堅持培育人才的理念，2022年度台灣Panasonic獎學金舉行頒獎典禮

2022年度台灣Panasonic獎學金頒獎典禮暨畢業生懇談會，8月27日在Panasonic概念體驗館(PoME)舉行，由Panasonic集團台灣地區統括本部總責任者暨台灣松下電器公司總經理林淵傳主持，今年新錄取的10名獎學生分別是台灣科技大學的許瀚元、黃茗棋、台北科技大學的張珈瑋、康恩齊、勤益科技大學的張駿彬、張為翔、雲林科技大學的李善平、王定昱、高雄科技大學的賴佳欣、李冠泓等優秀大學生，榮獲連續二年的獎學金。頒獎典禮邀請了歷年獎學金活動畢業生的學長姐們以及台灣松下銷售總經理張天來、台灣松下電腦總經理加宅田 忠、台灣松下電材總經理蕭志光、台灣松下多層材料總經理森 裕信及Panasonic集團各社人資幹部等四十多人亦出席給予勉勵。會中並正式對外發表Panasonic在台集團最新編撰完成的2021年度ESG永續報告書。

去年因受新冠疫情影響，台灣Panasonic獎學金頒獎典禮採用線上頒獎進行，今年因應國內疫情逐漸趨於穩定，又恰逢台灣松下電器創業60週年及Panasonic概念體驗館(PoME)開幕，恢復採用實體頒獎的方式辦理，並特別規劃於Panasonic概念體驗館(PoME)舉行，藉由館中的家用空間、公共空間等不同情境的全方位的美好生活提案，向出席的各位來賓傳遞Panasonic的款待之心。

日本松下控股公司 CSR‧企業市民活動擔當室多田主幹也透過視訊與及台灣松下電器林淵傳總經理一同勉勵在場的獎學生並頒發獎學金，更期勉大家不畏疫情更加努力追求更美好的未來，會中並邀請1991獎學金畢業生吳連富及2021年度獎學生洪柏濤針對求學過程中的人生見聞、學習心得及生涯規畫等進行精彩的分享報告。

台灣Panasonic獎學金於2014年開辦，主要為了強化與台灣現地大學合作並培育人才所設置，每年針對國內五所頂尖科大提供十名優秀理工專攻兩年共計12萬元獎學金，成績優異且經濟弱勢者具優先錄取資格，除獎學金外亦提供二個月暑期實習機會，自2014年至今已支援80名優秀獎學生。每年的獎學金頒贈式，除日本Pansonic及台灣Panasonic集團各社幹部外也會邀請歷年留日獎學金畢業學長姐共同出席給予學生勉勵及經驗傳承，一步一腳印為台灣培育人才盡一份心力。