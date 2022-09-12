《重新想像教育的未來》：將智力狹隘定義為「智商」，完全忽略了智力與創造力之間的關係

文：肯．羅賓森（Sir Ken Robinson, PhD）、凱特．羅賓森（Kate Robinson）

智力是多元的

智力是一個與文化息息相關的概念，不同的文化看重智力的不同面向。人們對於智力並沒有一個公認的正式定義。這並非因為沒有人嘗試這麼做，事實恰好相反，許多心理學家曾投入無數時間研究這個主題。

真正的原因是，智力涵蓋了多種形式，每個人天生在某些形式的表現比較強，在其他形式的表現比較弱。我們看一下人類的技能和洞察力如何創造各種領域的精采成就，以及這些技能和成就如何以無數種方式交互作用，就能明白。這些智力形式遠遠超出智力測驗的紙筆題目所能涵蓋的範疇。

前後一致、條理清楚的形成和表達想法的能力，也屬於智力的一部分。我們會在很多事情上運用這個能力，包括演說、寫作、音樂、舞蹈、數字、演示、繪畫等，就算不是樣樣都會，每個人至少也會綜合使用其中的幾種。

視覺藝術家把大部分的時間用來形成視覺構想，然後以具體的形式呈現出來，但那並不表示他們沒能力寫出條理清晰的句子。數學家通常運用數字、角度和形狀來理解這個世界，但他們也可能用肢體動作來表達意見。這些是比較極端的例子，但絕大多數的人在日常生活中，會運用多樣方式形成意念，並表達出來。

除此之外，環境和機會也會造成影響。

我提過，若有個孩子在使用多種語言的環境中成長，就能自然學會他接觸的所有語言。同樣的，假如這個孩子在成長過程中只聽過一種語言，那麼將只會說一種語言。這並不表示，這個孩子將來無法學習其他語言，只不過，後來學的不會像第二天性般自然。大多數的情況也是如此。

假如孩子小時候去學跳舞，他們會培養出對於肢體控制、空間感知及肌耐力的敏銳了解。假如孩子小時候沒去學跳舞，他們後來若要培養出上述能力，需要付出更多努力。

因此，雖然所有人每天用不同的方式形成和表達想法，但環境和機會扮演了一個重要的角色，決定我們會更常或更自在樂意使用哪個方式。這使我們進入下一個重點：智力是動態的。

智力是動態的

人類大腦的不同區域與某些特定的功能有關聯，但沒有一個區域是獨立運作，而是必須與其他區域互相呼應。同樣的，我們的意識也不只存在於腦袋裡，大腦必須透過與身體的緊密連結，才能發揮作用。

例如，人類腹部的腸道其實與數百萬個神經元連線。這個「腸腦」（gut brain）透過由神經、荷爾蒙和化學物質形成的錯綜複雜網絡，與大腦溝通，這個網絡不斷提供反饋，告訴大腦我們是不是餓了、我們覺得有壓力還是嗨翻天，或者我們是否吃下了有害的微生物。這個資訊超級高速公路被稱作「腦腸軸」（brain-gut axis），它不斷為腸道和大腦溝通彼此的最新狀況。

以色列神經學家阿梅迪博士（Amir Amedi）的研究是教導先天失明的人，利用聲音「看」東西。他利用一系列聲音模式、振動、音調和突發噪聲，訓練患者辨識日常生活中的物品。透過這種方法，天生盲眼的人能從桌上的一盆紅蘋果中，挑出唯一的綠蘋果。

在開發這套方法的過程中，阿梅迪博士以視力正常的人為對象，進行一連串腦部掃描，來判定視覺和想像力的區別。他先掃描受試者看一顆綠蘋果的影像，然後掃描這個人想像一顆綠蘋果的影像。

實驗結果發現，不同情況下，大腦的不同區域會呈現活躍狀態—當受試者看著一顆真正的蘋果，某個區域會呈現活躍狀態，當這個人想像一顆蘋果，另一個區域會出現活躍狀態。在本質上，阿梅迪證明了，大腦有某個特定區域專司想像功能。我們的大腦以動態方式運作，即使是要完成最基本的任務，每個區域還是會和其他區域連動。以說話這個動作為例：我們在腦海中產生想法，把想法轉換成文字；

我們通常會根據談話對象而調整說法，使對方更容易明白我們的意思；我們也會控制說話的音量和語調。我們會一邊走路、一邊講話；我們會使用手勢和各種面部表情，來傳達情緒和意義。然後我們會反芻自己說過的話，等待對方回應。與人對話這種簡單小事，需要大腦協調無數的功能來完成。

其實，大腦的動態運作很像是交響樂團，許多不同且獨立的樂器一同演奏，創造出只有所有團員和諧一致才能奏出的樂章。

智力是高度個人化的

嬰兒並不是白紙，他們來到這個世界時，已經是完備的個體。所有父母都知道，孩子的天生特質出生不久就會顯現出來。若你有兩個或更多子女，我敢說，他們必定是截然不同的個體。你絕對不會搞錯人，對吧？他們或許看起來很像，個性也很像，或許還會讓你覺得他們很像你、或很像你的父母，但孩子是獨一無二的個體。從外貌到個性細微之處，我們是祖先的某些特質的獨特綜合體，但每個生命都是獨一且絕不重複。

從外貌到個性細微之處，

我們是祖先的某些特質的獨特綜合體，

但每個生命都是獨一且絕不重複。

每個孩子天生擁有無限才能，但每個人在各個才能上有不同的表現。在孩子培養特定能力的過程中，他們的大腦功能也不斷被形塑。過去的人相信，人類天生的智力是固定的，我們無計可施。新生兒出生時的腦細胞會隨著年歲增長不斷死亡和減少，腦細胞的數量只會持續減少、不會增加。但我們現在知道，事實並非如此。大腦是一個活的有機體，它一直不斷的變動，具有「可塑性」，而且會隨著人生經驗不斷發展。大腦和肌肉很像，會因應使用情況而發展和改變。