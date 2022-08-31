暑假結束前衝一波：日本9月7日起開放非團客入境，韓國「期間限定免簽」台灣護照也適用

想去日韓旅遊的民眾有福了，日本今（31）日宣布鬆綁邊境管制，將於9月7日起重新開放非旅行團的外國遊客入境，並將每日入境人數上限提高至5萬人；而韓國也自9月3日起，取消入境前48小時須接受核酸檢測（PCR）或抗原檢測（RAT）陰性報告。

日本政府今年6月重啟外國旅客以觀光目的入境，但所有入境者須先取得簽證，且限定參加有導遊陪同的觀光團，觀光旅客人數大不如從前。日本首相岸田文雄今日於記者會宣布，將進一步放寬邊境管制，允許所有國家的旅客在沒有旅行團、導遊陪同下赴日觀光，另外也將每日入境的人數限制，從現有的2萬人提高至5萬人。

岸田文雄表示，「世界各國國際交流非常活躍，我國也會加入這樣的交流」。

日本政府早前已宣布，同樣自9月7日起，日本將容許所有已接種3劑COVID-19疫苗的人，免除核酸檢測入境，旅客入境時不再需要提交48小時內的核酸檢測證明。

Japan will raise the daily tourist limit to 50,000 people and scrap its requirement for guided package tours starting Sept. 7 https://t.co/LSFNpwPxLl — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 31, 2022

韓國取消入境核酸檢測，台灣護照可申請限期免簽

同樣受台灣旅客喜愛的韓國也於今日宣佈，從9月3日0時起，所有乘飛機、船舶抵達韓國的旅客均無需提交核酸檢測報告。但入境1天內接受核酸檢測的規定保持不變，此舉是為防範國外流行變異株的最低限度措施。

另外，駐台北韓國代表部今日於官網宣布，自2022年9月1日至2022年10月31日止，持日本、台灣、澳門護照人士可限時申請免簽入境，可自行至K-ETA 網站申請「大韓民國電子旅行許可（K-ETA）制」，費用為1萬韓元，約新台幣210元。

此簽證為觀光（B-2-1）簽，停留期限為90天，因申請人數眾多審查所需時間增加，最晚需於搭機72小時前至K-ETA網站完成申請。為因應COVID-19疫情，審查可能有所強化，也建議接近實際出發日前進行申請；如在取得K-ETA後換發護照或個人資料有所變更時，一律需重新申請。

South Korea to end pre-departure COVID-19 test requirement for international arrivals https://t.co/8X1KiM8bSX pic.twitter.com/z24HoeqFNZ — CNA (@ChannelNewsAsia) August 31, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航