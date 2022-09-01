【對談】從貝魯特到大馬士革路上（上）：敘利亞成為許多國家的代理戰場，背後是一整個戰火工業

陳映妤：

第一部分 貝魯特

我在今年3月底的時候進入黎巴嫩，然後從黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）向東到邊境的貝卡谷地（Beqaa Valley）。從2011年的敘利亞公民起義到敘利亞內戰，再到現在，這十一年時間裡，這條路線是敘利亞人離家返家最頻繁的一條路徑。從貝魯特到大馬士革的路線總共大概是三小時車程。

十一年的內戰期間，有非常多的敘利亞人從敘利亞逃到黎巴嫩，我去的時候遇到了不少返鄉的人。2019年的時候，我就曾經到過黎巴嫩，那時候的黎巴嫩已經有返鄉的趨勢，但是還沒有那麼明顯，在2019年下半年的時候，根據統計數據，回去的人跟過去幾年比起來已經達到了一個高峰，這跟敘利亞的局勢也有關係，因為政府軍在2018年時已經掌控了大概70％的土地，尤其是在2018年初的時候，政府軍以化學武器圍城的方式，在大馬士革近郊的東古塔（الغوطة الشرقية‎）區，收復了反政府軍在大馬士革的最後一個據點。所以在據點拿下之後至今，大馬士革比較不像是大家想像的可能是槍林彈雨的情況，慢慢有一些青年或家庭選擇回去，我的主題就跟這個有關係：為什麼他們選擇返家，如何返家以及返家後遇到的問題。

一開始，我設定的題目著重在他們回去，但到了現場以後才發現，其實大家不只是往一個方向而已，其實這條路上是一直有人來來回回。我到貝魯特的時候就已經遇到了第一個敘利亞家庭，也遇到了從大馬士革過來、上課幾天又回去的；遇到了可能回去幾天又回來；或是回去幾個月，然後發現那裡情況沒有特別好，所以又再過來的。這其實是很動態和流動的，也就是說，不是在哪一個時間點出現了返鄉潮，而是大家在這過程裡一直在嘗試是不是可以回去和發現回去是什麼樣子。

這也跟黎巴嫩的局勢有關，黎巴嫩在2019年，尤其是下半年的時候，從公民抗爭到經濟危機，然後一直到後來2020貝魯特港口的大爆炸，整個局勢和生活的條件其實都有很大的下降，所以對於很多本來居住在黎巴嫩的敘利亞人來說，他們也會思考現在兩邊的局勢到底哪邊對他們是比較有利的，是比較有辦法可以生存下去的。2019年我在黎巴嫩認識的敘利亞人裡，至少有5個，現在都在大馬士革了，所以我才會希望能夠來記錄這一段路徑，記錄這些人在逃難、停留和返家這些行動背後的原因是什麼，然後它投射在這十一年的戰略又是怎麼樣子。

要先跟大家說的是，這次我並沒有到大馬士革。這中間我做了很多嘗試，但安全是一個蠻大的考量，所以我這次是在黎敘邊境的馬薩那（Masnaa）做停留和採訪，總共的時間長度是一個月。我最後選擇沒有進去大馬士革的一個很大原因是，本來要帶我進去的朋友出了一點狀況，他也告訴我說，現在在敘利亞境內，像大馬士革，其實是相對安全的，如果是一般的觀光客要進去，那裡甚至有一些公司在旅行團，他們希望外國人看到現在大馬士革或者是敘利亞一些大城市的模樣，也就是人們怎麼回到他們的生活，怎麼重建他們的國家。

但是如果有人以記者身份在現場做採訪，風險還是相對高的，那不只是我自己的風險，還有跟我一起工作的人的安全考量。所以最後我選擇抵達邊境後，以電話採訪的方式跟現在在大馬士革的一些敘利亞青年聯繫，這邊就跟大家說我在這一個月的時間裡，也就是從貝魯特到貝卡谷地，還有在邊境關口馬薩那做的一些記錄。

大馬士革這個題目，是我希望可以用更長時間去耕耘的，所以我想在下次有機會的時候拜訪這個城市、這個國家，我覺得這就涉及到我們為什麼要到現場、為什麼需要戰地報導和為什麼需要去到這樣高敏感地區的現場的討論。就像上個禮拜（編按：對談舉行的時間為6月12日）的時候，我在烏克蘭，除了做一個禮拜密集的報導之外，我也花了一個禮拜時間跟當地人一起生活。如果是用做外電、越洋採訪的方式，當然都還是可以得到非常棒的故事，但是我覺得真的進到當地，感受和能夠遇到的人、故事都是很不一樣的。

我這次寫作的編輯，也是很著名的戰地記者，劉怡老師，他在2017和2019年的時候去了敘利亞三次，他一直告訴我說，進入當地很重要的一點是你會遇到一群不一樣的人。當我在外面的時候，我可能遇到一群想回家的人、逃難的人，或者是想要繼續遠走的人，進去以後我可能就會遇到從來沒有離開的人、支持政府的人，所以我可以認識的跟我所觸及到的範圍和故事，它們的層次就會有不同。這也是我覺得我們還是有必要到現場的原因。

這邊就大概跟大家分享一下，我這次主要在三個城鎮做的一些記錄。我們還建了一個網站，通過這個網站，大家可以比較清楚得跟著文字影像，從貝魯特到貝卡谷地，再到關口馬薩那，然後到大馬士革。

我這裡大概寫了一下，我這一次為什麼會想要記錄一個跨越十一年的戰爭。剛才主持人也有提到，好像戰爭忽然離我們很近，但實際上，它是一直在發生的。我記得我和一位敘利亞青年在貝魯特聊天的時候，我說現在第三次世界大戰好像快要爆發了，然後這位敘利亞青年就跟我說：「是嗎？對我來說2011年的時候就已經爆發了。」從公民起義到現在，敘利亞成為很多國家的代理戰場，這裡的戰爭其實已經是一個很龐大的產業，它既是各國地緣政治的利益的戰場，也是很多化學武器或是一些新的實驗性武器的測試場地，所以它背後是一整個戰火工業。