張小嫻《後來我學會了愛自己》：失戀時不要做這十件事，不要拿自己的幸福來報復他

文：張小嫻

失戀時不要做的十件事

一、糾纏

立即死心，完全不去糾纏，也許是不可能的。那麼，給自己一個期限吧。

分手時，他答應會打電話給你。他信誓旦旦地說，他會找你。他說，雖然分開了，他還是會永遠關心你。你信以為真，每天等他電話，但是，這些承諾完全沒有兌現。你終於明白，分手時說的話，只有傻瓜才會相信。

應該放手了，可你捨不得，你太想他了，好吧，那就打電話給他。第一次，他的態度冷冰冰。第二次，還是冷冰冰。第三次，他依然沒有回心轉意的跡象。凡事不過三，這些電話，以後不用再打了。

要是他愛你，下一次，會是他打電話來。要是他不愛你，再打四十次也沒用，不如留一點尊嚴給自己。

二、不要打無聲電話

一聽到他的聲音就掛斷，你以為他不會猜到是你打來的嗎？除非他是個大笨蛋。假如他是個大笨蛋，根本不值得你愛。

三、不要再去看他的網路日誌或Facebook（臉書）

他的一切已經跟你無關，別自討苦吃。他的網路日誌寫得才沒那麼好。

四、不要隨便找個人來填補他的空缺

失戀時，跟一個自己不愛的人一起，只會讓你更想念他，也更瞧不起自己。

五、不要拿自己的幸福來報復他

明明不喜歡他的朋友，為了報復他，故意跟那個男人好。你以為他會心痛嗎？他只會覺得你不自愛。他根本不關心。

六、沒期限的沉淪

傷心和沉淪總有個期限。兩個月也好，三個月也好，給自己一個期限，就當是送給自己一個奢侈的失戀假期吧。假期之後便要清醒，一直沉淪下去，當你醒覺的那天，也許已經太遲了，你已經錯過太多。

七、不要逼自己去忘記

能夠忘記的時候，自然就能夠忘記。忘記不是一時三刻做得到的。

某時某刻，幽幽地想起那個你愛過的人，依然忘不了他，是人生的一部分。然後，某年某天，想起同一個人，發覺你對他早已經完全沒有感覺了，原來也是人生的一部分。

八、不要無愛的性

有些男人很自私，他不愛你了，但是，當他想要的時候，他還是很樂意找你上床，因為他知道，痴心的你不會拒絕。

別那麼傻了，假如他還愛你，他不會捨得給你無望的夢想。無論你再跟他睡多少次，他早已經不愛你了，也不會回到你身邊。每次上床之後，他只想你快點離開。

當愛情已死，再瘋狂的性也撩不起愛的餘燼。

九、不要把他送的禮物還給他

只有小男生和小女生才會做這種事。無論他送的東西多麼貴重或是多麼有意義，當愛情消逝，互相送過的禮物對你或對他已經沒有任何意思。留著吧，送回去或是把禮物要回來都太小家子氣了。

十、不要相信自己說的話

你大可以很悲壯地告訴他：「我以後再也不會這麼愛一個人了！ 」但是，你心裡不必真的這樣想。人生的千迴百轉，是你心碎時沒法想像的。

你以後會找到比他好的，到時候，你也許會反問自己：「我當時到底為什麼會愛上他啊？ 」

書籍介紹

本文摘錄自《後來我學會了愛自己》，皇冠文化出版

作者：張小嫻

愛情缺席的時候，你像公主一樣寵自己。愛情翩然降臨的時候，自會有一個人寵你。因為愛情，我們成為了自己。

因為張小嫻，我們終於懂得了愛情。

特別收錄：台灣版限定序〈好好愛自己就是你對自己的一往深情〉

除了愛上愛情，我們還有太多東西可以愛，也有太多東西可以喜歡和花心。

愛你的程度，就像茶葉和水，沒有水，茶葉就很寂寞。愛你的程度，就像奶油和麵粉。奶油和麵粉共同努力，才可以做出蛋糕。愛你的程度，就像雙腳和鞋子，一生相依。

一生之中，無論深愛過幾個人，我們愛的都是同一個人，一個很像我，跟我是同類；另一個完全不像我，卻補滿了我的缺失。而其實，他們都是我。每當我們做了一個抉擇，我們總會懷疑自己是否應該選擇另一種做法，卻不知道根本不可能再選擇。凡是不能回頭的愛，你也應該相信自己離開得對。

愛情不是在泥土裡開出的花朵，而是泥土裡的肥料，最後開出的那朵花，是你的人生。你是你自己的王子或公主，你不需要等待任何人來把你吻醒。

驚濤駭浪的愛情，張小嫻陪你波瀾不驚。苦樂參半的人生，張小嫻陪你甘之如飴。《後來我學會了愛自己》收錄了129篇凝鍊暖心的散文，陪你走過愛情的明滅與人生的跌宕。你愛過別人，被別人愛過，受過傷害，也傷害過別人，歡欣、沮喪、失望、思念、等待，受盡種種煎熬，終於豁然明白，得失並不重要，最重要的是經歷這一切的你變得精采，你的人生從此煥然一新。

Photo Credit: 皇冠

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航