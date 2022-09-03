本屆U18亞青賽雜談：條件其實不輸日菲兩隊，但整體作戰組織還有不少進步空間

文：Jeffrey Ha

中華隊在8/24日稍早以60：76輸給日本隊後，宣告正式無緣世青賽。本屆亞青賽中華隊先是大勝卡達與敘利亞，接著敗給菲律賓後以分組第二晉級八強；在紐澳兩國皆未派隊參加的情況下沒能搶進世青賽確實是非常可惜。

其實對戰日本與菲律賓兩場比賽中可以看到，中華隊的條件其實不輸對手，但整體比賽內容實在是還有不少進步空間。以今天的比賽為例，單單讓兩場小組賽投出五成三分命中率的日本隊21號射手八重樫ショーン龍，一而再再而三在三分線外大空檔出手，就是非常不該發生的防守戰略失誤。

要說本屆亞青陣容上有甚麼可惜，我會說是前場少了一個合格的替補四號位，這個位置上泰山的張祐瑋和能仁的鄒子羲都會是不錯的選擇。兩人身高都在190上下，並不突出，但都不是傳統的禁區苦力，有較為全面的進攻手段；張祐瑋身材更厚對抗性更強，鄒子羲則是擁有堪比學長王凱裕的身體素質和投籃能力。

即使結果有些令人遺憾，但幾位主力選手的表現讓人印象非常深刻。扎實穩定的徐得祈、一夫當關的張俊生、第一場比賽在外線張手開花的葉惟捷，以及讓不少球迷驚豔的郭俊言等等，小將們在本屆亞青賽確實有不少亮眼表現。

Photo Credit: fiba.basketball

本屆亮點球員表現分析

葉惟捷是本屆亞青我最期待的選手之一，他出色的身材條件搭配優異的投籃動作和手感，在上學年就讓我非常驚艷，無奈首場比賽扭傷腳踝，沒辦法在後來的兩場小組賽延續手感。

反倒是同樣來自南山的徐得祈，雖然上學年就在南山擔綱主控，但表現實在太過中規中矩，本屆亞青賽攻防兩端展現出的積極度與能力是很大的驚喜，如果在投籃時能夠更果決，相信會是下一學年HBL最佳後衛的強力競爭者。

至於郭俊言的表現我其實沒有太意外。從兩年前第一次在王輝盃看見剛準備升上高中的他，我就對他的天賦印象深刻，一枝獨秀的身高肩寬和臂展，加上跑動能力跟投籃手感，我很快就知道這是台灣不可多得的頂尖人才。

郭俊言在高二賽季繳出了9.8分、9.8籃板和2.2阻攻的成績單，也獲得該學年HBL甲級的阻攻王，這次亞青賽他在場上的動作中流露的天賦更再一次證明我當時的想法；在和日本超級新秀川島悠翔對抗的過程中郭俊言絲毫不落下風，甚至兩次直接擋下川島的出手。

Photo Credit: fiba.basketball

接下來這一年我會期待郭俊言在場上展現如兩年前的王凱裕和江均般的爆發成長幅度。兩人在高三前也都是以禁區作戰為主的球員，在高中最後一年雖然仍需在內線肉搏，但進攻端則展現出前鋒類型的進攻模式在HBL賽場大殺四方。

談到第一高度鄭名斈，在身體素質和對抗性上還有極大進步空間是事實，但他在這幾場比賽中展現出的放球手感是很不錯的。他較小的骨架也許確實讓他更難增加肌肉，但陳定杰教練培養選手的能力有目共睹，只要未來循序漸進，鄭名斈依然是非常值得期待的選手。

不乏亮點球員，但整體性略遜日本

就像上面提過的，我不認為中華隊在條件上會輸給日菲兩隊，但整體作戰的組織確實差了一些，這點尤其在對上日本隊時特別明顯，很長一段時間都流於低效率的單打。

如果想在國際賽能夠有所表現甚至是取得成績，我認為為國家隊設立專任教練是有其必要性的。以日本隊為例，本屆亞青隊教練Alejandro Martinez也是今年日本U16亞青和U17世青代表隊的教練；高中隊伍的教練有自己的球隊要經營，很難對所有選手都有一定的熟悉度，若能有一位專任教練專注負責選訓相關事務會是更好的選擇。

日本這幾年籃球制度上的改革和進步已經說了太多次，這也不是我們第一次被日本整場壓著痛打。但我始終相信台灣選手有能力在亞洲有一番作為，相信這次有看比賽的球迷朋友也清楚這點。

而從職籃聯盟成立，更多190以上的選手開始嘗試前鋒動作，我感覺到改變的風其實已經慢慢開始吹起。只是這陣風能颳起多大的改變，又得花上多久，還得等待時間去檢驗。

Photo Credit: fiba.basketball

本文經Jeffrey Ha授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航