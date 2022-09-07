研究：久坐增加死亡率與心血管疾病風險，但影響程度與收入高低有關
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研究發現，全因性死亡率和心血管事件是跟每天坐著的時間成正相關性，而此一相關性的程度是與收入成負相關性。也就是說，儘管久坐的時間相同，但收入較高的人卻比較不會有健康的問題。
《美國醫學會期刊-心臟學》（JAMA Cardiology）2022年6月15日）發表〈Association of Sitting Time With Mortality and Cardiovascular Events in High-Income, Middle-Income, and Low-Income Countries〉（高收入、中等收入和低收入國家的久坐時間與死亡率和心血管事件的關聯）。
首先，我需要解釋，Sitting Time的意思是「坐著的時間」，但為了簡單明了起見，我把它翻譯成「久坐」。
這篇論文共有32位作者。他們是來自21個國家的研究人員，而第一作者是北京協和醫學院的Sidong Li。研究的對象是來自21個國家的10萬5677人，而其中58.6％是女性。這些人在研究開始的時候（2003年1月1日）年紀是在35到70歲之間，而他們是被研究人員隨訪直到2021年8月31日。
這些研究對象的國家被分成下列四個收入等級：
- 高收入國家：加拿大、沙烏地阿拉伯、瑞典、阿拉伯聯合大公國，共1萬4511人
- 中高收入國家：阿根廷、巴西、智利、馬來西亞、波蘭、南非、土耳其，共3萬907人
- 中低收入國家：中國、哥倫比亞、伊朗、巴勒斯坦、菲律賓，共4萬9926人
- 低收入國家：孟加拉、印度、巴基斯坦、坦桑尼亞、津巴布韋，共1萬333人。
這些研究對象每天坐著的時間被分成：
- 小於4小時
- 4到6小時
- 6到8小時
- 大於8小時
從上面的兩個圖表可以看出，全因性死亡率和心血管事件是跟每天坐著的時間成正相關性，而此一相關性的程度是與收入成負相關性。也就是說，儘管久坐的時間相同，但收入較高的人卻比較不會有健康的問題。
至於為什麽收入高低會影響久坐與健康的關聯性，這篇論文的解釋是：關聯的差異可能是由於不同收入水平的人，有不同的久坐行為。例如，看電視時間較長在社會經濟地位較低的人群中比較常見，並且與結果的關聯性更強。這可能是由於同時存在的不良營養習慣，和長期不間斷的久坐模式。
相比之下，由於職業需要而久坐的人通常有更高的社會經濟地位和更健康的生活方式，這可能會改變與久坐時間相關的過度死亡風險。因此，在社會經濟水平較高的人群中，久坐時間與健康問題的關聯可能不太明顯。例如，Whitehall II研究就有發現，經常運動的白領階級的人，他們的久坐時間與死亡率之間沒有相關性。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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