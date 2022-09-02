俄烏戰爭、極端氣候、COVID-19引發全球能源危機，盤點歐亞各國七種應對方式

文：斯泰芬妮・海伽蒂（Stephanie Hegarty）

面對熱浪、乾旱、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行和戰爭等諸多因素下而引發的全球能源危機，德國政府最近緊急提出一系列限制和遏制能源消耗的措施，包括強制限制室內溫度設置等，讓習慣了相對舒適生活的人們為之一震。

不過，不斷上漲的能源成本已經幾乎觸及到地球的每一個角落、每一個人，因此德國也並不是提出「創新」方法來應對的唯一國家。

以下是從歐洲到亞洲一些不同國家政府試圖應對危機、解決問題的七種方式。

1. 限制供暖和空調

直接受到烏克蘭戰爭的影響，歐洲正面臨著需要支付世界上最高能源價格的危機。此前，俄羅斯已經開始限制通過「北溪1號」（Nord Stream 1）輸送天然氣的供應量，作為對歐洲各國政府施壓的一部分；因此，杜絶能源浪費已成為歐洲各國政府必須面對的首要任務。

歐盟已經制定計劃，以期今年冬季天然氣消費量減少15%，並確保天然氣儲備在11月1日之前達到總儲存能力的80%。

德國，法國和西班牙都推出規則，將冬季公共建築的供暖溫度限制在最高19攝氏度以內。法國和西班牙還將夏季空調的最低溫度分別設定為26和27攝氏度。

在法國，新規則要求開空調的商店必須把門關上，否則將被處以750歐元（約750美元）的罰款。

「簡單的措施，例如在歐洲將暖氣降低幾度，就可以節省出與北溪管道冬季供應等同數量的天然氣，」國際能源署說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國商店門上貼著的通知：「使勁推！我們在營業，我們開空調。」

2. 熄燈節電

德國表示，公共建築和紀念碑夜間將不再照亮；在西班牙，商店櫥窗必須在晚上10點以後關燈。

法國認為，他們推出的措施可以減少能源消耗的10%。

法國對俄羅斯天然氣的依賴程度與鄰國德國不同，因為法國42%的電力供應來自核能。但是，熱浪和乾旱影響了幾個核電站的冷卻機制，迫使發電量減產。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 柏林舊宮——夏洛滕堡宮停止照明

3. 人工降雨

中國正面臨著另一種能源危機。雖然來自俄羅斯的石油和天然氣供應沒有受到戰爭的嚴重影響，但中國遭遇嚴重高溫和乾旱，導致河流乾涸，極大地影響了水電行業。

在四川省，80%的電力來自水力發電，監管機構迫使工廠關閉六天以遏制電力消耗，辦公室和商店必須關燈、停用空調。重慶等鄰近城市也頒布了類似的措施。

中國農業部宣佈了「雲播種」計劃，將化學物質釋放到雲中以刺激降雨，但是尚未提供有關人工降雨確切地點等詳細訊息。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國經歷有記錄以來最嚴重的乾旱之一，長江水位驟降。

4. 減少工作

巴基斯坦也提出了省電的新方法。

六月，伊斯蘭堡宣佈將把政府部門的工作時間從每周6天減少到5天，推翻了幾個月前剛剛宣佈的另外一項措施，當時巴基斯坦新政府上任，承諾提高政府效率。

僅僅幾周後，巴基斯坦的氣溫就達到了50攝氏度，給國家電網帶來巨大壓力。全球能源價格飆升雪上加霜，現在當局正在考慮讓政府工作人員每周五居家辦公。

5. 學校停課

巴基斯坦南亞鄰居孟加拉國正在採取類似措施。學校每周多關閉一天——學生現在周六和周五休課。公務員的辦公時間每天減少一小時。

孟加拉國依賴進口液化天然氣，這是價格最昂貴的燃料之一。這也意味著，它必須與歐洲更富裕的經濟體競爭供應。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 孟加拉人抗議示威，要求降低能源、燃料、食品價格。

6. 轉向核能

在一些地方，飆升的能源價格導致人們重新轉向化石燃料。印度6月份進口的煤炭數量創下歷史新高，儘管政府此前計劃減少煤炭進口。

但各國也在考慮其他選擇。日本在由於福島核電站災難決定放棄核能11年之後，正在考慮投資新的核電站並重新啟動閒置反應堆。

7. 求助太陽

這場能源危機也可能成為再生能源的福音。法國正計劃提高風能產量。

南非和中國等國家鼓勵企業和普通人投資安裝屋頂太陽能板，制定規則和定價結構，允許人們將電力賣回電網。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航