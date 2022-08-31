台南無米其林星級餐廳，在地人鬆口氣， 美食家：台菜與fine dining類型不同評選有落差
我們想讓你知道的是
高琹雯指出，法式講求醬汁、主食材、副食材等組合，與以往大家所熟悉的一口就吃到所有味道的台菜完全不同，雖然台菜也有許多功夫藏在裡頭，但並不像法式那樣那麼有形式化，「是不同類型的菜」。
米其林指南台南新入選餐廳最多，觀旅局：遺珠更多
（中央社）國際美食評鑑「米其林指南」今（2022）年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，是今年新入選餐廳數量最多城市。
台南市政府30日發布新聞稿指出，台南料理涵蓋小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等，展現出台南在地多元飲食風貌。
市長黃偉哲表示，台南是台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產，加上代代相傳的料理技法，是台南成為「美食之都」的重要元素，也是台南旅遊一大重點。
觀光旅遊局長郭貞慧說，「米其林指南」評鑑是給台南在地餐飲業者的一大挑戰，今年初次評鑑共44家美食入選。
台南27家必比登推介店家美食，包括豬心冬粉、阿星鹹粥、阿美飯店、長盈海味屋、八寶彬圓仔惠、落成米糕、博仁堂、小公園擔仔麵、府城食府、築馨居、東香台菜海味料理等。
入選17家，包含饕弄杯、原則、帝一鐤、欣欣餐廳、再發號、甘旨堂、㕩肉舖、有你真好湘菜沙龍、阿村牛肉湯（保安路）、老曾羊肉、錦霞樓、京華虱目魚、豐之海鮮漁府、牛五臟、阿裕牛肉（崑崙路）、橄饗家、王家燻羊肉。
觀旅局表示，如同多名美食家評論，2022年台南米其林遺珠太多，台南37區還有太多隱藏各處的美味餐廳，靜待發掘。
台南無緣米其林市府失落，在地人鬆口氣笑稱：不必面對更多遊客
（中央社）2022米其林名單出爐，以美食小吃聞名的台南無緣摘星，台南市長黃偉哲雖坦承有點傷心，但對在地人來說，無疑是鬆了一口氣，有人打趣表示，謝謝米其林放過台南，不必面對更多遊客。
「米其林指南」今年首度將台南納入評鑑，獲必比登推介有27家，加上米其林推薦餐廳入選17家，等於新入選有44家，以量來說是多的，卻和星級餐廳無緣，黃偉哲直說：「還是有點傷心」。
台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧認為對台南來說是一個學習歷程，因星級餐廳評選不僅只有料理，還有服務人員態度、環境、應變突發狀況等，但台南以料理多元性知名，市府將持續輔導，讓業者逐漸熟悉米其林星級餐廳的評選制度。
市府人員也說，台南是美食之都，平時生意已經太好了，如何應對米其林評選制度，將是很大的挑戰。
相對於市府無法掩飾的失落，台南在地人可不這麼想，中西區1名曾在國外吃過米其林一星餐廳的民眾告訴《中央社》記者，米其林餐廳名聲響亮，用餐環境也很好，但料理口味未給人很大的驚豔，讓他有點失望，反而是台南美食小吃較對味。
一名小吃業者也說，台南有自己獨特的飲食方式，若要兼顧環境、工作人員態度及突發狀況應變，反而會失去原有風貌，只為爭取米其林頭銜而勉強改變自己，可能會淪為四不像的下場。
因此，台南在地人對無法摘星米其林，似乎不以為意，反而覺得這是好事，不少人說：「台南人終於可以好好吃飯了，謝謝米其林放過台南」、「莫名有種鬆了一口氣的感覺」。
臉書（facebook）社群也湧入許多支持米其林未相中台南美食的留言，包括「歡迎去台北吃星級餐廳，台南美食我們台南人自己吃就好」、「台南人的米其林餐廳都叫做我家巷口餐廳」、「台南掛零，大家不要再來台南玩了，這樣我出門才不會塞車」。
台南無米其林星級餐廳，美食家：類型不同評選有落差
（中央社）2022米其林指南出爐，台南卻無星級餐廳，美食家認為，米其林指南評選的法式標準與台南庶民美食類型不同，評選難免有落差，但仍期望有代表性台菜可以入選。
2022米其林觸角首度觸及南台灣，將高雄、台南納入評選，其中高雄有2家餐廳首度摘一星，然而以美食聞名的台南卻一顆星都沒有，引發外界討論，有人失望、也有在地人歡呼「感謝米其林放過台南」。
評比今年的米其林名單，提到台南沒有任何餐廳摘星，美食家高琹雯接受《中央社》記者採訪時指出，米其林的評選標準，是建立在法式fine dining餐廳上基礎的評鑑，而台南是一個庶民美食文化相當盛行的地方，有傳統台菜味道，與米其林審美標準有落差是難免。
高琹雯指出，法式講求醬汁、主食材、副食材等組合，與以往大家所熟悉的一口就吃到所有味道的台菜完全不同，雖然台菜也有許多功夫藏在裡頭，但並不像法式那樣那麼有形式化，「是不同類型的菜」。
高琹雯指出，米其林的法式評選標準每到一個新的國家都會受到挑戰、有標準上的落差，但還是期望有代表性台菜、傳統海產店等能獲得星級肯定，這是米其林這次在南台灣評選比較可惜的地方。
美食家費奇則指出，原本期待台南可能會有阿舍菜、手路菜等餐廳可以入選，但卻一家都沒有，讓人覺得有點扼腕、也讓人質疑米其林密探是否真的是根據「貴才有理」在評選。
費奇也說，反觀高雄近年有許多資金跟資源進駐，為高雄建立了很好的星級餐廳根基，但只有2家餐廳摘下一顆星，「太保守了」，仍有許多遺珠之憾。
高琹雯說，近年高雄fine dining餐廳確實新增不少，2間新摘星餐廳本質上都具有國際fine dining經驗，因此許多事前預測都認為他們有摘星象，「實至名歸」。
不過，高琹雯也提到，高雄還是有一些遺珠餐廳沒有被評選到，像是在地主廚簡天才、Marc L3，高雄萬豪酒店的美享地等。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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