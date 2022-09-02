談曼谷藝文中心「白象藝術獎」：站在泰國傳統藝術基礎上，獎勵青年創作者的創新思維

今年的8月26日是台灣農曆7月的最後一天，恰巧也是泰國曼谷藝術文化中心（BACC，Bangkok Art & Culture Centre，簡稱曼谷藝文中心）「白象藝術獎展」（นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก， White Elephant Art Award Exhibition）展期結束日，過了這天，一切又是新的開始。

若說BACC是泰國當代藝術的重要推手，一點都不為過，曼谷藝文中心以當代藝術策展聞名，該館肇始於1994年泰國藝術家聯盟的發想，幾經提計畫、停工與復工的波折，終於在2008年7月正式營運，目前該中心仍是曼谷年輕人熱愛的聚會場所之一。

Photo Credit：張雅粱 朱拉隆功大學學生在曼谷藝文中心的作品展

BACC展有幾個特色，第一是展覽類型多樣，包含藝術大師展、實驗展、行動藝術、文創展和藝術雙年展等都曾在這裡舉行過。第二是培育新生代藝術家，如該中心歷年策劃的「白象藝術獎」展，就是透過徵件競選方式來扶植藝壇新秀。第三是推展本土藝術，BACC鼓勵泰國各地藝術家在此舉辦個展，像2014年「Inson Wongsam作品展：獨立精神」（อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ）就是為泰北藝術家所策劃的展覽，目的在於支持本土藝術。

此外，BACC也多次透過攝影展記錄泰國各地影像，比如2015年的「暫停」展（PAUSE），便是透過影像記錄各個社區的故事。其它還有「暹羅美學APP：申請、欣賞、應用」（นิทรรศการ สยามแอพ，2012）、「泰國魅力：文化遺產+創造力」（นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”，2014）等以文創銜接傳統的本土展，都是BACC推展在地藝術的項目。

眾多展覽中，白象藝術獎作為競賽型的徵件活動特別引人注目，其首獎「白象獎」（รางวัลช้างเผือก， The White Elephant Award）的獎金高達100萬泰銖（新台幣83萬2517元），自2012年首次舉辦後，今年已邁入第11屆。白象藝術獎的命名和泰國人篤信佛教有關，因為佛經多次提及白象的神聖性，如《本生經》〈毘輸安呾囉王子本生史譚〉故事中就述及白象具有施雨納吉的力量，因此「白象」對泰國人而言，是至尊祥瑞的象徵，以「白象」命名藝術獎，意喻真善美的藝術宗旨。

Photo Credit：張雅粱 曼谷藝文中心「白象藝術獎」展覽主題

「白象藝術獎展」每年都在曼谷藝文中心舉辦，去年因疫情停展一次，所以今年將第10、11屆聯合舉辦，兩屆展覽的主題分別是「夢想」（ในฝัน，Dreams）與「喜捨」（คนไทยให้กันได้，Endless Giving），以呼應疫情下的泰國社會，透過藝術書寫泰國人民的內心世界與現實生活。

「白象藝術獎」是青年藝術家創作的重要平台與跳板，鼓勵藝術家透過當代藝術表達社會關懷，提昇藝術社教功能，因此主辦單位不設限創作技術、材料與風格，希望參賽者以各式的繪畫、雕塑、版畫或混合媒材進行創作，期盼催生出具有泰國精神的藝術作品。