朝九晚五鐵飯碗？公務員工作壓力十年翻兩倍，想報考公職請先做好心理準備

這篇文章主要是寫給那些正在評估是不是要投入高普初考等公務員考試，又或者是剛剛初任公務員的人，讓你對公務員的實際情況及工作壓力有點心理準備。

近十年因為幾個大環境的重要變化，包含手機、透過網路社群的工具及媒體完全普及、國內政黨政治的發展情勢及疫情之後對政府服務的依賴等，而這些社會變遷對公務員工作增加的壓力超乎一般人想像，然而這些發展趨勢，也是絕對不可能走回頭路的，因為整體環境只會越來越複雜、公務員將越來越難安逸、悠閒的考試之後朝九晚五等退休。

很多人在不知道要做甚麼的階段，常常都是被身邊的長輩給建議去當公務員，可能很多人自己的爸爸媽媽叔叔伯伯姑姑阿姨，就是已經是公務員了，不管他們是長期都做例行工作的基層公務員，或者是已經爬到一定高度的主管，他們年輕時面臨的狀況以及現在的視角，可能都不太能套用在你的身上，2022年的公務員和過去以往已經很不相同。

然而你現在進入公職所會遇到的狀況，會跟我看到的比較像。

不過還是要聲明一下，克莉爾自己比較熟悉的單位，主要都是機關裡面的業務單位（如果你有點好奇的話，可以看克莉爾的故事），所以看起來是會稍微比較驚悚一點；畢竟政府機關這個部門特別多的龐大企業，每個機關的風氣、長官風格、業務屬性，都會交互產出各個機關獨有的組織問題文化，所以在這邊，我不會去講特別極端的情況，而是現今許多公務單位的共通情形。

行政雖然中立，但「政治」對公務員工作的影響無所不在

國家考試錄取的公務員屬於「事務官」，相對於會因民選首長異動而變動的「政務官」，原則上事務官是行政中立的，不受選舉結果影響。

話是這麼說沒錯，然而政治跟行政其實就是同一件事的一體兩面，政治影響公務員行政工作主要會具體表現在下面幾種狀況：

第一，公務員有自打嘴巴的心理壓力：所有民選首長的政策方向或決定，最終都需要事務官去執行，而隨著政黨輪替常態化，政策方向不一樣的時候，你甚至需要推翻之前自己，在前任時期做出來的成果、寫出來的資料、提出來的政策方案，才能符合當時主政者的需要。

或許每件事情沒有絕對的正反對錯，然而有時候要否定自己過去努力過的成果、或是發現前四年拼命推動的政策瞬間化為烏有，並不是那麼好受的一件事，沒有辦法貫徹新任民選官政策的公務員，輕則自己摸摸鼻子轉調，重者可能會背上一些行政（如審計調查）責任的風險。

這類狀況比比皆是，在很多重大工程案上都曾經發生過，例如：

台北市大巨蛋在柯文哲市長上任後，被視為弊案進行調查，這樣的調查程序是因為民選官員在踐行他的選前承諾，然而各種重啟談判、停工卻都涉及合約或者法規等行政層面處理。

台中在台灣大道上的「公車專用道」，曾是國民黨胡志強時代的政績「BRT」，然而上路不到一年時間，因市長換成民進黨的林佳龍，就將BRT改為一般的公車專用道，原本的政策中間喊卡，也讓一些尚未完工的工程標案驗收等變得難以收拾。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

第二，政策績效和回應民眾的壓力，民選首長與他的政務官幕僚，背負下次選舉成敗的壓力，無所不用其極想爭取民眾好感，而民意代表也是有爭取政績表現的需要。

因此，許多公共政策業績的展現、完工時程安排，往往都會跟選舉的時間點有關，而且將會有越來越多政務官或者民意代表，都喜歡爭取補助類型的公共政策，因為補助政策可以立刻讓「民眾有感」，相對而言，大型公共建設常常需要耗費多年時間才能完成，規劃時和完工時的當政者甚至主政政黨早已不同，無法馬上把政績提取為下次選舉所用。

這對公務員的影響則是，當在規劃業務的時候，如果能夠考慮到這些頂頭上司的思維，而把選舉周期、民意趨向納入政策規劃中，是會讓你的工作比較順利一點的；比較違背良心的一點，就是一昧討好民意的政策，通常未必是最佳的政策，而在政治、選舉掛帥的現在，你別無選擇，只能按章執行。

速度與態度的壓力：公務員工作需要快速、正確、友善的立即反應

需要「快」的狀況越來越多，事實上資訊快速本就是這個時代的特性，政府機關也不例外。

在機關內部，提供資訊的速度越來越快，因為可能今天發布的一則新聞報導，必須要立即給出澄清，也或許是在接受媒體採訪，需要立刻幫長官準備回應的資料；又或他可能人在國會或議會現場，需要幕僚的即時支援，這些回應往往要求非常快速的產出（或許一兩個小時或更短），那代表著你需要對自己的業務足夠熟悉了解。

面對媒體詢問或國（議）會索資，因為對方也有爭取新聞時效或者民意代表議題攻防的需要，通常留給政府機關處理的時間也不會太長，而且如果出錯、提供太多不該提供的東西，造成的負面影響都難以預料，因此你除了快，還不能出錯。

面對人民，如果是第一線會面對民眾的單位，因為多年來政府機關都越來越要求要求服務品質的提升，很多單位之間甚至會有彼此競爭的關係，例如在台北市辦A業務需要一個小時，新北市的同樣業務可能就想要求半小時幫民眾處理好，因此很多民眾申請案的時效越來越被壓縮；而且民眾申訴的管道越來越多元，透過電話、網路的陳情意見之外，手機隨意能夠拍照錄影傳給媒體，因此在面對民眾時，態度與回應內容也須謹慎。

不少公務員的工作也與回應社會事件或公共危機處理高度相關，例如COVID-19疫情從2020年開始，從一開始的口罩、各種嚴格防疫政策、疫苗、紓困、各種振興券，一直到2022年走向共存之後的疫情爆發，各種通報、篩檢、隔離機制。