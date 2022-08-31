台南無米其林星級餐廳，在地人鬆口氣， 美食家：台菜與fine dining類型不同評選有落差

米其林指南台南新入選餐廳最多，觀旅局：遺珠更多

（中央社）國際美食評鑑「米其林指南」今（2022）年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，是今年新入選餐廳數量最多城市。

台南市政府30日發布新聞稿指出，台南料理涵蓋小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等，展現出台南在地多元飲食風貌。

市長黃偉哲表示，台南是台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產，加上代代相傳的料理技法，是台南成為「美食之都」的重要元素，也是台南旅遊一大重點。

觀光旅遊局長郭貞慧說，「米其林指南」評鑑是給台南在地餐飲業者的一大挑戰，今年初次評鑑共44家美食入選。

台南27家必比登推介店家美食，包括豬心冬粉、阿星鹹粥、阿美飯店、長盈海味屋、八寶彬圓仔惠、落成米糕、博仁堂、小公園擔仔麵、府城食府、築馨居、東香台菜海味料理等。

入選17家，包含饕弄杯、原則、帝一鐤、欣欣餐廳、再發號、甘旨堂、㕩肉舖、有你真好湘菜沙龍、阿村牛肉湯（保安路）、老曾羊肉、錦霞樓、京華虱目魚、豐之海鮮漁府、牛五臟、阿裕牛肉（崑崙路）、橄饗家、王家燻羊肉。

觀旅局表示，如同多名美食家評論，2022年台南米其林遺珠太多，台南37區還有太多隱藏各處的美味餐廳，靜待發掘。

台南無緣米其林市府失落，在地人鬆口氣笑稱：不必面對更多遊客

（中央社）2022米其林名單出爐，以美食小吃聞名的台南無緣摘星，台南市長黃偉哲雖坦承有點傷心，但對在地人來說，無疑是鬆了一口氣，有人打趣表示，謝謝米其林放過台南，不必面對更多遊客。

「米其林指南」今年首度將台南納入評鑑，獲必比登推介有27家，加上米其林推薦餐廳入選17家，等於新入選有44家，以量來說是多的，卻和星級餐廳無緣，黃偉哲直說：「還是有點傷心」。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧認為對台南來說是一個學習歷程，因星級餐廳評選不僅只有料理，還有服務人員態度、環境、應變突發狀況等，但台南以料理多元性知名，市府將持續輔導，讓業者逐漸熟悉米其林星級餐廳的評選制度。

市府人員也說，台南是美食之都，平時生意已經太好了，如何應對米其林評選制度，將是很大的挑戰。

相對於市府無法掩飾的失落，台南在地人可不這麼想，中西區1名曾在國外吃過米其林一星餐廳的民眾告訴《中央社》記者，米其林餐廳名聲響亮，用餐環境也很好，但料理口味未給人很大的驚豔，讓他有點失望，反而是台南美食小吃較對味。

一名小吃業者也說，台南有自己獨特的飲食方式，若要兼顧環境、工作人員態度及突發狀況應變，反而會失去原有風貌，只為爭取米其林頭銜而勉強改變自己，可能會淪為四不像的下場。

因此，台南在地人對無法摘星米其林，似乎不以為意，反而覺得這是好事，不少人說：「台南人終於可以好好吃飯了，謝謝米其林放過台南」、「莫名有種鬆了一口氣的感覺」。

臉書（facebook）社群也湧入許多支持米其林未相中台南美食的留言，包括「歡迎去台北吃星級餐廳，台南美食我們台南人自己吃就好」、「台南人的米其林餐廳都叫做我家巷口餐廳」、「台南掛零，大家不要再來台南玩了，這樣我出門才不會塞車」。

台南無米其林星級餐廳，美食家：類型不同評選有落差

（中央社）2022米其林指南出爐，台南卻無星級餐廳，美食家認為，米其林指南評選的法式標準與台南庶民美食類型不同，評選難免有落差，但仍期望有代表性台菜可以入選。

2022米其林觸角首度觸及南台灣，將高雄、台南納入評選，其中高雄有2家餐廳首度摘一星，然而以美食聞名的台南卻一顆星都沒有，引發外界討論，有人失望、也有在地人歡呼「感謝米其林放過台南」。

評比今年的米其林名單，提到台南沒有任何餐廳摘星，美食家高琹雯接受《中央社》記者採訪時指出，米其林的評選標準，是建立在法式fine dining餐廳上基礎的評鑑，而台南是一個庶民美食文化相當盛行的地方，有傳統台菜味道，與米其林審美標準有落差是難免。

高琹雯指出，法式講求醬汁、主食材、副食材等組合，與以往大家所熟悉的一口就吃到所有味道的台菜完全不同，雖然台菜也有許多功夫藏在裡頭，但並不像法式那樣那麼有形式化，「是不同類型的菜」。

高琹雯指出，米其林的法式評選標準每到一個新的國家都會受到挑戰、有標準上的落差，但還是期望有代表性台菜、傳統海產店等能獲得星級肯定，這是米其林這次在南台灣評選比較可惜的地方。

美食家費奇則指出，原本期待台南可能會有阿舍菜、手路菜等餐廳可以入選，但卻一家都沒有，讓人覺得有點扼腕、也讓人質疑米其林密探是否真的是根據「貴才有理」在評選。

費奇也說，反觀高雄近年有許多資金跟資源進駐，為高雄建立了很好的星級餐廳根基，但只有2家餐廳摘下一顆星，「太保守了」，仍有許多遺珠之憾。

高琹雯說，近年高雄fine dining餐廳確實新增不少，2間新摘星餐廳本質上都具有國際fine dining經驗，因此許多事前預測都認為他們有摘星象，「實至名歸」。

不過，高琹雯也提到，高雄還是有一些遺珠餐廳沒有被評選到，像是在地主廚簡天才、Marc L3，高雄萬豪酒店的美享地等。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀