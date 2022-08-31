中共二十大10/16北京登場，關注習近平第三任期、人事布局是否打破「七上八下」潛規則

（中央社）中共中央政治局30日召開會議決定，將於10月16日在北京召開中共第20次全國代表大會，並將於10月9日先召開中共第19屆中央委員會第七次全體會議。

《新華社》報導，中共中央政治局這項會議由總書記習近平主持，並研究19屆七中全會及二十大籌備工作，作出上述決定。報導提到，政治局將向19屆七中全會建議，在10月16日在北京召開二十大。

會議強調，中共二十大「是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會」。大會將「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀。」

大會將「全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗」。

同時「深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進『五位一體』總體布局、協調推進『四個全面』戰略布局，繼續扎實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

根據報導及往例，中共二十大將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。而目前大會各項籌備工作「進展順利，要繼續扎實做好大會籌備工作，確保大會勝利召開。」

分析：胡春華、汪洋是中國下任總理熱門人選

據分析，中國副總理胡春華及全國政協主席汪洋是下任總理熱門人選。此外，李克強是否留任中共政治局常委，將是影響中共二十大整體人事布局的關鍵因素。

《明報》24日刊登文章指出，中共二十大人事安排的焦點之一是現任總理李克強的接班人選；由於李克強已經連任兩屆總理，按照憲法規定不能連任。

據分析，雖然二十大並不直接決定總理人選，但在以黨領政的中國政治體制下，黨代表大會的常委安排，將會直接顯示相關繼任人選。

文章表示，67歲的李克強在二十大上是全退還是改任全國人大委員長，繼續做黨內第二號人物，將關乎中共二十大的總體人事大盤。

在總理接班人選上，文章指出，目前的熱門人選是胡春華及汪洋。

59歲的胡春華，按年齡是現任4名副總理中唯一可以留任者，又是兩屆政治局委員，符合「入常」資格，也合乎國務院歷任總理均由副總理晉升的慣例。

但文章表示，問題是若按資歷，胡春華做總理即使排第三位，也要越過未到退休年齡的現任常委汪洋、王滬寧和趙樂際。

汪洋也曾做過副總理，由四晉三或二（政治局常委排名）亦符倫理，但政協主席接總理卻是史無前例。

文章表示，另有一種說法是，由於習近平將會在二十大破例連任，所以李克強、汪洋等人可能都破例留任，但尚難定論。

王毅屆齡能否破格接替楊潔篪，專家：有機會

中共今秋召開二十大，領導人習近平屆時將力拚3連任並展開新一屆人事布局，在涉外人事方面，外長王毅能否取代中共外事一把手楊潔篪最受矚目，專家說王毅雖被看好，但年紀是個大問題。

香港《南華早報》（SCMP）22日報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪可說是領導人習近平處理涉外事務最仰賴的一把手，現年72歲的他引領中國外交界將近10年後，預料今秋二十大將卸任。

至於現任國務院委員兼外長王毅是否將依據黨內不成文的「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）規定而退休，目前仍是未知。

王毅今（2022）年10月將滿69歲，不過多數中國外交界人士與全球觀察家認為，王毅是有可能成為不適用「七上八下」的例外，尤其是當前台海緊張加劇及中美關係惡化的情況下。

《紐約時報》（The New York Times）22日報導，王毅現年68歲，2013年擔任外長至今，是近年來任職時間最長的中國外交部領導人。

他曾出使日本，當時北京有意改善中日關係，而王毅說一口流利的日語，曾在東京與日本商人打高爾夫球。

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中心中國項目主任孫韻說，他在日本時是「紳士，而不是戰士，後來當了外交部長，變成一個完全不同的人了。」

像是香港爆發「反送中」抗爭期間，中共領導人習近平提醒中國外交官要發揚鬥爭精神，王毅則是在2019年外交部部慶70週年呼應並重申鬥爭精神。

南早報導指出，上月王毅在黨內極力讚揚並擁護「習核心」，還有王毅藉著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台對美日兩國不假辭色的強烈抨擊等表現，專家說，他動作頻頻顯然正極力攀附權力核心。

儘管後文革時代的新一代外交官在中國政壇逐漸嶄露頭角，而當前中國正遭遇堪稱數十年來最具敵意的對外局面之際，這個位於東亞且幅員遼闊國家的外交人才，卻面臨著世代斷層與青黃不接。

因此看好王毅可望破格的專家說，當前中國領導階層正忙於應付層出不窮的外交危機，而王毅經驗豐富、人脈廣而且外交手腕有一套，可說是不可或缺的幹才，所以他會留下來並更上層樓，晉升至25名委員組成的政治局，並取代楊潔篪的職缺。