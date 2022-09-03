本屆U18亞青賽雜談：條件其實不輸日菲兩隊，但整體作戰組織還有不少進步空間
我們想讓你知道的是
我國U18籃球代表隊在24日敗給日本隊後，就無緣四強賽，事實上本屆代表隊中並非缺乏有天賦的選手，但在整體默契與防守溝通上時常出現疏漏，而出現某一節當機的狀況。
中華隊在8/24日稍早以60：76輸給日本隊後，宣告正式無緣世青賽。本屆亞青賽中華隊先是大勝卡達與敘利亞，接著敗給菲律賓後以分組第二晉級八強；在紐澳兩國皆未派隊參加的情況下沒能搶進世青賽確實是非常可惜。
其實對戰日本與菲律賓兩場比賽中可以看到，中華隊的條件其實不輸對手，但整體比賽內容實在是還有不少進步空間。以今天的比賽為例，單單讓兩場小組賽投出五成三分命中率的日本隊21號射手八重樫ショーン龍，一而再再而三在三分線外大空檔出手，就是非常不該發生的防守戰略失誤。
要說本屆亞青陣容上有甚麼可惜，我會說是前場少了一個合格的替補四號位，這個位置上泰山的張祐瑋和能仁的鄒子羲都會是不錯的選擇。兩人身高都在190上下，並不突出，但都不是傳統的禁區苦力，有較為全面的進攻手段；張祐瑋身材更厚對抗性更強，鄒子羲則是擁有堪比學長王凱裕的身體素質和投籃能力。
即使結果有些令人遺憾，但幾位主力選手的表現讓人印象非常深刻。扎實穩定的徐得祈、一夫當關的張俊生、第一場比賽在外線張手開花的葉惟捷，以及讓不少球迷驚豔的郭俊言等等，小將們在本屆亞青賽確實有不少亮眼表現。
本屆亮點球員表現分析
葉惟捷是本屆亞青我最期待的選手之一，他出色的身材條件搭配優異的投籃動作和手感，在上學年就讓我非常驚艷，無奈首場比賽扭傷腳踝，沒辦法在後來的兩場小組賽延續手感。
反倒是同樣來自南山的徐得祈，雖然上學年就在南山擔綱主控，但表現實在太過中規中矩，本屆亞青賽攻防兩端展現出的積極度與能力是很大的驚喜，如果在投籃時能夠更果決，相信會是下一學年HBL最佳後衛的強力競爭者。
至於郭俊言的表現我其實沒有太意外。從兩年前第一次在王輝盃看見剛準備升上高中的他，我就對他的天賦印象深刻，一枝獨秀的身高肩寬和臂展，加上跑動能力跟投籃手感，我很快就知道這是台灣不可多得的頂尖人才。
郭俊言在高二賽季繳出了9.8分、9.8籃板和2.2阻攻的成績單，也獲得該學年HBL甲級的阻攻王，這次亞青賽他在場上的動作中流露的天賦更再一次證明我當時的想法；在和日本超級新秀川島悠翔對抗的過程中郭俊言絲毫不落下風，甚至兩次直接擋下川島的出手。
接下來這一年我會期待郭俊言在場上展現如兩年前的王凱裕和江均般的爆發成長幅度。兩人在高三前也都是以禁區作戰為主的球員，在高中最後一年雖然仍需在內線肉搏，但進攻端則展現出前鋒類型的進攻模式在HBL賽場大殺四方。
談到第一高度鄭名斈，在身體素質和對抗性上還有極大進步空間是事實，但他在這幾場比賽中展現出的放球手感是很不錯的。他較小的骨架也許確實讓他更難增加肌肉，但陳定杰教練培養選手的能力有目共睹，只要未來循序漸進，鄭名斈依然是非常值得期待的選手。
不乏亮點球員，但整體性略遜日本
就像上面提過的，我不認為中華隊在條件上會輸給日菲兩隊，但整體作戰的組織確實差了一些，這點尤其在對上日本隊時特別明顯，很長一段時間都流於低效率的單打。
如果想在國際賽能夠有所表現甚至是取得成績，我認為為國家隊設立專任教練是有其必要性的。以日本隊為例，本屆亞青隊教練Alejandro Martinez也是今年日本U16亞青和U17世青代表隊的教練；高中隊伍的教練有自己的球隊要經營，很難對所有選手都有一定的熟悉度，若能有一位專任教練專注負責選訓相關事務會是更好的選擇。
日本這幾年籃球制度上的改革和進步已經說了太多次，這也不是我們第一次被日本整場壓著痛打。但我始終相信台灣選手有能力在亞洲有一番作為，相信這次有看比賽的球迷朋友也清楚這點。
而從職籃聯盟成立，更多190以上的選手開始嘗試前鋒動作，我感覺到改變的風其實已經慢慢開始吹起。只是這陣風能颳起多大的改變，又得花上多久，還得等待時間去檢驗。
本文經Jeffrey Ha授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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