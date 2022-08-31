暑假結束前衝一波：日本9月7日起開放非團客入境，韓國「期間限定免簽」台灣護照也適用
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日本、韓國於今（31）日同步放寬旅遊觀光限制，歡迎自由行的旅客入境觀光。
想去日韓旅遊的民眾有福了，日本今（31）日宣布鬆綁邊境管制，將於9月7日起重新開放非旅行團的外國遊客入境，並將每日入境人數上限提高至5萬人；而韓國也自9月3日起，取消入境前48小時須接受核酸檢測（PCR）或抗原檢測（RAT）陰性報告。
日本政府今年6月重啟外國旅客以觀光目的入境，但所有入境者須先取得簽證，且限定參加有導遊陪同的觀光團，觀光旅客人數大不如從前。日本首相岸田文雄今日於記者會宣布，將進一步放寬邊境管制，允許所有國家的旅客在沒有旅行團、導遊陪同下赴日觀光，另外也將每日入境的人數限制，從現有的2萬人提高至5萬人。
岸田文雄表示，「世界各國國際交流非常活躍，我國也會加入這樣的交流」。
日本政府早前已宣布，同樣自9月7日起，日本將容許所有已接種3劑COVID-19疫苗的人，免除核酸檢測入境，旅客入境時不再需要提交48小時內的核酸檢測證明。
韓國取消入境核酸檢測，台灣護照可申請限期免簽
同樣受台灣旅客喜愛的韓國也於今日宣佈，從9月3日0時起，所有乘飛機、船舶抵達韓國的旅客均無需提交核酸檢測報告。但入境1天內接受核酸檢測的規定保持不變，此舉是為防範國外流行變異株的最低限度措施。
另外，駐台北韓國代表部今日於官網宣布，自2022年9月1日至2022年10月31日止，持日本、台灣、澳門護照人士可限時申請免簽入境，可自行至K-ETA 網站申請「大韓民國電子旅行許可（K-ETA）制」，費用為1萬韓元，約新台幣210元。
此簽證為觀光（B-2-1）簽，停留期限為90天，因申請人數眾多審查所需時間增加，最晚需於搭機72小時前至K-ETA網站完成申請。為因應COVID-19疫情，審查可能有所強化，也建議接近實際出發日前進行申請；如在取得K-ETA後換發護照或個人資料有所變更時，一律需重新申請。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/