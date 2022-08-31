法媒：北京打探外國對攻台反應、莫斯科提議動武時與俄結盟

法媒：北京打探外國對攻台反應，莫斯科提議習近平動武時與俄結盟

（中央社）法國情資新聞網站《情報在線》昨（30）日揭露，中國政府正為進犯台灣做準備，已指派海外情報網打探若北京攻擊台灣，外國政府將會有何反應，以及若美軍協防台灣，其盟友是否給予支持。

法國《情報在線》（Intelligence Online）報導，中華人民共和國國家安全部部長陳文清為了進一步制定對台策略，已展開海外情資蒐集工作。

《情報在線》表示，中國國家主席習近平幾天前要求國安部長陳文清負責動員海外調查人員蒐集外國情資，任務就是評估各國政府對於中國人民解放軍企圖以武力控制台灣的反應。

國安部想要知道若美國軍事協防台灣，美國盟友是否真的有意願支持它。且國安部近日傳閱一份俄羅斯制裁中程影響分析報告，認為國際社會不可能長時間對中國祭出相似行動，這個結論也讓北京更確定派出解放軍進犯台灣的想法。

於此同時，中共中央宣傳部也在大力度宣傳，堅稱須以武力解決台灣問題。因此，中國媒體上，由研究學者或軍方沙盤推演攻台可能性的訪問越來越多。

《情報在線》寫道，中共正試圖給解放軍時間，完成對台行動的準備工作，並最大化利用美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的頻繁軍演。這些軍演的目的是為了一步步讓人民與金融市場做好準備，面對軍事攻擊帶來的衝擊，也希望把台灣作為習近平第三任期內的「大勝利」。

此外，根據《情報在線》獲得的資訊，莫斯科試圖說服習近平在攻克台灣上接受其協助。報導指出，儘管俄羅斯已經說服部分中國學者接受這個結盟，更在7月初派出3艘軍艦到花蓮外海，但中共目前為止仍拒絕這份提議。

報導表示，中國傾向對台灣行動採速戰速決、不尋求外援的策略。且習近平不希望讓人以為，俄國對台海的政治戰略協助將能換來中國對在烏克蘭前線戰事的支援。

《情報在線》為專門報導國家級情資的新聞網，關注政治、經濟與科技情報，報導常引發國際效應，包括揭發法國水泥巨擘拉法基集團（Lafarge SA）疑似收受伊斯蘭國資助、美國前總統川普授意下的以巴情報秘密會議、美國軍事承包商秘密收購以國惡意軟體「飛馬」開發者NSO集團等。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2022年2月烏俄戰爭爆發前，俄羅斯總統普亭前往中國北京與習近平會談。

前參謀總長新書示警 ，中共犯台首先破壞海峽中線

（中央社）前參謀總長李喜明即將出版新書，他透露中共意圖以武力侵犯台灣的三部曲，首先就是增加機艦擾台，破壞海峽中線的潛規則，使兩岸之間避免誤判、防止意外的機制愈來愈脆弱，這是個非常危險的警訊。

聯經出版社預定9月出版李喜明新書《台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想》。李喜明在書中以49年戰略實務經驗，強調台灣應積極發展強化不對稱戰力的「整體防衛構想」才能對抗中共武統台灣野心。

根據新書摘要，李喜明認為，中共對台武力鬥爭，第一步是用持續漸增的軍事壓迫「以武抑獨」。中國侵犯台灣防空識別區（ADIZ）且繞台航行的機艦數量將會更多、頻率將會更高、位置將會更近。

他說，其中最需擔憂的是兩岸軍事活動的潛規則「海峽中線」遭破壞。過去幾十年，海峽中線一直扮演兩岸軍事行為準則的楚河漢界，兩岸雖無軍事互信機制，但有了海峽中線這條潛規則；不得不面對的現實是，海峽中線畢竟只是兩岸軍事活動的潛規則。

他說，當任何一方不再願意遵守這個潛規則，「海峽中線」將只是一個名詞，不再能夠發揮實質作用。未來這種「以武抑獨」的軍事威懾只會有增無減，使兩岸之間避免誤判、防止意外的機制愈來愈脆弱，是個非常危險的警訊。

李喜明表示，中共第二步是藉懲罰性軍事打擊「以武制獨」。中國雖然不斷在台海軍事施壓，企圖創造新的「現狀」，但只要台灣海空第一線兵力能謹慎應對、進退有據，即便處境艱難，尚不至於兵戎相見。

李喜明表示，就現況觀察，習近平企圖是不受任期限制，繼續掌權領導。換言之，他今（2022）年底在二十大續任中共中央總書記是延續掌權關鍵。如情勢演變非如所願，黨內不願支持習無期限延任，在激烈黨內鬥爭之下，若習居於劣勢，選擇對台發動局部性武裝衝突以作為其政治賭注，並非毫無可能。

李喜明認為，習近平恐依政治鬥爭目標所需，選擇小自攻擊台灣特定機艦，大至以遠距火力打擊台灣軍事目標，或選擇性攻占外島等作戰行動。

李喜明表示，中國最後目的，是用跨海作戰實質占領台灣達到「以武統一」。近幾年中共對內要處理新疆再教育營、香港反送中、國安法等維穩問題，對外則須面對與鄰近國家的領土紛爭等國安議題，年底習近平續任中共中央總書記，自須優先處理這些事項，然而當前中共最困難問題，是來自美國的挑戰。

李喜明表示，面對美國挑戰，除非產生重大政治變局，中共恐暫無能力另興風波、同時在台海開闢更棘手戰場。即使如此，台灣仍然必須戒慎恐懼，一旦中國順利解決內外挑戰，在自信心爆棚的民族情緒之下，中共勢將以更強勢軍事及經濟手段，壓迫台灣。

李喜明表示，屆時如果台灣堅持不肯上桌談判妥協，中共終將對台用兵，達成「武力統一」的目標。

李喜明認為，中國迄今尚未進犯台灣，主要有四大原因，第一是「台灣海峽的天塹深溝」難以進攻，第二是因「中共內部不穩無暇顧及」，第三是「美國因素」， 第四是「區域國家高度關切」。中國是否會武統台灣沒有定論，但中國企圖統一台灣的意志不容質疑，台灣必須審慎應對。