土地的農場主殺害了。1995年，他所在部落的6名剩餘成員遭到非法礦工的襲擊後身亡，他成為唯一倖存者。
巴西官員稱，該國一個與世隔絶的原住民部落的最後一人已經去世。該男子的本名不為人知，通常被稱為「洞人」。
年齡約60歲的他被認為是自然死亡，其遺體於8月23日在他的草屋外的吊床上被發現。
這名男子生前生活在朗多尼亞州（Rondônia）塔納魯（Tanaru）地區，是當地一個原住民部落的唯一成員。據信，早在1970年代，他所在部落的大多數人就被想要擴大土地的農場主殺害了。
1995年，他所在部落的6名剩餘成員遭到非法礦工的襲擊後身亡，他成為唯一倖存者。
巴西原住民機構國立印第安人基金會（FUNAI）在1996年才意識到他的存在，並從那時起一直監測他在該地區的安全。
在一次例行巡邏中，該機構人員在他所住的一間草屋外的吊床上發現了他的屍體，上面覆蓋著金剛鸚鵡的羽毛。
原住民專家馬塞洛．多斯桑托斯（Marcelo dos Santos）對當地媒體表示，他認為該男子知道自己即將死去，所以把羽毛放在了自己身上。
「他在等待死亡，沒有暴力的跡象，」他說道。他稱這名男子的屍體被發現前，可能已經死亡了40到50天。
官員表示，他的小屋沒有受到任何入侵的跡象，管理部門將對他進行屍檢，以確定他是否感染了某種疾病。
由於這名男子一直避免與外界接觸，所以不知道他說的是什麼語言，也不知道他可能屬於哪個民族。
他之所以被當地人稱為「洞人」，是因為他曾挖過很深的洞，其中一些被他用來誘捕動物，而另一些似乎是用於藏身。
2018年，原住民管理部門的工作人員在叢林中成功拍攝了他。在畫面中，可以看到他用類似斧頭的東西砍樹。
從那以後他就再也沒有露過面，但工作人員發現了他的草屋和他挖的深洞。
有些洞的底部有削尖的尖刺，據信是他獵殺動物的陷阱，可以用來抓捕野豬。
多年來在該地區發現的證據還表明，該男子種植了玉米和木薯，還曾採集蜂蜜以及木瓜和香蕉等水果。
根據巴西憲法，原住民有權使用他們的傳統土地，而從1998年開始，進入他居住的被稱為塔納魯原住民保留地（Tanaru indigenous Territory）一直受到限制。
這片8070公頃土地的周邊地區是農業用地，土地所有者過去曾對被禁止進入原住民領地表示不滿。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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