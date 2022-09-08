台商去年在中國獲利逾5500億元，匯回卻不到一成——是管道遭收緊，還是另有考量？

文：洪綾襄

7月13日，鴻海旗下持股84%的中國上市公司工業富聯（FII），在未向經濟部投審會報備的狀況下，砸下人民幣98億元（約435.26億元），參加中國紫光的股權重組，

由於正好發生在美中台關係緊張之際，鴻海「先斬後奏」地投身中國半導體國家隊，引發業界譁然與諸多臆測。不少人認為鴻海是「被迫」響應共同富裕。

再加上去年開始，台商投資中國收益匯回的金額與獲利不成比例，便有業界人士擔心，中國是否收緊台商資金匯出的管道，導致上市櫃公司被限制資金匯回甚至無法匯出。

根據金管會統計，台灣上市櫃公司30多年來投資中國累計金額已超過2.58兆元，2020和2021年儘管有疫情干擾，但在中國的獲利卻創10年新高，分別來到4459億元與5523億元，但去年投資收益匯回台灣的金額卻僅只剩415億元，為8年來最低。

租稅優惠落日，匯回欠誘因

過去中國雖然有外匯管制，但只要完稅，便可正大光明地匯出收益。然而年初中國實施嚴格清零，不少經濟活動停擺，加上美國升息、人民幣兌美元趨貶，傳出不少外商和台資企業加大利潤匯出中國的力道，連中國外匯局都被媒體追問，外資是否對中國市場信心不足，但回流台灣的金流卻不若預期，是否表示台商資金匯回受阻？

Photo Credit: 財訊

證期局官員表示，投資資金收益沒有擴大匯回，是每家公司政策上的考量，由於每家公司營運策略的情況不同，身為主管機關的金管會並不方便去臆測。兆豐銀行海外業務處則分析，中國目前並無明顯政策收緊台資公司的資金匯回，不過觀察部分客戶近兩年減少匯回資金，原因可能有三：

第一，境外資金回流於去年落日。台商過去習慣將間接轉投資中國大陸公司所獲配的盈餘，保留於第三地境外公司，主要考量保留盈餘於海外仍有遞延回台課稅的效果。2019年推動「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，只要是個人及營利事業匯回境外資金或境外轉投資收益，得選擇適用此條例，即可享受優惠稅率8~10%（若就一般途徑匯回，資本利得稅率高達20%），當時便已吸引部分台商資金回流。

條例於去年第三季落日後，中國與海外的資金匯回的金流便相對減少。

其次，盈餘匯出將被重複課稅。中國為外匯管制國家，目前，在中國境內機構或個人匯出境外單筆超過50000美元的外匯，須另課徵一定比率稅額，以取得完稅證明。換句話說，企業除了營業利益所得稅之外，匯出時還須再繳納一筆稅額，重複課稅亦降低台商匯回意願。因此，多數台商不會每年將收益匯回，而會選擇留在中國充實營運資金，或是在中國境內轉投資，累積數年才會一次匯回。

第三，台商對前景轉趨保守，保留手上資金。兆豐銀行表示，近期拜訪中國的台商客戶，發現因近兩年受疫情影響，不確定性增加，台商傾向於保留帳上現金，以便因應未來業務擴充或其他需求。加上供應鏈廠商仍須因應貿易戰與供應鏈轉型，有意擴大投資東南亞，因此更多選擇將資金保留於境外。

還中國人情，商業往來無奈

一位台商私下證實，今年以來雖然整個底層經濟被清零政策搞得只剩半條命，但匯出並沒有受到刁難，只是沒有回台灣而已。「要被課稅，誰要回去？」他觀察，中國政府會限制國人出國旅遊和資金匯出，但絕對不敢限制外商金流，否則外資失去信心，中國經濟會更快崩潰。

「不需要過度強調共同富裕，本來嘛，去哪裡做生意賺了錢，就都要積極參與公益、回饋社會的，」這位台商比方，鴻海沒做半導體，現在會去投資紫光，應該要把它解讀為「還人情」。

「當初工業富聯上市，只花36天就通過審批掛牌，籌到近300億元人民幣，如今市值逾2000億人民幣；政府此時有困難，需要你來救紫光，投個98億人民幣只能算是禮尚往來而已。要知道，能在中國賺錢，不是你厲害，而是黨讓你賺錢。」

聽來無奈，卻也一語道破中國經商環境的政治特色與不確定性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航