颶風菲奧娜重創加拿大：數百萬人斷水斷電、整棟公寓消失，總理杜魯道取消赴日行程勘災

颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）侵襲波多黎各、多明尼加，造成加勒比海地區至少8人死亡，至今仍有數百萬人斷水斷電。菲奧娜也重創加拿大，紐芬蘭地區進入緊急狀態；氣象專家警告，菲奧娜可能是「加拿大史上最強」風暴之一，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也為此取消原本赴日參加安倍晉三國葬的行程，將留在國內勘災。

紐芬蘭受到風暴肆虐，房子被沖進海中

（中央社）強烈風暴菲奧娜今天肆虐加拿大東部，挾帶颶風級風力，吹倒樹木、摧毀電線，將許多民宅化為「汪洋中的一堆瓦礫」，當局強制執行撤離令。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center,NHC）表示，菲奧娜已減弱為「後熱帶氣旋」（Post-Tropical Cyclone），目前中心位置在聖羅倫斯灣（Gulf of St. Lawrence）。國家颶風中心已取消此地區的颶風和熱帶風暴警報。

位於紐芬蘭（Newfoundland）西南端、擁有4067人口的巴斯克港（Port aux Basques），首當其衝受到風暴肆虐。市長不得不宣布進入緊急狀態，對市內一些道路被沖刷的淹水地區實施撤離令。

巴斯克港的周刊《Wreckhouse Weekly》主編羅伊（Rene Roy）告訴《加拿大廣播公司》（Canadian Broadcasting Corp）說，數棟住宅和一棟公寓大樓都被沖進海裡。

羅伊說：「這是我一生中見過最可怕的事情。」 他並描述有許多房屋「現在只是汪洋中的一堆瓦礫」。他又說：「一棟公寓大樓真的不見了。整條街道都消失了。」

《加拿大廣播公司》報導，警方正在調查一名婦女是否被捲入海中。

This is not supposed to be under water. Storm surge at Rustico Beach. Lots of damage here too. @weathernetwork @StormhunterTWN @NateTWN #HurricaneFiona pic.twitter.com/wD2et9w3TV — Jaclyn Whittal (@jwhittalTWN) September 24, 2022

加拿大總理杜魯道今晨與政府緊急因應小組成員見面，隨後告訴媒體，將派遣武裝部隊協助救災。

《路透社》報導，杜魯道原本將前往日本參加前日相安倍晉三的喪禮，因為風暴將原訂今天出發的行程延後。不過，他表示現在不會去日本，將盡快視察災區。

菲奧娜將近一週前侵襲波多黎各和加勒比海其他地區，造成至少8人喪生，也讓擁有330萬人口的波多黎各在嚴酷熱浪下，幾乎全境斷電。

《ETtoday新聞雲》報導，菲奧娜23日從英國屬地百慕達以西掠過，海上無人機捕捉颶風行經大西洋時掀起高達50英尺（15公尺）的海浪，無人機本以每小時9英里（約14公里）的速度航行，在颶風內的巨浪中竟達到了每小時39.7英里（約64公里）的最高速度。

《TVBS》報導，公用事業公司（utility companies）表示，加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）約有41萬名用戶斷電，愛德華王子島（Prince Edward Island）也有超過8萬2000戶無電可用，約佔當地95％用戶；警方指出當地有許多道路封閉，手機訊號也十分不穩。電力公司表示，恢復電力可能仍需要數天時間，因為風速仍然很強，無法展開修復工作。

另外加拿大最大的2家航空公司，加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（WestJet）從當地週五（23日）晚上開始暫停區域航線。

可能是加拿大有史以來最強颶風

綜合《路透社》和《CNN》報導， 據加拿大颶風中心的統計，週六在哈特島記錄了931.6百帕 的氣壓 ，這將使菲奧娜成為加拿大有記錄以來最強的登陸颶風。

氣象學家伊恩哈伯德表示，菲奧娜是一場「歷史性風暴」， 它看起來確實有可能打破加拿大的歷史記錄，且加拿大還沒有擺脫困境。風暴在該地區並不少見，但是通常會迅速跨越，而菲奧娜預計會影響的區域非常大。

雖然科學家們尚未確定氣候變遷是否影響了菲奧娜的強度或者行徑方式，但各種強而有力的證據 都正在 表明，這些毀滅性的風暴正在變得更糟。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺