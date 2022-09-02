【對談】從貝魯特到大馬士革路上（下）：帶著華人視角進到戰地現場，可以帶給讀者什麼？
我們想讓你知道的是
閭丘露薇：我理解的非虛構寫作的價值，就在於雖然它可能沒有辦法達到新聞寫作具有的多層次，但是可以從很多細節的角度切入，其實是為我們瞭解整個事態提供了更多的補充。我一直跟我的學生和我以前的同行說，大家不要指望通過一篇報導就可以看到事件的真相，這是不可能的，大家都要從不同的角度切入。
在場討論：（一）媒體寫作、非虛構寫作和華人視角
陳映妤：我想跟老師聊聊關於安全跟報導的話題，還有剛剛我提到的，我們帶著華人視角進到現場可以帶給什麼讀者，會有怎麼樣不同的一些故事觀點跟想法角度。
主持人：剛才映妤也很細膩地跟我們講，為什麼我們需要戰地報導，為什麼我們需要去到現場。她分享了很多她在當地遇見的人的照片，也提到逃難到黎巴嫩的敘利亞難民其實也在討論俄烏戰爭。我在映妤寫敘利亞的那一篇文章裡，讀到一段我覺得蠻有共感的話，大概是說境內的人們試圖在不談民主自由的日常裡重建生活，但新一波的經濟戰爭導致了糧食、燃料的短缺和水電供應的匱乏，從而又將一個個家庭推入生存的邊緣。
另外，我們也談到了「連接」的問題，特別是黎巴嫩和香港的連接，也就是在公民抗爭之後離散的人之間是有連接的，像「上街沒有用」的失落，我想很多朋友可能都感受到過；還有剛才映妤提到的遠方的難民跟戰爭與我們現實的生活有什麼樣的連接，可以給華文視角帶來些什麼；以及作為記者的身份和感受是流動的，這種動的狀態可以讓她跟讀者連接得更緊密。老實說，我們有時候在看遠方的難民、遠方的戰爭的時候，這個「連接」特別容易被浪漫化地演繹，所以我也想問問閭丘老師，這個「連接」你覺得是指什麼？
閭丘露薇：我覺得我蠻理解編輯對映妤說的話，因為相對於一個看什麼都是新的、看什麼都是沒有瞭解的記者，用這樣的方式來和讀者進行連接可能是唯一的方式，而且它也是一個自己有優勢的地方，就好像我回想自己20多年前第一次去阿富汗的時候，其實看什麼都是新鮮的，所以它會有很多細節，但是重復性也很高。我可以把阿富汗所有人的故事都寫一遍，每一個人的故事都非常有意思，都可以反映出這個社會的一些現實，但它是缺乏邏輯的，或者說它背後缺乏一個框架。
意識到這個問題是我在2011年做利比亞的題目的時候，我想我那時候的準備就已經有很大不同，因為你意識到了自己曾經的這些缺失，加上你的經驗的累積，尤其是報導國際新聞，我想很重要一點是國際關係的理論，以及包括剛才你說「經濟戰爭」。「經濟戰爭」是什麼？如果我們只是看這四個字，一個記者是需要向讀者解釋清楚為什麼這是重要的，但是我們今天討論的是非虛構寫作，所以為什麼好像相比於新聞報導，解釋這個問題的重要性就沒有那麼高。
剛才映妤也講到從華人的視角，我們可以有一些什麼樣的獨特的切入點？我自己會覺得拿台灣和烏克蘭來講的話，很大的一個切入點就是烏克蘭和台灣在國際大環境下所處的一個共同的狀態，也就是都面對一個強權，可能會帶來和已經受到的一定的衝擊。如果大家6月11日有看蔡英文的講話，或者是澤連斯基在香格裡拉會議上的發言，就很明顯能知道，如果你要為你的台灣讀者去做烏克蘭的一個報導的話，你的新聞點會放在哪裡。
我想當時黎巴嫩和香港之所以產生連接，有一些因為是那個時候的香港還是一個比較開放的社會，所以在社會動員以及很多的社運裡，大家會發現有很多的相同點，所以兩邊的行動者在看對方的時候會產生很多的同感或者說共鳴，但是如果現在拿香港跟黎巴嫩來比較的話，我相信很多香港人的感觸跟劉老師是一樣的，也就是有沒有可能再進行這樣一個大規模的社會動員。所以如果現在再從一個香港的視角的話去寫黎巴嫩的話，可能又會和19年的時候會有很大的不同。如果講到視角切入的話，我想這是我自己剛才聽下來的一個感覺。
主持人：在故事豐富的陌生地，你要怎麼樣去分辨故事的真實性，要怎麼樣選取故事，怎麼樣搭建你自己的問題意識？映妤你對這一點的感受是什麼樣的？
陳映妤：確實，第一次跟編輯老師通話的時候，他就提到了這一點，他說你不用擔心沒有故事，就像剛剛閭丘老師說的，每一個人身上都有故事。所以到底怎麼樣子去做？我不會在這邊做一個故事好壞的篩選，重點在要怎麼樣去建立問題意識，然後在這個問題意識之下，哪些故事能夠去有意義地投射出我希望呈現的這個問題意識的一些面向。像剛才我跟大家分享的一些故事就沒有放進我的報導裡面，因為這些內容沒有辦法去回應我這裡的問題意識，即使對我來講是很觸動的。
所以取捨真的還蠻重要，並不是說某些故事不重要，而是比方說，當我想要跟讀者傳達的是在這條路上，敘利亞人的來回到底是一個什麼樣子的時候，我就比較不會去把可能沒有辦法回應這個部分的故事給放進來，所以在掌握這個部分的時候確實是比較困難的，黎巴嫩那篇報導相對容易一些，因為就是比較傳統的做報導的採訪方式，我很清楚地知道我是要去做一個大爆炸後和公民抗爭後的追蹤，所以我是直接去找到這些人，然後直接去採訪，我很清楚上這些人已經在那個時候去做這些事情、他就是我要找的人，所以這些內容就是很切合這個題目的。
敘利亞的部分，因為我覺得非虛構寫作有一定的彈性。就像剛才老師說，新聞報導裡會有很多理論脈絡需要去做解釋，但是在非虛構寫作裡，在整個故事脈絡之下，我知道其實對於讀者來說，一個很重要的事情是要能夠很流暢地去讀和看這條路徑、這條路徑上發生的事情，所以即便是一些我覺得很重要的歷史脈絡或者什麼概念，我可能也不會用很龐大的篇幅去做解釋。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！