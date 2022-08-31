烏克蘭在南部赫爾松展開全面反攻；俄國傘兵逃到法國尋求庇護，揭露「侵烏俄軍幾乎無法作戰」

（中央社）烏克蘭總統府表示，被俄羅斯占領的烏國南部赫爾松（Kherson）地區今天（當地時間30日）爆發激烈戰鬥，烏軍已「在各個不同方向」進行反攻。

法新社報導，赫爾松大部分地區濱臨黑海，與其同名的省會赫爾松，於6個月前莫斯科發動入侵時，即被俄軍占領。

隨著烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區戰爭大致陷入僵局，分析人士數週以來一直宣稱，戰鬥可能向南部轉移，以便在冬季到來之前打破僵局。同樣在今天，俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）的新攻擊造成至少5人死亡，官員敦促民眾留在室內。

不過許多注意力仍集中在南部的反攻上。烏克蘭總統辦公室於上午戰情更新中表示，「赫爾松地區幾乎全境都發生激烈戰鬥」。更新稱：「強大爆炸日夜持續不斷」，「烏克蘭武裝部隊朝各個方向發起進攻行動」。

在赫爾松市以北70公里前線附近的別列茲涅古瓦捷鎮（Bereznehuvate），法新社記者看見士兵在路邊休息並聽到炮火聲。

不願透露姓氏的60多歲步兵維克多（Victor）說：「我們把他們逼退到很遠的地方。」但維克多的指揮官、阿富汗戰爭老兵歐勒山大（Oleksandr），預期重新奪回赫爾松的戰鬥將會「漫長而複雜」。

俄羅斯國防部則宣稱，烏克蘭在南部的攻勢「潰敗」，期間「大規模損失」1200多名軍人和數十件裝備。

英國國防部警告，自8月初以來，俄羅斯已做出「可觀的努力」，在貫穿赫爾松市的第聶伯河（Dnipro River）西岸增援部隊。

烏克蘭總統府聲稱烏軍部隊已摧毀「幾乎所有大型橋樑」，赫爾松地區「只剩下人行道」。

英國外交部稱，「赫爾松周圍的大多數單位可能人手不足，且依賴第聶伯河上的渡輪和浮橋等脆弱補給線」。該部今天表示，「目前還無法確認烏克蘭進展的程度」。

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護，揭侵烏俄軍真實面貌

俄羅斯傘兵費拉提耶夫（Pavel Filatiev）以第一人稱砲轟對烏克蘭的戰爭後，突然之間在俄國聲名狼藉，害怕被報復的他逃出母國，並於28日抵達法國，尋求政治庇護。

費拉提耶夫在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）的尋求庇護者等候區告訴法新社：「當我聽到高層要求以假新聞為由判我15年徒刑時，我即明白在此地已無路可走，我在俄國的律師沒辦法為我做任何事。」

34歲的費拉提耶夫離開軍隊一段時日後，去（2021）年重新加入父親曾經待過、基地位於克里米亞半島的俄羅斯第56空降團。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）2月24日對基輔展開「特殊軍事行動」時，這批傘兵被派到烏克蘭南部。費拉提耶夫在烏南大城赫爾松（Kherson）與梅科萊夫（Mykolaiv）附近度過2個月，接著因眼部感染撤離前線。

8月他上傳一份141頁的文章到社群網站VK（VKontakte）砲轟說：「我們沒有道德權利去攻擊另一個國家，尤其是最靠近我們的國家。」

費拉提耶夫在文中抨擊俄軍情況和莫斯科對烏克蘭的攻擊，他認為基層士兵普遍反對侵略烏國，但是太害怕而不敢發聲。

費拉提耶夫形容軍隊幾乎無法運作，缺乏訓練和裝備，甚至在開始入侵前即是如此。他告訴法新社，部隊「跟過去幾年俄羅斯陷入的狀態一樣」，「年復一年愈來愈混亂和腐敗，貪汙、凌亂、滿不在乎的態度達到無法接受的程度。」

費拉提耶夫說：「最初幾個月我很震驚，我告訴自己這不是真的，到了（去年）年底，我明白自己不想在這樣子的軍隊服役。」

但他並未在開始攻擊烏克蘭之前退伍，結果就跟部隊一起挺進鄰國南部。

費拉提耶夫說：「如果軍隊在承平時期已經是一團亂、貪汙又懈怠，顯然在戰時和戰鬥期間，問題會更加顯著，缺乏專業度會變得更明顯。」

他表示，莫斯科掌權者在「摧毀我們繼承自蘇聯軍隊」的榮耀上扮演主要角色。

費拉提耶夫堅稱，他在前線服役的兩個月內，自己的部隊並未參與引發全球抗議的虐待平民和戰俘行徑，也沒做出俄軍被控犯下的戰爭罪。

費拉提耶夫住進克里米亞城市西巴斯托波（Sebastopol）一家軍醫院後，嘗試以健康理由退伍，卻遭上級威脅若拒絕回頭戰鬥就會被調查。

他在8月初離開克里米亞，並在網路上公布自己的參戰故事。離開俄國前，他花了點時間在不同城鎮間來去以躲避偵查，這星期才從突尼西亞抵達法國。

費拉提耶夫說：「我為什麼要詳細說出這一切？我希望俄國和全世界的人都知道這場戰爭的狀況，以及人們為什麼還想打仗。」

他認為，在俄國方面，「不是因為他們想打，而是因為身處的情況，使他們非常難以脫身」，「軍隊和整個俄國社會都遭受脅迫」。

據費拉提耶夫估計，只有一成的軍人支持這場戰爭，其他人都因為恐懼而不敢作聲。他說：「反對的人太害怕了，不敢說出來和離開，他們擔心後果。」

如果獲得法國庇護，費拉提耶夫說，他希望「努力讓這場戰爭結束」，「我希望俄國年輕男性盡可能少到那裡和參與戰事，並讓他們知道那裡發生了什麼事。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航