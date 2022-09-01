《重新翻印阿波羅》：憑一己之力修復阿波羅登月老照片，再現人類進入太空世界的精彩瞬間
我們想讓你知道的是
一本新書問世《重新翻印阿波羅》（Apollo Remastered），這本輝煌精湛的書中收集了400張相片，詳細記錄了人類第一次進入另外一個太空世界的精彩瞬間。
「我一直想看到他們當時看到的東西，登上太空飛船，從同一個窗口望出去，看到他們當初在月球漫步時看到的東西。」安迪・桑德斯（Andy Saunders）有個令他執著的興趣，那就是阿波羅登月項目，那是人類歷史上的一個里程碑事件。
但是他還有個很深的困惑，那就是記錄1960年代末和1970年代初非凡的太空之旅的圖片，或者說那些展示給我們的圖片，經常不夠細膩，過於平淡，極度壓縮。
這就是為什麼這個在英國柴郡（Cheshire）的房地產開發商幾年前決定先暫停自己的事業，投入大量時間搜索研究美國航天局的圖片庫。
結果就是一本新書問世《重新翻印阿波羅》（Apollo Remastered），這本輝煌精湛的書中收集了400張相片，詳細記錄了人類第一次進入另外一個太空世界的精彩瞬間。
許多圖片的場景為公眾所熟悉，都是歷史上最具象徵意義的相片。但是還有一些公眾之前從未看到的相片。圖片清晰和層次分明讓人看過有伸手觸摸的衝動。
這本書大獲成功，部分原因是他用了分辨率很高的機器掃描了原始電影資料（這些資料被美國宇航局在深度凍結狀態下保存），部分原因是他使用了現代數碼編輯和提升技術，其中有一、兩個技術是他自己開發的。
安迪說：「見證歷史的重要時刻，應該能看到可信質感的照片，否則沒有道理可言，因為當時他們使用了最好的相機，最好的鏡頭和最好的膠片，用了世界上最好的膠片衝印設備。」
在他「重新翻印」的這本書裡，我們能看到尼爾・阿姆斯壯站在月球上的照片，圖片清晰，他的面貌能夠被辨認出。（怎麼沒有更多的這位歷史人物在月球表面的照片呢？）
書中還有發生故障的阿波羅13飛船上的第一個清晰圖像，那次從地球飛往月球的阿波羅13號飛船幾乎發生災難性事故。
在阿波羅14號登月的圖片裡面，我們能把太空人艾倫・謝潑德（Alan Shepard）擊打的高爾夫球放大觀看 ，他說把球打出去「好幾英里遠」。實際上球只飛出去40米。
安迪給人印象最深的的一些製作是16毫米的影像，由太空人在從月球返回地球的太空船裡拍攝。在阿波羅的檔案中約有10小時這樣的資料。安迪使用了編輯軟件當中的「堆疊」功能，分層，對齊，合成不同畫幅，使畫面能更清楚地表現細節，就像是用質量更好的相機拍攝的一樣。
一個經典的例子就是能看到「提示卡片」，阿波羅8號的太空人比爾・安德斯（Bill Anders）在飛船上製作「家庭電影」時使用過。每個單個的畫幅都有模糊和「噪點」。但這些畫幅經過安迪電腦的處理，就顯示出從前沒有顯示的東西，諸如個人安德斯手錶上單個的指針。
在重新錄製的相片中，安迪最喜歡的可能是被用作書籍封面的那張。當然在阿波羅檔案中他看過的3萬5000張相片中，那張照片看上去並不突出。那種照片曝光時間太短。
唯一利用的光源是靠近頂部很小的閃光，看上去像窗戶中的反光。但是經過現代數碼軟件魔幻般的處理手段後 ，呈現出的就是一張真正歷史性的照片：阿波羅9號的指揮長吉姆・麥克迪維特（Jim McDivitt）帶著球形頭盔，在距離地面很高的高度正好手工操作將兩個非常對接。
安迪解釋說，「那是一張1969年阿波羅太空人絶對震撼的肖像照片，太空人往窗外向上看，充滿了驚奇。」
「當時的實際情況更精彩，因為麥克迪維特正在操作飛船對接，那是個事關重大的操作。那是第一次人類在能把他們帶回地球的太空飛船裡面，因為他們當時正在測試登月飛船，飛船沒有隔熱瓦。因此如果他們對接不成功，他們可能就無法返回。那是個難以置信的，關鍵的歷史性時刻。」
安迪還專門學習了光影和色彩。在製作過程當中，他同太空人交談，獲得他們的第一手印象。他還聽了許多小時的太空人執行任務的音頻錄音，從裡面尋找拍攝照片時太空人觀察到的細節。他明白許多這種小技巧。
他說，「所以這些事情都是影響照片色彩的因素。」
「一些膠片比另外一些的陳舊速度更快；一些處理手段略有不同；一些掃描方式稍微不一樣；而且如果太空人從指揮艙的窗口拍照，色彩會稍有不同，和登月艙窗口向外拍照的色彩不同。」
在不久的將來，美國宇航局將試圖重振阿波羅精神。
美國宇航局將開啟阿提米絲計劃（Artemis），用一支巨大的新型火箭將一個太空船送入月球軌道。這是一次不載人的測試太空飛行，載人登月飛行在今後幾年內進行。
阿提米絲肯定是一次壯觀的發射。我們能夠期待相機從不同角度拍攝的照片，360度的vistas, 4K的分辨率和實時傳輸圖像。
安迪說他將要做一個充滿熱情的觀眾，但是他懷疑所有的現代技術都可能比不了老膠片的浪漫。「你知道，我們將看到第一個女性在月球上行走，那將是個令人難以置信的時刻。希望有人會記得要拍張照片。」
《重新翻印阿波羅》將由企鵝出版社9月1日出版發行。那些照片將被巡迴展出，9月底展覽從皇家阿爾伯特大廳開始，11月展覽在格拉斯哥的科學中心展出。安迪在社交媒體Twitter和Instagram上面討論他的照片。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 下一站月亮：科學家首次在月球土壤中種出植物，太空園藝不是夢
- NASA「阿提米絲計劃」：火箭發射前夕發生故障，美國重返月球要再等等
- 【圖輯】 詹姆斯韋伯太空望遠鏡第二批照片釋出：捕捉到恆星誕生時的閃閃發光，NASA公布5張絕美影像
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
從理論走向實踐：元宇宙熱門應用出列，AWS雲端專家開放洽詢
我們想讓你知道的是
無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。首先第一步，就是諮詢 AWS 雲端技術專家。
自從「元宇宙」（Metaverse）這個詞被喊出來後，全世界大約花了半年的時間暸解元宇宙的概念，並在這個名詞上丟出各式各樣的想像。接下來，是時候從理論走向實務發展，捲起袖子來進行元宇宙拓荒了。
首先要認知到的是，元宇宙的基礎開發過程高度仰賴如Amazon Web Services (AWS) 的雲端科技， 透過佈局全球的基礎設施、強大的網絡運算能力、數據湖倉、AI／ML工具、雲端渲染 （cloudrender）等產品和服務，能滿足Web 3.0世界所需的超低延遲、虛實結合、去中心化區塊鏈平台、物聯網等解決方案需求，更使元宇宙的建構演變為各種創新的集合體。
而值得令人興奮的是，無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。
直擊應用場景！跟著AWS初探元宇宙，就是這麼簡單
究竟元宇宙如何實現，是否有一定的入門門檻？雲端科技、元宇宙等技術，對某些個人或企業組織來説還太過遙遠或生硬；然而，在AWS廣大的合作夥伴網絡及解決方案下，部署服務、發展創新並沒那麼困難。
如果此刻有些新奇趣味的點子，已經在你的腦海裡浮現，它們很有可能正好是初探元宇宙的絕佳應用時機。例如以下需求：
- 以頂尖的直播技術向世界推廣遊戲或產品：Amazon Interactive Video Service （Amazon IVS） 是能輕鬆快速設定的受管即時串流解決方案，非常適合用來建立互動式影片體驗，打造可供世界各地任何觀眾可用的低延遲即時影片。你可以透過Amazon IVS播放器SDK和定時中繼資料API輕鬆定製和增強觀眾體驗。立即建立應用場景！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 在以太坊鏈上鑄造 （mint） 及佈署NFT：使用Amazon Managed Blockchain讓NFT開發人員能夠專注於他們的智能合約開發，無需費心維護以太坊節點以中繼區塊鏈交易或查詢區塊鏈數據的狀態。立即部署NFT！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 快速建立專屬的NFT商城 （NFT Store）：Qubic能幫助品牌從台灣放眼世界，快速進入Web 3.0的世界。許多企業與名人正以NFT的形式通過數位商品、收藏品、內容和時刻來建立新的客戶體驗和產品供應。立即創建NFT商城！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 建立元宇宙世界的高級房產或遊戲的虛擬空間：「MAKAR XR編輯平台」可創建多樣化XR數位內容，包含：AR圖像辨識模組、AR空間定位模組（MR混合實境）、VR虛擬實境模組、數位行動學習教材製作系統及學習歷程與分析等，並支援多元行動載具。立即創建屬於你的元宇宙！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 有效管理你所發行的虛擬貨幣或資產：Web 2.5的階段，有哪些可能的解決方案可以試做？私鑰的管理、節點的維運、熱錢包、使用者界面與防火牆，再到API Gateway、KOL及社群維運、NFT發行、數據分析等，從基礎層級到營運層級的各種面向該如何考慮？有哪些DeFi的平台工具可應用？立即填寫聯絡方式！讓AWS帶你暸解應用細節
以上熱門應用場景，是搶佔元宇宙浪頭的第一步。若想探索更多元宇宙應用策略，可在此填寫聯絡方式，AWS雲端專家將主動與你聯繫。
最後，若你本身就是開發者，那麼對於元宇宙的技術需求、AWS能提供的對接服務，應該也不陌生。舉凡：全球基礎設施佈建、資料湖、機器學習、渲染 / 雲端遊戲、沉浸式AI、CI／CD、GPU執行個體渲染、NICE DCV遠端視覺化協定、3D VR／AR雲端原生應用、AWS Wavelength、微服務等，AWS都能提供完善的支援與解決方案。瞭解元宇宙客戶案例