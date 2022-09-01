林姿妙被起訴、張善政涉抄襲，國民黨正面臨盲目打擊後的迴力鏢襲來
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檢方對林姿妙提出起訴的內容，絕不是一句「司法追殺」就能輕易帶過，而先前窮盡一切政治力量橫掃林智堅論文的操作，隨著媒體揭露張善政農委會研究案抄襲風波後，也勢必掀起一波反作用力。
除了組織動員與掃車造勢的「陸戰」外，選舉其實也是一連串議題設定攻防的「空戰」過程，兩者之間其實交叉掩護且相輔相成。哪個陣營贏得了話語權也意味掌握了選戰的節奏，這對凝聚支持者的信心與催出活動人潮有其加持效果；群眾的動員與龐大聲勢，對於候選人精準設定各類政策議題也有反饋作用。
深入觀察，這種「空軍密接支援，陸軍攻城掠地」的戰術作為，可視為贏得選戰的不二法門，這也是目前陳時中在台北市所採取的策略，也是蔣萬安陷入苦戰的原因。因從民調的支持度與看好度的趨勢來看，民進黨不論在文宣與組織兩個面向皆採取擴張、侵略性策略；相形之下蔣萬安則顯得老態龍鍾，保守有餘開創不足。
起訴書出爐，「土地主人們」瑟瑟發抖
國民黨的選戰危機不只是蔣萬安處於劣勢，而是連續引爆的道德與法律危機，林姿妙的圖利、逃漏稅、偽造文書與財產來源不明罪等爭議，讓國民黨地方派系一連串的「土地政治經濟學」，再度被輿論拿出來檢視。面對檢方提出起訴的內容，絕不是林家母女一句「司法追殺」輕易帶過，也不是朱立倫在全代會上表示力挺就能避免出現骨牌效應。
然後先前窮盡一切政治力量橫掃林智堅論文的操作，隨著媒體揭露張善政農委會研究案抄襲風波後，勢必掀起一波反作用力，最後也讓許淑華碩士論文爭議捲入其中，彼時打別人的力道，將以十倍的重力加速度的方式襲捲回來，這不僅是社會觀感的相對剝奪感，更是國民黨盲目打擊後的迴力鏢。
回顧當時，在中二普選前後民眾才赫然發現，所謂「這塊土地的主人」的故事不只發生在顏家身上，而是複製在國民黨執政下的地方派系，這包括宜蘭林姿妙、雲林張家、彰化謝蕭家族以及南投許家，內容情節如出一轍，他們皆擁有瓦斯、開礦、砂石、瀝青等特許行業，坐擁宮廟與農漁會這些綿密的社會關係網絡，最後幾乎把累積的財富放在土地的開發與經營。
這些透過各種槓桿關係致富的事蹟本來應該在舊曆年後大爆炸，只因為俄烏戰事與疫情轉移了媒體的焦點，如今隨著林姿妙的起訴書出爐，只會成為引爆這個壓力鍋的導火線，擁有土地爭議的「土地主人們」應該瑟瑟發抖。
曾說「老師教不要抄襲」，張善政接下來將面對巨大問題
此外，林智堅市長陷入論文門風波時，國民黨是如何以全黨之力羞辱林智堅，張善政更對外稱「民進黨從上到下都該道歉」、「老師教不要抄襲」、「誠信很重要」，並一口氣將標準拉到「退選」的道德訴求。如今自己深陷農委會研究案的抄襲爭議時，彷彿朝自己腦門給了一記重拳，很難想象當初張能若無其事講這些話，好像自己置身事外且擁有超凡的人格典範。
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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