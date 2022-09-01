林姿妙被起訴、張善政涉抄襲，國民黨正面臨盲目打擊後的迴力鏢襲來

除了組織動員與掃車造勢的「陸戰」外，選舉其實也是一連串議題設定攻防的「空戰」過程，兩者之間其實交叉掩護且相輔相成。哪個陣營贏得了話語權也意味掌握了選戰的節奏，這對凝聚支持者的信心與催出活動人潮有其加持效果；群眾的動員與龐大聲勢，對於候選人精準設定各類政策議題也有反饋作用。

深入觀察，這種「空軍密接支援，陸軍攻城掠地」的戰術作為，可視為贏得選戰的不二法門，這也是目前陳時中在台北市所採取的策略，也是蔣萬安陷入苦戰的原因。因從民調的支持度與看好度的趨勢來看，民進黨不論在文宣與組織兩個面向皆採取擴張、侵略性策略；相形之下蔣萬安則顯得老態龍鍾，保守有餘開創不足。

起訴書出爐，「土地主人們」瑟瑟發抖

國民黨的選戰危機不只是蔣萬安處於劣勢，而是連續引爆的道德與法律危機，林姿妙的圖利、逃漏稅、偽造文書與財產來源不明罪等爭議，讓國民黨地方派系一連串的「土地政治經濟學」，再度被輿論拿出來檢視。面對檢方提出起訴的內容，絕不是林家母女一句「司法追殺」輕易帶過，也不是朱立倫在全代會上表示力挺就能避免出現骨牌效應。

然後先前窮盡一切政治力量橫掃林智堅論文的操作，隨著媒體揭露張善政農委會研究案抄襲風波後，勢必掀起一波反作用力，最後也讓許淑華碩士論文爭議捲入其中，彼時打別人的力道，將以十倍的重力加速度的方式襲捲回來，這不僅是社會觀感的相對剝奪感，更是國民黨盲目打擊後的迴力鏢。

回顧當時，在中二普選前後民眾才赫然發現，所謂「這塊土地的主人」的故事不只發生在顏家身上，而是複製在國民黨執政下的地方派系，這包括宜蘭林姿妙、雲林張家、彰化謝蕭家族以及南投許家，內容情節如出一轍，他們皆擁有瓦斯、開礦、砂石、瀝青等特許行業，坐擁宮廟與農漁會這些綿密的社會關係網絡，最後幾乎把累積的財富放在土地的開發與經營。

這些透過各種槓桿關係致富的事蹟本來應該在舊曆年後大爆炸，只因為俄烏戰事與疫情轉移了媒體的焦點，如今隨著林姿妙的起訴書出爐，只會成為引爆這個壓力鍋的導火線，擁有土地爭議的「土地主人們」應該瑟瑟發抖。

曾說「老師教不要抄襲」，張善政接下來將面對巨大問題

此外，林智堅市長陷入論文門風波時，國民黨是如何以全黨之力羞辱林智堅，張善政更對外稱「民進黨從上到下都該道歉」、「老師教不要抄襲」、「誠信很重要」，並一口氣將標準拉到「退選」的道德訴求。如今自己深陷農委會研究案的抄襲爭議時，彷彿朝自己腦門給了一記重拳，很難想象當初張能若無其事講這些話，好像自己置身事外且擁有超凡的人格典範。