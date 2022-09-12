《思考圖譜》：聯電成功上市吸引許多競爭者加入IC戰局，我們決定「八分進攻、二分防守」
我們想讓你知道的是
防守只能是戰術，而不能當成最高戰略。很多人不明白這個道理，不想辦法去開創新事業，另闢新戰場，而是一味固守在舊事業，打一場看不到未來的戰爭。更有些人為了爭一時之氣，與別人進行訴訟纏鬥，將大好時間浪費在沒有策略意義的事情上，實在得不償失。
文：宣明智、燕珍宜
八分進攻，二分防守
1984年，聯電成功上市，吸引許多新的競爭者看好IC產業發展，紛紛加入戰局，包括華隆微、華邦、旺宏等半導體公司，面對新競爭者來勢洶洶，聯電也嚴陣以待、研擬因應策略。
面對新競爭者的挑戰，這場仗究竟該打或不該打？再者，聯電應該採取防守策略，守住既有江山？還是棄守舊地，選擇開疆闢土，創造新藍海？前者必須與新競爭者進行價格戰、行銷戰……等各種肉搏戰，後者專注於創新、新技術或新市場，面臨未知的不確定風險。選擇積極創新，既有的市場可能不保，選擇防守策略，又可能兩敗俱傷。
無論人生或是企業，常常陷入「二選一」的困境。「價格殊死戰」究竟該打或不該打？「進攻」或「防守」要如何抉擇？都是天人交戰的兩難，也是思考上的陷阱。
「二選一」的思考陷阱在於「非黑即白」，但真實的狀況往往是，有時候必須進攻，有時候則需要防守；價格殊死戰也是有時候能打，有時候則不能打。
後來，我們決定採取「八分進攻、二分防守」的策略，透過區分主戰場與次戰場，主戰場採取進攻策略，次戰場則以防守為主，跳脫「二選一」的困境。
所謂「八分進攻、二分防守」，就是當競爭者來搶我們的市場時，我們只運用兩成的兵力與他們對抗，保留大部分資源人力轉向開發性能更好、功能更多、價值更高、更先進的產品，開拓更具潛力的新市場。所謂「技術產品創新才是最佳的防守」，企業唯有不斷提升自身的競爭力，才能真正立於不敗之地。
防守只是讓你不輸，或是少輸
當年聯發科尚未成立前，聯電內部規劃該產品線時，對於是否要進入CDROM／DVD市場，內部曾有激烈的討論，意見相當分歧，因為其中有很多技術領域是我們不曾接觸過的。
卓志哲（編按：前聯發科技總經理）認為該項產品是結合光學、軟體、機電控制及IC設計的整合技術，難度相當高，如果我們可以做出來，技術門檻將大幅提升，別人是很難抄襲的，價值效益相當高。因此聯電決定進行該項計畫，後來聯發科順利成立，打下一片天，就是當時追求創新及價值的結果。
「沒有一場戰爭，是靠防守打贏的」，防守只是讓你不輸，或是少輸，因此，防守戰永遠不會是主戰場。市場上永遠不斷會有新的競爭者加入，就算打敗眼前的競爭者，搶回市場，還會有下一個更厲害的競爭者出現。台商面對紅色供應鏈的步步進逼，也陷入相同的困境，如果看不清局勢，傻呼呼地鬥氣、陷入泥巴戰，那麼數年後就和這些競爭者完全沒有差別了。
防守只能是戰術，而不能當成最高戰略。很多人不明白這個道理，不想辦法去開創新事業，另闢新戰場，而是一味固守在舊事業，打一場看不到未來的戰爭。更有些人為了爭一時之氣，與別人進行訴訟纏鬥，將大好時間浪費在沒有策略意義的事情上，實在得不償失。
「不能全部防守，但是也不能完全不防守。」如果我們把主要戰力拿來與新競爭者對打，進行削價競爭，傷敵三分，卻自損七分，實在得不償失。但又不能白白地將大片江山拱手讓出，一則會造成客戶使用不連貫，且可能誤以為我們競爭力不足，二則會損失成本回收空間。
因此，聯電選擇「二分防守」，繼續銷售舊產品，能賣就盡量賣，把成本利益盡快回收，再拿去開發更先進的技術及產品，力圖搶下更新的商機。
在防守尾聲時，我們也不惜使用焦土政策，把價格打爛了再退出，以免競爭者吸收養分，然後用在新產品開發。換言之，「價格戰」並非一無是處，只要應用得當，也可以是一個不錯的武器。
一般進行防守戰時，大多是採取「無差別攻擊」，無論對手是強是弱，一律採取相同的策略，因而產生不必要的資源浪費。「無差別攻擊」，其實是一種常見的「全有或全無」的思考陷阱。
根據我的經驗，可以先將競爭者區分為兩大類 : 強和弱。觀察對手是否有長期競爭潛力，如果沒有，大可不予理會。只需加強宣傳自家產品及服務，如品質、交期等等，並且提醒客戶，低價產品將無法提供長期的品質保證，且無法持續穩定供貨。將不具威脅性的競爭者排除後，則可以更集中火力、專注對抗較強大的對手。
切忌主動渡河引戰，而要「半渡而擊」
面對強勁的競爭者，可採用的策略要注意跳脫「你死我活」的「二選一」思考陷阱，因為除了「你死我活、你活我死」外，仍有其他可能性。
最好趁著競爭者羽翼未豐、公司規模尚未茁壯前，把握最佳時機，將其一舉擊潰。如何引戰也是關鍵，切忌主動渡河宣戰，過河打仗費兵費力，敵人即使失敗也不會大傷，過些日子又會來犯，這就是孫子兵法中的「半渡而擊」，當敵人渡河到一半，耗費大量資源成本後，再給予重傷痛擊。
交戰結果有二：對手不堪一擊或難以制伏，如果是後者，打不死敵人，就把敵人變成自己人，將對手變成夥伴，甚至將它納入版圖，就是「二選一」之外的第三個選項。
倘若對手打不死又無法成為自己人，還有最後一招殺手鐧——「區隔化策略」。
英特爾因應超微之戰，可說是「區隔化策略」的經典戰役。當年超微異軍突起，英特爾絲毫不敢輕忽大意，當發現無法消滅對手，又無法相互合作時，英特爾便將地盤劃分為九宮格，如微處理器（CPU）產品就分成桌上型與筆記本型電腦兩大類，再依產品效能、耗電量、供應電壓，以及功能組合特性，將CPU的產品線細分為九種以上的區隔。地盤劃分完成後，英特爾接著設法將超微匡鎖在九宮格中一小塊區域，英特爾將戰場限縮在有限的範圍內，藉以困住並消耗對手的戰力，讓其無力拓展區隔以外的市場。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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