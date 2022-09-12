《重新想像教育的未來》：將智力狹隘定義為「智商」，完全忽略了智力與創造力之間的關係
我們想讓你知道的是
如同我們與生俱來的智力並不是有限的，與生俱來的創造力也不是有限的。創造力就和大腦或肌肉一樣，會隨著使用情況而起變化。假如我們忽略了自身的創造性才能，它們就處於休眠狀態。假如我們適當的使用，它們就會不斷成長與發展。
文：肯．羅賓森（Sir Ken Robinson, PhD）、凱特．羅賓森（Kate Robinson）
智力是多元的
智力是一個與文化息息相關的概念，不同的文化看重智力的不同面向。人們對於智力並沒有一個公認的正式定義。這並非因為沒有人嘗試這麼做，事實恰好相反，許多心理學家曾投入無數時間研究這個主題。
真正的原因是，智力涵蓋了多種形式，每個人天生在某些形式的表現比較強，在其他形式的表現比較弱。我們看一下人類的技能和洞察力如何創造各種領域的精采成就，以及這些技能和成就如何以無數種方式交互作用，就能明白。這些智力形式遠遠超出智力測驗的紙筆題目所能涵蓋的範疇。
前後一致、條理清楚的形成和表達想法的能力，也屬於智力的一部分。我們會在很多事情上運用這個能力，包括演說、寫作、音樂、舞蹈、數字、演示、繪畫等，就算不是樣樣都會，每個人至少也會綜合使用其中的幾種。
視覺藝術家把大部分的時間用來形成視覺構想，然後以具體的形式呈現出來，但那並不表示他們沒能力寫出條理清晰的句子。數學家通常運用數字、角度和形狀來理解這個世界，但他們也可能用肢體動作來表達意見。這些是比較極端的例子，但絕大多數的人在日常生活中，會運用多樣方式形成意念，並表達出來。
除此之外，環境和機會也會造成影響。
我提過，若有個孩子在使用多種語言的環境中成長，就能自然學會他接觸的所有語言。同樣的，假如這個孩子在成長過程中只聽過一種語言，那麼將只會說一種語言。這並不表示，這個孩子將來無法學習其他語言，只不過，後來學的不會像第二天性般自然。大多數的情況也是如此。
假如孩子小時候去學跳舞，他們會培養出對於肢體控制、空間感知及肌耐力的敏銳了解。假如孩子小時候沒去學跳舞，他們後來若要培養出上述能力，需要付出更多努力。
因此，雖然所有人每天用不同的方式形成和表達想法，但環境和機會扮演了一個重要的角色，決定我們會更常或更自在樂意使用哪個方式。這使我們進入下一個重點：智力是動態的。
智力是動態的
人類大腦的不同區域與某些特定的功能有關聯，但沒有一個區域是獨立運作，而是必須與其他區域互相呼應。同樣的，我們的意識也不只存在於腦袋裡，大腦必須透過與身體的緊密連結，才能發揮作用。
例如，人類腹部的腸道其實與數百萬個神經元連線。這個「腸腦」（gut brain）透過由神經、荷爾蒙和化學物質形成的錯綜複雜網絡，與大腦溝通，這個網絡不斷提供反饋，告訴大腦我們是不是餓了、我們覺得有壓力還是嗨翻天，或者我們是否吃下了有害的微生物。這個資訊超級高速公路被稱作「腦腸軸」（brain-gut axis），它不斷為腸道和大腦溝通彼此的最新狀況。
以色列神經學家阿梅迪博士（Amir Amedi）的研究是教導先天失明的人，利用聲音「看」東西。他利用一系列聲音模式、振動、音調和突發噪聲，訓練患者辨識日常生活中的物品。透過這種方法，天生盲眼的人能從桌上的一盆紅蘋果中，挑出唯一的綠蘋果。
在開發這套方法的過程中，阿梅迪博士以視力正常的人為對象，進行一連串腦部掃描，來判定視覺和想像力的區別。他先掃描受試者看一顆綠蘋果的影像，然後掃描這個人想像一顆綠蘋果的影像。
實驗結果發現，不同情況下，大腦的不同區域會呈現活躍狀態—當受試者看著一顆真正的蘋果，某個區域會呈現活躍狀態，當這個人想像一顆蘋果，另一個區域會出現活躍狀態。在本質上，阿梅迪證明了，大腦有某個特定區域專司想像功能。我們的大腦以動態方式運作，即使是要完成最基本的任務，每個區域還是會和其他區域連動。以說話這個動作為例：我們在腦海中產生想法，把想法轉換成文字；
我們通常會根據談話對象而調整說法，使對方更容易明白我們的意思；我們也會控制說話的音量和語調。我們會一邊走路、一邊講話；我們會使用手勢和各種面部表情，來傳達情緒和意義。然後我們會反芻自己說過的話，等待對方回應。與人對話這種簡單小事，需要大腦協調無數的功能來完成。
其實，大腦的動態運作很像是交響樂團，許多不同且獨立的樂器一同演奏，創造出只有所有團員和諧一致才能奏出的樂章。
智力是高度個人化的
嬰兒並不是白紙，他們來到這個世界時，已經是完備的個體。所有父母都知道，孩子的天生特質出生不久就會顯現出來。若你有兩個或更多子女，我敢說，他們必定是截然不同的個體。你絕對不會搞錯人，對吧？他們或許看起來很像，個性也很像，或許還會讓你覺得他們很像你、或很像你的父母，但孩子是獨一無二的個體。從外貌到個性細微之處，我們是祖先的某些特質的獨特綜合體，但每個生命都是獨一且絕不重複。
從外貌到個性細微之處，
我們是祖先的某些特質的獨特綜合體，
但每個生命都是獨一且絕不重複。
每個孩子天生擁有無限才能，但每個人在各個才能上有不同的表現。在孩子培養特定能力的過程中，他們的大腦功能也不斷被形塑。過去的人相信，人類天生的智力是固定的，我們無計可施。新生兒出生時的腦細胞會隨著年歲增長不斷死亡和減少，腦細胞的數量只會持續減少、不會增加。但我們現在知道，事實並非如此。大腦是一個活的有機體，它一直不斷的變動，具有「可塑性」，而且會隨著人生經驗不斷發展。大腦和肌肉很像，會因應使用情況而發展和改變。
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」