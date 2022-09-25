颶風菲奧娜重創加拿大：數百萬人斷水斷電、整棟公寓消失，總理杜魯道取消赴日行程勘災
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強烈風暴菲奧娜肆虐加拿大東部，挾帶颶風級風力，吹倒樹木、摧毀電線，將許多民宅化為「汪洋中的一堆瓦礫」，當局強制執行撤離令。總理杜魯道原本將前往日本參加前日相安倍晉三的喪禮，他表示現在不會去日本，將盡快視察災區。
颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）侵襲波多黎各、多明尼加，造成加勒比海地區至少8人死亡，至今仍有數百萬人斷水斷電。菲奧娜也重創加拿大，紐芬蘭地區進入緊急狀態；氣象專家警告，菲奧娜可能是「加拿大史上最強」風暴之一，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也為此取消原本赴日參加安倍晉三國葬的行程，將留在國內勘災。
紐芬蘭受到風暴肆虐，房子被沖進海中
（中央社）強烈風暴菲奧娜今天肆虐加拿大東部，挾帶颶風級風力，吹倒樹木、摧毀電線，將許多民宅化為「汪洋中的一堆瓦礫」，當局強制執行撤離令。
美國國家颶風中心（US National Hurricane Center,NHC）表示，菲奧娜已減弱為「後熱帶氣旋」（Post-Tropical Cyclone），目前中心位置在聖羅倫斯灣（Gulf of St. Lawrence）。國家颶風中心已取消此地區的颶風和熱帶風暴警報。
位於紐芬蘭（Newfoundland）西南端、擁有4067人口的巴斯克港（Port aux Basques），首當其衝受到風暴肆虐。市長不得不宣布進入緊急狀態，對市內一些道路被沖刷的淹水地區實施撤離令。
巴斯克港的周刊《Wreckhouse Weekly》主編羅伊（Rene Roy）告訴《加拿大廣播公司》（Canadian Broadcasting Corp）說，數棟住宅和一棟公寓大樓都被沖進海裡。
羅伊說：「這是我一生中見過最可怕的事情。」 他並描述有許多房屋「現在只是汪洋中的一堆瓦礫」。他又說：「一棟公寓大樓真的不見了。整條街道都消失了。」
《加拿大廣播公司》報導，警方正在調查一名婦女是否被捲入海中。
加拿大總理杜魯道今晨與政府緊急因應小組成員見面，隨後告訴媒體，將派遣武裝部隊協助救災。
《路透社》報導，杜魯道原本將前往日本參加前日相安倍晉三的喪禮，因為風暴將原訂今天出發的行程延後。不過，他表示現在不會去日本，將盡快視察災區。
菲奧娜將近一週前侵襲波多黎各和加勒比海其他地區，造成至少8人喪生，也讓擁有330萬人口的波多黎各在嚴酷熱浪下，幾乎全境斷電。
《ETtoday新聞雲》報導，菲奧娜23日從英國屬地百慕達以西掠過，海上無人機捕捉颶風行經大西洋時掀起高達50英尺（15公尺）的海浪，無人機本以每小時9英里（約14公里）的速度航行，在颶風內的巨浪中竟達到了每小時39.7英里（約64公里）的最高速度。
《TVBS》報導，公用事業公司（utility companies）表示，加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）約有41萬名用戶斷電，愛德華王子島（Prince Edward Island）也有超過8萬2000戶無電可用，約佔當地95％用戶；警方指出當地有許多道路封閉，手機訊號也十分不穩。電力公司表示，恢復電力可能仍需要數天時間，因為風速仍然很強，無法展開修復工作。
另外加拿大最大的2家航空公司，加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（WestJet）從當地週五（23日）晚上開始暫停區域航線。
可能是加拿大有史以來最強颶風
綜合《路透社》和《CNN》報導，據加拿大颶風中心的統計，週六在哈特島記錄了931.6百帕的氣壓 ，這將使菲奧娜成為加拿大有記錄以來最強的登陸颶風。
氣象學家伊恩哈伯德表示，菲奧娜是一場「歷史性風暴」，它看起來確實有可能打破加拿大的歷史記錄，且加拿大還沒有擺脫困境。風暴在該地區並不少見，但是通常會迅速跨越，而菲奧娜預計會影響的區域非常大。
雖然科學家們尚未確定氣候變遷是否影響了菲奧娜的強度或者行徑方式，但各種強而有力的證據都正在表明，這些毀滅性的風暴正在變得更糟。
新聞來源
- 菲奧娜侵襲加拿大東部 數棟民宅滑入大海[影]（中央社）
- 颶風菲奧娜掀15公尺恐怖巨浪！ 至少8死103萬戶停電（ETtoday新聞雲）
- 「菲奧娜」橫掃！恐為加拿大史上最強風暴 杜魯道取消日本行（TVBS）
- 菲奧娜颶風侵襲加拿大東岸 數十萬家庭、企業停電（自由時報）
- Storm Fiona ravages Canada's east coast causing 'terrifying' destruction（Reuters）
- ‘It is surreal’: Canada’s Atlantic coast residents describe devastation as Fiona wipes away homes and knocks out power for thousands（CNN）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。