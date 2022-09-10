張小嫻《後來我學會了愛自己》：失戀時不要做這十件事，不要拿自己的幸福來報復他
我們想讓你知道的是
你大可以很悲壯地告訴他：「我以後再也不會這麼愛一個人了！ 」但是，你心裡不必真的這樣想。人生的千迴百轉，是你心碎時沒法想像的。你以後會找到比他好的，到時候，你也許會反問自己：「我當時到底為什麼會愛上他啊？ 」
文：張小嫻
失戀時不要做的十件事
一、糾纏
立即死心，完全不去糾纏，也許是不可能的。那麼，給自己一個期限吧。
分手時，他答應會打電話給你。他信誓旦旦地說，他會找你。他說，雖然分開了，他還是會永遠關心你。你信以為真，每天等他電話，但是，這些承諾完全沒有兌現。你終於明白，分手時說的話，只有傻瓜才會相信。
應該放手了，可你捨不得，你太想他了，好吧，那就打電話給他。第一次，他的態度冷冰冰。第二次，還是冷冰冰。第三次，他依然沒有回心轉意的跡象。凡事不過三，這些電話，以後不用再打了。
要是他愛你，下一次，會是他打電話來。要是他不愛你，再打四十次也沒用，不如留一點尊嚴給自己。
二、不要打無聲電話
一聽到他的聲音就掛斷，你以為他不會猜到是你打來的嗎？除非他是個大笨蛋。假如他是個大笨蛋，根本不值得你愛。
三、不要再去看他的網路日誌或Facebook（臉書）
他的一切已經跟你無關，別自討苦吃。他的網路日誌寫得才沒那麼好。
四、不要隨便找個人來填補他的空缺
失戀時，跟一個自己不愛的人一起，只會讓你更想念他，也更瞧不起自己。
五、不要拿自己的幸福來報復他
明明不喜歡他的朋友，為了報復他，故意跟那個男人好。你以為他會心痛嗎？他只會覺得你不自愛。他根本不關心。
六、沒期限的沉淪
傷心和沉淪總有個期限。兩個月也好，三個月也好，給自己一個期限，就當是送給自己一個奢侈的失戀假期吧。假期之後便要清醒，一直沉淪下去，當你醒覺的那天，也許已經太遲了，你已經錯過太多。
七、不要逼自己去忘記
能夠忘記的時候，自然就能夠忘記。忘記不是一時三刻做得到的。
某時某刻，幽幽地想起那個你愛過的人，依然忘不了他，是人生的一部分。然後，某年某天，想起同一個人，發覺你對他早已經完全沒有感覺了，原來也是人生的一部分。
八、不要無愛的性
有些男人很自私，他不愛你了，但是，當他想要的時候，他還是很樂意找你上床，因為他知道，痴心的你不會拒絕。
別那麼傻了，假如他還愛你，他不會捨得給你無望的夢想。無論你再跟他睡多少次，他早已經不愛你了，也不會回到你身邊。每次上床之後，他只想你快點離開。
當愛情已死，再瘋狂的性也撩不起愛的餘燼。
九、不要把他送的禮物還給他
只有小男生和小女生才會做這種事。無論他送的東西多麼貴重或是多麼有意義，當愛情消逝，互相送過的禮物對你或對他已經沒有任何意思。留著吧，送回去或是把禮物要回來都太小家子氣了。
十、不要相信自己說的話
你大可以很悲壯地告訴他：「我以後再也不會這麼愛一個人了！ 」但是，你心裡不必真的這樣想。人生的千迴百轉，是你心碎時沒法想像的。
你以後會找到比他好的，到時候，你也許會反問自己：「我當時到底為什麼會愛上他啊？ 」
書籍介紹
本文摘錄自《後來我學會了愛自己》，皇冠文化出版
作者：張小嫻
愛情缺席的時候，你像公主一樣寵自己。愛情翩然降臨的時候，自會有一個人寵你。因為愛情，我們成為了自己。
因為張小嫻，我們終於懂得了愛情。
特別收錄：台灣版限定序〈好好愛自己就是你對自己的一往深情〉
除了愛上愛情，我們還有太多東西可以愛，也有太多東西可以喜歡和花心。
愛你的程度，就像茶葉和水，沒有水，茶葉就很寂寞。愛你的程度，就像奶油和麵粉。奶油和麵粉共同努力，才可以做出蛋糕。愛你的程度，就像雙腳和鞋子，一生相依。
一生之中，無論深愛過幾個人，我們愛的都是同一個人，一個很像我，跟我是同類；另一個完全不像我，卻補滿了我的缺失。而其實，他們都是我。每當我們做了一個抉擇，我們總會懷疑自己是否應該選擇另一種做法，卻不知道根本不可能再選擇。凡是不能回頭的愛，你也應該相信自己離開得對。
愛情不是在泥土裡開出的花朵，而是泥土裡的肥料，最後開出的那朵花，是你的人生。你是你自己的王子或公主，你不需要等待任何人來把你吻醒。
驚濤駭浪的愛情，張小嫻陪你波瀾不驚。苦樂參半的人生，張小嫻陪你甘之如飴。《後來我學會了愛自己》收錄了129篇凝鍊暖心的散文，陪你走過愛情的明滅與人生的跌宕。你愛過別人，被別人愛過，受過傷害，也傷害過別人，歡欣、沮喪、失望、思念、等待，受盡種種煎熬，終於豁然明白，得失並不重要，最重要的是經歷這一切的你變得精采，你的人生從此煥然一新。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。